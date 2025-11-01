Samsun’da gökyüzü turuncuya boyandı: LÖSEV’den umut dolu uçurtma şenliği

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Turuncu Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.
Katılımcılar, löseminin sembol rengi turuncu renkteki uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.
ÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, yalnızca uçurtmaları değil, çocukların umutlarını da gökyüzüne bıraktıklarını belirterek, “Umut varsa iyileşme de vardır. Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün burada gönüllülerimiz, iyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte lösemiye dikkat çekiyoruz” dedi.
Hafta boyunca farklı illerde etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Taşkınsu, herkesi LÖSEV’in farkındalık çalışmalarına katılmaya davet etti.
LÖSEV gönüllülerinden Ayşe Şimşek ise üç yıl önce lösemiyi yendiğini anlatarak, “Ailelerimize moral ve motivasyon vermek istiyoruz. Herkes yalnız olmadığını görecek. Bu süreç bana da diğer kardeşlerime umut olma fırsatı sağladı” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte uçurtmaların gökyüzüne yükseldiği anlarda “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı ön plana çıktı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde benzer etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.
