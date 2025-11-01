Türkiye
Samsun’da gökyüzü turuncuya boyandı: LÖSEV’den umut dolu uçurtma şenliği
Samsun’da gökyüzü turuncuya boyandı: LÖSEV’den umut dolu uçurtma şenliği
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Samsun'da 'Turuncu Uçurtma Şenliği' düzenledi. Batı Park'ta... 01.11.2025
Samsun’da gökyüzü turuncuya boyandı: LÖSEV’den umut dolu uçurtma şenliği

16:22 01.11.2025
Abone ol
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Samsun’da 'Turuncu Uçurtma Şenliği' düzenledi. Batı Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte LÖSEV gönüllüleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğrencileri, aileler ve çocuklar bir araya geldi.
© AA / Recep Bilek

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Samsun&#x27;da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Recep Bilek

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

© AA / Recep Bilek

Katılımcılar, löseminin sembol rengi turuncu renkteki uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Katılımcılar, löseminin sembol rengi turuncu renkteki uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Recep Bilek

Katılımcılar, löseminin sembol rengi turuncu renkteki uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

© AA / Recep Bilek

ÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, yalnızca uçurtmaları değil, çocukların umutlarını da gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, “Umut varsa iyileşme de vardır. Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün burada gönüllülerimiz, iyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte lösemiye dikkat çekiyoruz” dedi.

ÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, yalnızca uçurtmaları değil, çocukların umutlarını da gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, “Umut varsa iyileşme de vardır. Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün burada gönüllülerimiz, iyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte lösemiye dikkat çekiyoruz” dedi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Recep Bilek

ÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, yalnızca uçurtmaları değil, çocukların umutlarını da gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, “Umut varsa iyileşme de vardır. Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün burada gönüllülerimiz, iyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte lösemiye dikkat çekiyoruz” dedi.

© AA / Recep Bilek

Hafta boyunca farklı illerde etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Taşkınsu, herkesi LÖSEV’in farkındalık çalışmalarına katılmaya davet etti.

Hafta boyunca farklı illerde etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Taşkınsu, herkesi LÖSEV’in farkındalık çalışmalarına katılmaya davet etti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Recep Bilek

Hafta boyunca farklı illerde etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Taşkınsu, herkesi LÖSEV’in farkındalık çalışmalarına katılmaya davet etti.

© AA / Recep Bilek

LÖSEV gönüllülerinden Ayşe Şimşek ise üç yıl önce lösemiyi yendiğini anlatarak, “Ailelerimize moral ve motivasyon vermek istiyoruz. Herkes yalnız olmadığını görecek. Bu süreç bana da diğer kardeşlerime umut olma fırsatı sağladı” ifadelerini kullandı.

LÖSEV gönüllülerinden Ayşe Şimşek ise üç yıl önce lösemiyi yendiğini anlatarak, “Ailelerimize moral ve motivasyon vermek istiyoruz. Herkes yalnız olmadığını görecek. Bu süreç bana da diğer kardeşlerime umut olma fırsatı sağladı” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Recep Bilek

LÖSEV gönüllülerinden Ayşe Şimşek ise üç yıl önce lösemiyi yendiğini anlatarak, “Ailelerimize moral ve motivasyon vermek istiyoruz. Herkes yalnız olmadığını görecek. Bu süreç bana da diğer kardeşlerime umut olma fırsatı sağladı” ifadelerini kullandı.

© AA / Recep Bilek

Etkinlikte uçurtmaların gökyüzüne yükseldiği anlarda “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı ön plana çıktı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde benzer etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

Etkinlikte uçurtmaların gökyüzüne yükseldiği anlarda “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı ön plana çıktı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde benzer etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Recep Bilek

Etkinlikte uçurtmaların gökyüzüne yükseldiği anlarda “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı ön plana çıktı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde benzer etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

