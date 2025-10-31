Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Bazı konularda istinaf yolu kapatılmalı

Bugün tanınmış sanatçılar, iş insanları ya da medya figürleri de aynı şekilde kiracı olarak bu boşluklardan yararlanıyor. Kira ödememek, tahliye süreçlerini uzatmak ya da binlerce liralık aidat borcunu biriktirmek artık bir yöntem hâline geldi. Ünlü bir iş insanıyla benzer bir durum yaşıyoruz. Kiracım sekiz aydır kira ödemiyor. Üstelik 700 bin lirayı aşan aidat borcu birikti. Ara bulucuya gidildi, söz verildi ama ödeme yapılmadı. Şimdi tahliye davası açılacak. Bu süreç en az bir yıl sürecek. Bu süre boyunca kiracı hem evi kullanmaya devam ediyor hem de kira ödemiyor. Bu, yasaların nasıl istismar edildiğinin açık göstergesi.