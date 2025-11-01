https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/istanbul-maratonu-nedeniyle-tramvay-seferlerinde-duzenleme-1100667752.html
İstanbul Maratonu nedeniyle tramvay seferlerinde düzenleme
47. İstanbul Maratonu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, yarın 07.00-17.00 saatleri arasında yalnızca Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında hizmet...
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’da toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yapılacak. Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin maraton süresince kısıtlı güzergâhta devam edeceğini duyurdu.Seferler 07.00–17.00 arasında sınırlı olacakMetro İstanbul’un X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre, 07.00–17.00 saatleri arasında tramvaylar sadece Beyazıt ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verecek.Kabataş-Beyazıt arasındaki duraklarda ise seferler geçici olarak durdurulacak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00’ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz.”
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’da toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yapılacak. Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin maraton süresince kısıtlı güzergâhta devam edeceğini duyurdu.
Seferler 07.00–17.00 arasında sınırlı olacak
Metro İstanbul’un X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre, 07.00–17.00 saatleri arasında tramvaylar sadece Beyazıt ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verecek.
Kabataş-Beyazıt arasındaki duraklarda ise seferler geçici olarak durdurulacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00’ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz.”