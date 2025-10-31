Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut: 43 yılda Tamer Karadağlı gibi korkunç bir dönem yaşamadık

Bu karar görünüş itibariyle güzel olarak değerlendirilse de bizi tatmin eden bir karar değil. Savcılığın kusur raporunda açıkça 5 kişilik aile otel yöneticisi bir grup olarak, belediye bir grup olarak, il özel idaresi bir grup olarak, Turizm Bakanlığı bir grup olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de birinci derece kusurlu olarak değerlendirilmiş. Bizi tatmin edecek, aileler olarak vicdanımızı rahatlatacak, emsal bir kararla kimsenin rüşvetçi bürokratların görev almadığı, adil bir Türkiye’nin başlangıcı olarak düşünüyorum. Bir nebze de olsa adaletin yerini bulmasından mutluyum. Hala Turizm Bakanlığı’nda görev yapanlar ile ilgili mücadelemiz sürecek.