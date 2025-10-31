https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/enflasyon-verilerinde-yeni-belirleme-sistemi-et-alamayip-makarna-aliyorsam-bu-enflasyonun-dustugunu-1100650418.html
Enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi: ‘Et alamayıp makarna alıyorsam bu enflasyonun düştüğünü mü gösterir?’
Enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi: ‘Et alamayıp makarna alıyorsam bu enflasyonun düştüğünü mü gösterir?’
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, yeni enflasyon değerlendirme programını ele aldı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T16:59+0300
2025-10-31T16:59+0300
2025-10-31T16:59+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
tüi̇k
enflasyon
melis elmen
sgk uzmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Buna göre enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi geliyor. Artık enflasyon anketlerle değil, tüketim harcamaları üzerinden hesaplanacak. Yeni sistemle vatandaşın ve işletmelerin gerçek harcama kalıplarının daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında yeni sistemin detaylarını örnekler ışığında aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
melis elmen, sgk uzmanı, enflasyon, tüik, sosyal güvenlik uzmanı
melis elmen, sgk uzmanı, enflasyon, tüik, sosyal güvenlik uzmanı
Enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi: ‘Et alamayıp makarna alıyorsam bu enflasyonun düştüğünü mü gösterir?’
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, yeni enflasyon değerlendirme programını ele aldı.
Buna göre enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi geliyor. Artık enflasyon anketlerle değil, tüketim harcamaları üzerinden hesaplanacak. Yeni sistemle vatandaşın ve işletmelerin gerçek harcama kalıplarının daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında yeni sistemin detaylarını örnekler ışığında aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Enflasyon verilerini TÜİK’ten alıyorduk. TÜİK artık güvenilir olmadığından ve piyasadaki sistem anketlere dayandığından enflasyon verilerini yeni bir sistemle belirleyecekler. Yani artık anketlere göre değil nihai tüketim harcamaları üzerinden hesaplayacaklar. Böylece yöntem değiştirilmiş olacak. Mesela anket yaptığınızda biri başka marketten peynir alırken diğeri bakkaldan alıyor olabilir. Fiyat oynamaları çok olduğu için piyasadaki iniş çıkışları çok net anlayamıyorlardı. Gerçek harcama kalıplarını tek tek takip edecekler. Mevcut sistemde ürün ağırlıklarını marketler belirliyordu. Makarna fiyatları çıkıyordu, et fiyatları enflasyona çok yansımıyordu çünkü yiyemiyorduk. Artık ağırlıklı kredi kartları, banka işlemleri, perakende satış verileri gibi fiili harcamalar rol oynayacak. Amaç da burada piyasanın gerçek değerini ölçmek. Ama tartışma şu, gerçek harcama düşmüşse enflasyon düşük sayılacak mı? Çünkü gelir düştüğünde tüketim azalıyor ve sepetteki ağırlık ne aldığımıza göre değişiyor. Makarna ve yoğurt alıyorsam ben kredi kartımla, et alamıyorsam bu enflasyonun düştüğü anlamına mı gelir? Bunun iki ucu keskin bir bıçak.”