Uluslararası ulaşım ağı şirketinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Uluslararası ulaşım ağı şirketinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım
Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni Türkiye'de kuracağını duyurdu.Sanayi Bakanı duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin ABD dışındaki Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağı kamuoyuna açıklandı.200 milyon dolar yatırımŞirket, teknoloji merkezine önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.
11:00 31.10.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
31.10.2025
© AA / Bünyamin Çelik
Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni Türkiye'de kuracağını duyurdu.

Sanayi Bakanı duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin ABD dışındaki Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağı kamuoyuna açıklandı.

200 milyon dolar yatırım

Şirket, teknoloji merkezine önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.
