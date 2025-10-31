CHP’li Gürer: Raflardaki ürünleri alan da üreten de perişan

“2025 yılı çiftçi için zor bir yıl oldu. Kuraklığın, zirai donun etkisi yanında düşük alım fiyatlarından dolayı çiftçi büyük bir mağduriyet yaşadı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında tahıl ve bitkisel üretim ülkemizde 77 milyon 700 bin ton ve 2025 Ekim ayında açıklanan tahmini üretim ise 67 milyon 100 bin tona düştü. Yani 8 milyon 300 bin tona yakın bir kaybımız var. 2023 yılında buğday 22 milyon ton yetişirken 2025’in Ekim’inde buğday 17 milyon 900 bin ton olarak öngörüldü. Türkiye yüzde 97’lik kendi kendine yeterliliği varken buğdaydaki yeterlilik önemli ölçüde geriledi. Çünkü 3 yıldaki kaybımız 4 milyon 100 bin tonu buluyor. Meyvede ise durum daha vahim. Çünkü geçen 28 milyon 300 bin ton meyve yetişiyordu; şu anda 19 milyon 800 bin tona gerilediği öngörülüyor. 8 milyon 800 bin tonluk bir kayıp var. Özellikle arpada 2023’te 9 milyon 200 bin tonken; şu anda 6 milyon ton civarında. Nohut gibi anavatanı Anadolu olan ürünümüz 2023’te 580 bin tondan Ekim 2025’te 406 bin tona geriliyoruz ve nohut ithal ediyoruz. Mercimek 2023’te 424 bin ton yetişirken 2025 yılının tahmini 230 bin ton. Görünen o ki mercimekte de dışa bağımlılığımızı katlıyoruz. Burada uygulanan politikaların tabii ki olumsuz etkisi var ama farklı iklimsel değişimler ile ortaya çıkan ve önlem alınmayan problemlerin de etkisi var. 2025 yılında elmada bir önceki yıla göre kayıp yüzde 48.3; kirazda 70.6; üzümde 24.5; limonda yüzde 34.8; zeytinde yüzde 34.7 azalış var. Bu azalış fiyatların rafta artması, Türkiye’nin de ithalata daha çok bağlanması anlamını içeriyor.”