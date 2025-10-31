https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/dis-politika-uzmani-yucel-yukselen-asyanin-teknoloji-adimi-abdyi-nukleer-silah-denemesine-itiyor--1100652431.html
Dış Politika Uzmanı Yücel: Asya'nın teknoloji adımı, ABD'yi nükleer silah denemesine itiyor
Dış Politika Uzmanı Yücel: Asya’nın teknoloji adımı, ABD’yi nükleer silah denemesine itiyor
ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin nükleer silah denemesi yapacağına yönelik açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Yükselen, Asya... 31.10.2025
Nükleer denemelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Sputnik'e özel değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Yükselen, Asya ülkelerinin silah teknolojisinde attığı adımların Trump'ı korkuttuğunu dile getirdi.
Dış Politika Uzmanı Yücel: Asya'nın teknoloji adımı, ABD'yi nükleer silah denemesine itiyor
18:36 31.10.2025 (güncellendi: 18:41 31.10.2025)
ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin nükleer silah denemesi yapacağına yönelik açıklamayı değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Yükselen, Asya ülkelerinin geliştirdiği teknolojilerden çekinen ABD’nin bu adıma yöneldiğini belirtti.
Nükleer denemelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını Sputnik'e özel değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Yükselen, Asya ülkelerinin silah teknolojisinde attığı adımların Trump’ı korkuttuğunu dile getirdi.
Dünyada yeni savunma, savaş doktrinleri ve silah sistemleri ortaya çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ‘başkaları da test yapıyor’ diyerek nükleer denemelerin yeniden başlatılması talimatını verdiğini ve ABD’nin de aynı şekilde hareket etmesinin uygun olacağını açıklaması yaptı. Trump'ın açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel Yükselen şunları dile getirdi:
“Bu açıklamayı Güney Kore’de yaptı. Böyle bir talimat vereceğini de açıkça dile getirdi. Duruma baktığımızda, Kuzey Kore, Rusya ve Çin özellikle son dönemde seyir füzeleri ve insansız silah sistemleri geliştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Özellikle Rusya’nın son dönemde denediği, insansız denizaltı Poseidon silah sistemi ve yeni geliştirdiği füze sistemleri, büyük bir ihtimalle Donald Trump’ın ürkütücü bulduğu bir tablo yarattı.
Zaten biliyorsunuz, ‘savaş bakanlığı’ olarak adlandırdığı yeni bir yapılanma oluşturdu. Trump’ın anlayışında ‘güç yoluyla barış’, ‘güç yoluyla anlaşma’, ‘dayatma, tarifeler ve baskılar’ aslında geleneksel Batı savunma doktrinini temsil ediyor. Trump bu konuda eli en üstten açmayı seven bir lider. Yani 30 yıl sonra yeniden ABD’nin nükleer test yapmasını istiyor. Ancak diğer ülkelere baktığımızda, uzun süredir — neredeyse 1992’den beri — nükleer test yapılmıyor. Bugün Rusya silahlarını deniyor ama burada açık olması gereken nokta şu: Rusya, silah sistemlerini test ediyor, nükleer başlık patlatması anlamında bir deneme yapmıyor. Çin’in son dönemdeki zafer kutlamalarında sergilediği silah sistemleri de oldukça önemliydi. Bence bu durum, tek bir ülkenin değil, Batı dışı ülkelerin gelişen silah teknolojilerinin bir yansıması. Amerika Birleşik Devletleri’nin de artık bunu kabul etmesi gerekiyor: Dünyada yeni savunma, savaş doktrinleri ve silah sistemleri ortaya çıkıyor. Zaten Donald Trump ve Amerikalıların da yapacak başka bir şeyleri kalmadı; bunu ancak nükleer test tehdidiyle gündeme getirebiliyorlar.”
‘ABD, Rusya ve Çin ile tek başına mücadele edemez’
ABD’nin kendisinin yanı sıra müttefiklerini de silahlandırmaya çalışmasına dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kesinlikle korkutma, ürkütme ya da en azından tedirgin etme durumu var. Bunu sonuçta ABD de açıkça ilan etmiyor, ama açıklamayı Kuzey Kore’nin komşusu ve baş müttefiki Güney Kore’de yapması oldukça dikkat çekici. Ayrıca ABD, Güney Kore’ye nükleer denizaltı sistemleri geliştirme izni de verdi. Bu gözden kaçmamalı, çünkü ABD artık müttefiklerini de silahlandırmaya çalışıyor. Bu durumu iki şekilde okumak mümkün: Silah sistemlerini müttefiklerine satarak ekonomik kazanç elde etmek. Aynı zamanda Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı tek başına mücadele edemeyeceğinin farkında olması. Amerikan gücü artık bu ülkeleri tek başına sınırlayamıyor ya da etkisi altına alamıyor.”