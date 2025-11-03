https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ali-cagatay--turkiyede-futbol-artik-sadece-saha-icinde-oynanmiyor-1100692721.html
Ali Çağatay: Derbideki kırmızı kartlar bahis şüphesini artırdı
Ali Çağatay: Derbideki kırmızı kartlar bahis şüphesini artırdı
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Çağatay, karşılaşmadaki kartlar ve sosyal medyada yaşanan hareketliliğin dikkat çekici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Çağatay, sosyal medyadaki bu hareketliliğin basit bir tesadüf olmadığını belirterek, şunları aktardı:“Futbolda bahis olaylarının önüne geçmek neredeyse imkansız”Çağatay, Türkiye’de futbolda bahis sorunlarının sistemsel hâle geldiğini savundu:
09:19 03.11.2025 (güncellendi: 09:52 03.11.2025)
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.
Çağatay, karşılaşmadaki kartlar ve sosyal medyada yaşanan hareketliliğin dikkat çekici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Son zamanlarda bahis olaylarının giderek yaygın biçimde tartışılması demek ki bize ders olmamış. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Fenerbahçe, 2-0 geriden gelerek Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Bu Beşiktaş tarihinde bir ilk. Fakat maçta yaşanan kırmızı kartlar ve skorun seyri kafalarda soru işareti yarattı. Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Kartların peş peşe gelmesi ve skorun kısa sürede tersine dönmesi, işin içinde bahis olabileceği iddialarını güçlendirdi. Elimizde kanıt yok ama bu şüpheyi destekleyen veriler var. Maç sırasında ve hemen sonrasında, X platformunda bu karşılaşmayla ilgili yaklaşık 20 bin paylaşımın silindiğini tespit ettim. Bu veriler X'in kendi kayıtlarından geliyor.
Çağatay, sosyal medyadaki bu hareketliliğin basit bir tesadüf olmadığını belirterek, şunları aktardı:
20 milyon değil ama 20 bin civarında tweet silinmiş. Bu, maçla ilgili daha önce tahminde bulunan ya da bahis oynatan hesapların izlerini kaybettirme çabası olabilir. Maçtaki gelişmeler tersine dönünce tweetleri kaldırdılar. Bu durum, futbolun arka planında hala organize bahis ağlarının etkin olduğunu düşündürüyor. Orkun Kökçü, kırmızı kartı gördükten sonra sahanın dışına neredeyse koşa koşa çıktı. Bu kadar hızlı bir tepki doğal gelmiyor. Hakemin kararını tartışmadan oyundan çıkması, sanki bu senaryonun önceden planlandığı izlenimi yaratıyor. Aynı şekilde Sergen Yalçın’ın da kırmızı kart görmesi, yüksek oranlı bahisler üzerinden planlı bir hamle olabileceği kuşkusunu doğuruyor. Bilmiyoruz, elimizde kanıt yok ama bu gelişmeler dikkat çekici.
“Futbolda bahis olaylarının önüne geçmek neredeyse imkansız”
Çağatay, Türkiye’de futbolda bahis sorunlarının sistemsel hâle geldiğini savundu:
Maçı izlerken bile sanki sahada değil de perde arkasında başka bir oyun oynanıyor hissine kapılıyorsunuz. Türkiye’de futbolda bahis olaylarının önüne geçmek neredeyse imkansız hale geldi. Dünkü maç da bunu açıkça gösterdi. Yabancı hakem getirmek veya yeni uygulamalara gitmek çözüm değil. Asıl sorun, sistemin içinde bu işin normalleşmiş olması. Türkiye’de futbol artık sadece saha içinde oynanmıyor. Taraftarlar, oyuncular ve yöneticiler arasında güven bağı zayıfladı. Bu güven yeniden tesis edilmezse, hiçbir teknik düzenleme sonuç vermez.