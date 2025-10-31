Türkiye
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Gece kulübü yangınında yeni bilirkişi raporu: ‘İnsanları bile bile ölüme gönderdiler’
Gece kulübü yangınında yeni bilirkişi raporu: ‘İnsanları bile bile ölüme gönderdiler’
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Beşiktaş’taki gece kulübü yangını avukatlarından Orhan Erol Müezzinoğlu oldu. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan yangın felaketine ilişkin yargı süreci sürüyor. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, 3 Kasım Pazartesi günü görülecek olan dava duruşmasına tüm halkı davet etti.Duruşma öncesi Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan ve davanın son durumunu aktaran avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, şunları söyledi:‘Burada kasten öldürme suçu var’
2025
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Beşiktaş’taki gece kulübü yangını avukatlarından Orhan Erol Müezzinoğlu oldu.
Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan yangın felaketine ilişkin yargı süreci sürüyor. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, 3 Kasım Pazartesi günü görülecek olan dava duruşmasına tüm halkı davet etti.
Duruşma öncesi Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan ve davanın son durumunu aktaran avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, şunları söyledi:
“Buna cinayet ve katliam demek doğru. Apartmanın yapıldığı tarih itibariyle sinema ve servis alanı olarak kurulan yerde sonraki yıllarda usulsüz ruhsatlandırmalarla maalesef bu gece kulübü faaliyete geçti. Zaten sabıkalı bir gece kulübü. Şirketlerin isimleri değişti ama işletmeciler hep aynı isimler kaldı. Ruhsatlarda da isimler değişti ama aynı isimler işletti. Bakıldığında bu gece kulübünde yaralama olayları da yaşandı. Hatta bir turist bu olaylarda vefat etti. Bu kadar vukuatlı bir gece kulübünün faaliyette olmasına izin verilmesi ve ruhsatlarının yenilenmesi bu cinayete maalesef ortak olunduğu anlamını çıkarıyor. Ülkede insan değerinin hiç olmadığını görüyoruz.”

‘Burada kasten öldürme suçu var’

“Burada apartman yönetimi ve mal sahibi de suçlu. İş yeri kumarhane olarak kullanıldığı takdirde kira artıyor ancak yargı bunu denetlemiyor. Burada cezai kol ayrı hukuki kol ayrıdır. Bu işletme hiçbir şekilde faaliyette bulunmamalıydı. Restoran ruhsatı alıyor ancak diskotek olarak kullanılıyor. Bir binadan iki üç kat aşağı indiğinizi düşünün, böyle bir alan. Keşfe gidildiğinde aklımız durdu. Oradan bir insanın çıkması zaten mümkün değil. Orası yangın esnasında zaten bir cehenneme dönüyor. Her ramazan bayramında burada bir tadilat yapılıyor ve işletme sahibi bir an önce bitirip aktif hale getirmek için taşeronları aynı yerde topluyor. Hem şirketin çalışanları hem de taşeron çalışanlar aynı alanda hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalışıyor. Bile bile insanları ölüme gönderdiler. Burada bir kasıt var. Burada ihmal suretiyle kasten öldürme suçu var. Olay yaşandığında yapılan açıklamalar havada kaldı. Bu dosya takip edilmiyor. Sanki 29 insan ölmemiş gibi bu olay takip edilmiyor. Şu an İstanbul’da kapsamlı bir ruhsat denetimi yapılsa yüz binlerce işletme kapatılır”
