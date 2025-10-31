https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/devlet-tiyatrolari-sanatcisi-ferahnur-barut-43-yilda-tamer-karadagli-gibi-korkunc-bir-donem-1100653282.html
Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut: 43 yılda Tamer Karadağlı gibi korkunç bir dönem yaşamadık
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Güçlü Özgan, Avukat Yüksel Gültekin, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut ve Yapı Yol-İş... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Bolu Kartalkaya otel yangını davasının karar duruşmasını aktarırken; yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin de dava sonucu hakkında duygularını canlı yayında anlattı. Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut ise Tamer Karadağlı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Darp edilen Yapı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol ise başından geçen olayı canlı yayında anlattı.‘Turizm Bakanlığı’nda görev yapanlar ile ilgili mücadelemiz sürecek'Avukat Yüksel Gültekin, şöyle konuştu:‘43 yılda Tamer Karadağlı gibi korkunç bir dönem yaşamadık'Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut şu ifadeleri kullandı:
Mustafa Hoş
‘Turizm Bakanlığı’nda görev yapanlar ile ilgili mücadelemiz sürecek'
Avukat Yüksel Gültekin, şöyle konuştu:
Bu karar görünüş itibariyle güzel olarak değerlendirilse de bizi tatmin eden bir karar değil. Savcılığın kusur raporunda açıkça 5 kişilik aile otel yöneticisi bir grup olarak, belediye bir grup olarak, il özel idaresi bir grup olarak, Turizm Bakanlığı bir grup olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de birinci derece kusurlu olarak değerlendirilmiş. Bizi tatmin edecek, aileler olarak vicdanımızı rahatlatacak, emsal bir kararla kimsenin rüşvetçi bürokratların görev almadığı, adil bir Türkiye’nin başlangıcı olarak düşünüyorum. Bir nebze de olsa adaletin yerini bulmasından mutluyum. Hala Turizm Bakanlığı’nda görev yapanlar ile ilgili mücadelemiz sürecek.
‘43 yılda Tamer Karadağlı gibi korkunç bir dönem yaşamadık'
Devlet Tiyatroları Sanatçısı Ferahnur Barut şu ifadeleri kullandı:
Ben size Lale Devri’nden bahsetmek istiyorum. Kendisinin Devlet Tiyatrosu’yla geçmişte bir ilgisi yoktur. Çünkü Devlet Tiyatrosu için girdiği sınavı kazanamamış bir kişidir. Hasbelkader Devlet Tiyatrosu’nun ortasına bomba gibi düşmüştür. Bizi, tiyatroyu hiç tanımayan birisidir. 29 Ekim itibariyle yaş haddinden emekli oldum. Tabii ki bocaladığımız zamanlar oldu. 43 yılda Tamer Karadağlı gibi korkunç bir dönem yaşamadık.