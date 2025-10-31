https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/cin-abdye-tayvana-silah-satisini-durdurma-cagrisinda-bulundu--1100634490.html
Çin, ABD’ye Tayvan’a silah satışını durdurma çağrısında bulundu
Çin, ABD’ye Tayvan’a silah satışını durdurma çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarını durdurması gerektiğini belirterek Washington’a ‘ateşle oynamama’ uyarısında bulundu. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T03:30+0300
2025-10-31T03:30+0300
2025-10-31T03:30+0300
dünya
abd
asya & pasifik
tayvan
abd
washington
çin savunma bakanlığı
sözcü
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_0:29:778:467_1920x0_80_0_0_966e196727059998aa160aded691cd6a.png
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çang Syaogan, yaptığı açıklamada ABD’nin bu konunun taşıdığı tehlikeyi anlaması gerektiğini vurguladı. ABD’nin Maryland eyaletinde 19–21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen üç günlük ABD–Tayvan savunma konferansında, tarafların ortak silah geliştirme, üretim ve savunma ekipmanlarının teslimatının hızlandırılması gibi konuları ele aldığı bildirildi. Basın toplantısında konuşan Çang, “ABD, Tayvan’a silah satışının son derece hassas ve tehlikeli bir mesele olduğunu idrak etmeli, Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren alanlarda ateşle oynamayı bırakmalı ve Tayvan’ın bağımsızlığını desteklememelidir” ifadelerini kullandı. Sözcü, Tayvan’daki iktidar partisi Demokratik İlerleme Partisi’nin yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, “ABD’ye sınırsız bir şekilde yaranan Demokratik İlerleme Parti yönetimi, aslında Tayvan’a ihanet ediyor” dedi. Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ABD 2026 yılı başında Tayvan’a son Abrams M1A2T tanklarını teslim edecek. Ayrıca Tayvan yönetiminin, Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemler için güdümlü füzeler satın almak istediği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-gorusmesi-basladi-1100601254.html
tayvan
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_59:0:719:495_1920x0_80_0_0_a1d436213ff1ced30693573ac98e92e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, asya & pasifik, tayvan, abd, washington, çin savunma bakanlığı, sözcü, patriot
abd, asya & pasifik, tayvan, abd, washington, çin savunma bakanlığı, sözcü, patriot
Çin, ABD’ye Tayvan’a silah satışını durdurma çağrısında bulundu
Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarını durdurması gerektiğini belirterek Washington’a ‘ateşle oynamama’ uyarısında bulundu.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çang Syaogan, yaptığı açıklamada ABD’nin bu konunun taşıdığı tehlikeyi anlaması gerektiğini vurguladı. ABD’nin Maryland eyaletinde 19–21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen üç günlük ABD–Tayvan savunma konferansında, tarafların ortak silah geliştirme, üretim ve savunma ekipmanlarının teslimatının hızlandırılması gibi konuları ele aldığı bildirildi.
Basın toplantısında konuşan Çang, “ABD, Tayvan’a silah satışının son derece hassas ve tehlikeli bir mesele olduğunu idrak etmeli, Çin’in temel çıkarlarını ilgilendiren alanlarda ateşle oynamayı bırakmalı ve Tayvan’ın bağımsızlığını desteklememelidir” ifadelerini kullandı.
Sözcü, Tayvan’daki iktidar partisi Demokratik İlerleme Partisi’nin yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, “ABD’ye sınırsız bir şekilde yaranan Demokratik İlerleme Parti yönetimi, aslında Tayvan’a ihanet ediyor” dedi.
Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ABD 2026 yılı başında Tayvan’a son Abrams M1A2T tanklarını teslim edecek. Ayrıca Tayvan yönetiminin, Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemler için güdümlü füzeler satın almak istediği bildirildi.