İstanbul Maratonu nedeniyle tramvay seferlerinde düzenleme

47. İstanbul Maratonu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, yarın 07.00-17.00 saatleri arasında yalnızca Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında hizmet... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’da toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yapılacak. Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin maraton süresince kısıtlı güzergâhta devam edeceğini duyurdu.Seferler 07.00–17.00 arasında sınırlı olacakMetro İstanbul’un X (eski Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre, 07.00–17.00 saatleri arasında tramvaylar sadece Beyazıt ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verecek.Kabataş-Beyazıt arasındaki duraklarda ise seferler geçici olarak durdurulacak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00’ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz.”

