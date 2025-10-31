https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/cin-abdye-tayvana-silah-satisini-durdurma-cagrisinda-bulundu--1100634490.html

Çin, ABD’ye Tayvan’a silah satışını durdurma çağrısında bulundu

Çin, ABD’ye Tayvan’a silah satışını durdurma çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarını durdurması gerektiğini belirterek Washington’a ‘ateşle oynamama’ uyarısında bulundu. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T03:30+0300

2025-10-31T03:30+0300

2025-10-31T03:30+0300

dünya

abd

asya & pasifik

tayvan

abd

washington

çin savunma bakanlığı

sözcü

patriot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_0:29:778:467_1920x0_80_0_0_966e196727059998aa160aded691cd6a.png

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çang Syaogan, yaptığı açıklamada ABD’nin bu konunun taşıdığı tehlikeyi anlaması gerektiğini vurguladı. ABD’nin Maryland eyaletinde 19–21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen üç günlük ABD–Tayvan savunma konferansında, tarafların ortak silah geliştirme, üretim ve savunma ekipmanlarının teslimatının hızlandırılması gibi konuları ele aldığı bildirildi. Basın toplantısında konuşan Çang, “ABD, Tayvan’a silah satışının son derece hassas ve tehlikeli bir mesele olduğunu idrak etmeli, Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren alanlarda ateşle oynamayı bırakmalı ve Tayvan’ın bağımsızlığını desteklememelidir” ifadelerini kullandı. Sözcü, Tayvan’daki iktidar partisi Demokratik İlerleme Partisi’nin yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, “ABD’ye sınırsız bir şekilde yaranan Demokratik İlerleme Parti yönetimi, aslında Tayvan’a ihanet ediyor” dedi. Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ABD 2026 yılı başında Tayvan’a son Abrams M1A2T tanklarını teslim edecek. Ayrıca Tayvan yönetiminin, Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemler için güdümlü füzeler satın almak istediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-gorusmesi-basladi-1100601254.html

tayvan

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, asya & pasifik, tayvan, abd, washington, çin savunma bakanlığı, sözcü, patriot