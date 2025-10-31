Gece kulübü yangınında yeni bilirkişi raporu: ‘İnsanları bile bile ölüme gönderdiler’

“Burada apartman yönetimi ve mal sahibi de suçlu. İş yeri kumarhane olarak kullanıldığı takdirde kira artıyor ancak yargı bunu denetlemiyor. Burada cezai kol ayrı hukuki kol ayrıdır. Bu işletme hiçbir şekilde faaliyette bulunmamalıydı. Restoran ruhsatı alıyor ancak diskotek olarak kullanılıyor. Bir binadan iki üç kat aşağı indiğinizi düşünün, böyle bir alan. Keşfe gidildiğinde aklımız durdu. Oradan bir insanın çıkması zaten mümkün değil. Orası yangın esnasında zaten bir cehenneme dönüyor. Her ramazan bayramında burada bir tadilat yapılıyor ve işletme sahibi bir an önce bitirip aktif hale getirmek için taşeronları aynı yerde topluyor. Hem şirketin çalışanları hem de taşeron çalışanlar aynı alanda hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalışıyor. Bile bile insanları ölüme gönderdiler. Burada bir kasıt var. Burada ihmal suretiyle kasten öldürme suçu var. Olay yaşandığında yapılan açıklamalar havada kaldı. Bu dosya takip edilmiyor. Sanki 29 insan ölmemiş gibi bu olay takip edilmiyor. Şu an İstanbul’da kapsamlı bir ruhsat denetimi yapılsa yüz binlerce işletme kapatılır”