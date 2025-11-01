Kars'ta göçmen kuşların konakladığı Asboğa Gölü'nde su 60 metre çekildi

© AA / Hüseyin Demirci

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, su kullanımının dikkatli yapılması gerektiğini söylediği açıklamasında, "İklimin değişmesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Asboğa Gölü 60 metre kadar çekildi. Bu da aslında Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve suyun çok bol olduğu bir alanda olmamıza rağmen iklim değişikliği etkisinin doğa üzerindeki etkisini çok ciddi bir şekilde görmeye başladık" ifadelerine yer verdi.