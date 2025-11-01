Türkiye
Kars'ta göçmen kuşların konakladığı Asboğa Gölü'nde su 60 metre çekildi
Kars'ta göçmen kuşların konakladığı Asboğa Gölü'nde su 60 metre çekildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, uzun süre yağış almamasının ardından 60 metre çekildi. Balıkçıl, martı, angut gibi... 01.11.2025
kars
asboğa gölü
kuraklık
kars
asboğa gölü
Kars'ta göçmen kuşların konakladığı Asboğa Gölü'nde su 60 metre çekildi

15:37 01.11.2025
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, uzun süre yağış almamasının ardından 60 metre çekildi. Balıkçıl, martı, angut gibi bir çok göçmen kuşun misafiri olduğu göl, yüzde 30 oranında küçüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü'nün suyu 60 metre çekildi. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan göl, 237 bin 243 metrekarelik alanı kapsıyor.

Asboğa Gölü ördek, sakarmeke, angut, martı ve balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, havaların kurak geçmesi ve uzun süre yağış almaması nedeniyle 60 metre çekildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, su kullanımının dikkatli yapılması gerektiğini söylediği açıklamasında, "İklimin değişmesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Asboğa Gölü 60 metre kadar çekildi. Bu da aslında Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve suyun çok bol olduğu bir alanda olmamıza rağmen iklim değişikliği etkisinin doğa üzerindeki etkisini çok ciddi bir şekilde görmeye başladık" ifadelerine yer verdi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, su kullanımının dikkatli yapılması gerektiğini söylediği açıklamasında, "İklimin değişmesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Asboğa Gölü 60 metre kadar çekildi. Bu da aslında Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve suyun çok bol olduğu bir alanda olmamıza rağmen iklim değişikliği etkisinin doğa üzerindeki etkisini çok ciddi bir şekilde görmeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Göl bölgesinde incelemelerde bulunan doğasever Muvaffak Hindistan ise Asboğa Gölü'nün her geçen gün kuramaya yüz tuttuğunu anlattı. İlkbaharda göl alanının tamamen suyla kaplandığını aktaran Hindistan, "Göl şu anda yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 50-60 metre çekilmiş vaziyette. Yani bu gölün yüzde 30 küçüldüğünü ortaya koymaktadır. Bununla ilgili tedbir alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Göl bölgesinde incelemelerde bulunan doğasever Muvaffak Hindistan ise Asboğa Gölü'nün her geçen gün kuramaya yüz tuttuğunu anlattı. İlkbaharda göl alanının tamamen suyla kaplandığını aktaran Hindistan, "Göl şu anda yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 50-60 metre çekilmiş vaziyette. Yani bu gölün yüzde 30 küçüldüğünü ortaya koymaktadır. Bununla ilgili tedbir alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Bilgin Baldan da hem kuraklık hem de kışın yeterince kar yağmadığı için su besleme alanlarının azaldığını belirterek, bu sebeple gölün suyunun çekildiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Bilgin Baldan da hem kuraklık hem de kışın yeterince kar yağmadığı için su besleme alanlarının azaldığını belirterek, bu sebeple gölün suyunun çekildiğini kaydetti.

