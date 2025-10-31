Enflasyon verilerinde yeni belirleme sistemi: ‘Et alamayıp makarna alıyorsam bu enflasyonun düştüğünü mü gösterir?’

“Enflasyon verilerini TÜİK’ten alıyorduk. TÜİK artık güvenilir olmadığından ve piyasadaki sistem anketlere dayandığından enflasyon verilerini yeni bir sistemle belirleyecekler. Yani artık anketlere göre değil nihai tüketim harcamaları üzerinden hesaplayacaklar. Böylece yöntem değiştirilmiş olacak. Mesela anket yaptığınızda biri başka marketten peynir alırken diğeri bakkaldan alıyor olabilir. Fiyat oynamaları çok olduğu için piyasadaki iniş çıkışları çok net anlayamıyorlardı. Gerçek harcama kalıplarını tek tek takip edecekler. Mevcut sistemde ürün ağırlıklarını marketler belirliyordu. Makarna fiyatları çıkıyordu, et fiyatları enflasyona çok yansımıyordu çünkü yiyemiyorduk. Artık ağırlıklı kredi kartları, banka işlemleri, perakende satış verileri gibi fiili harcamalar rol oynayacak. Amaç da burada piyasanın gerçek değerini ölçmek. Ama tartışma şu, gerçek harcama düşmüşse enflasyon düşük sayılacak mı? Çünkü gelir düştüğünde tüketim azalıyor ve sepetteki ağırlık ne aldığımıza göre değişiyor. Makarna ve yoğurt alıyorsam ben kredi kartımla, et alamıyorsam bu enflasyonun düştüğü anlamına mı gelir? Bunun iki ucu keskin bir bıçak.”