Uluslararası ulaşım ağı şirketinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım
Uluslararası ulaşım ağı şirketinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım
31.10.2025
Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni Türkiye'de kuracağını duyurdu.Sanayi Bakanı duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin ABD dışındaki Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağı kamuoyuna açıklandı.200 milyon dolar yatırımŞirket, teknoloji merkezine önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin ABD dışındaki Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağı kamuoyuna açıklandı.
Şirket, teknoloji merkezine önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.