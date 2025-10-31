Enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi: ‘Et alamayıp makarna alıyorsam bu enflasyonun düştüğünü mü gösterir?’

Türkiye
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, yeni enflasyon değerlendirme programını ele aldı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Buna göre enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi geliyor. Artık enflasyon anketlerle değil, tüketim harcamaları üzerinden hesaplanacak. Yeni sistemle vatandaşın ve işletmelerin gerçek harcama kalıplarının daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında yeni sistemin detaylarını örnekler ışığında aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, yeni enflasyon değerlendirme programını ele aldı.
Buna göre enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi geliyor. Artık enflasyon anketlerle değil, tüketim harcamaları üzerinden hesaplanacak. Yeni sistemle vatandaşın ve işletmelerin gerçek harcama kalıplarının daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında yeni sistemin detaylarını örnekler ışığında aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Enflasyon verilerini TÜİK’ten alıyorduk. TÜİK artık güvenilir olmadığından ve piyasadaki sistem anketlere dayandığından enflasyon verilerini yeni bir sistemle belirleyecekler. Yani artık anketlere göre değil nihai tüketim harcamaları üzerinden hesaplayacaklar. Böylece yöntem değiştirilmiş olacak. Mesela anket yaptığınızda biri başka marketten peynir alırken diğeri bakkaldan alıyor olabilir. Fiyat oynamaları çok olduğu için piyasadaki iniş çıkışları çok net anlayamıyorlardı. Gerçek harcama kalıplarını tek tek takip edecekler. Mevcut sistemde ürün ağırlıklarını marketler belirliyordu. Makarna fiyatları çıkıyordu, et fiyatları enflasyona çok yansımıyordu çünkü yiyemiyorduk. Artık ağırlıklı kredi kartları, banka işlemleri, perakende satış verileri gibi fiili harcamalar rol oynayacak. Amaç da burada piyasanın gerçek değerini ölçmek. Ama tartışma şu, gerçek harcama düşmüşse enflasyon düşük sayılacak mı? Çünkü gelir düştüğünde tüketim azalıyor ve sepetteki ağırlık ne aldığımıza göre değişiyor. Makarna ve yoğurt alıyorsam ben kredi kartımla, et alamıyorsam bu enflasyonun düştüğü anlamına mı gelir? Bunun iki ucu keskin bir bıçak.”
