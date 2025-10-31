https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/boludaki-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-yuksel-gultekin-adalet-yerini-bulmazsa-kiyamet-1100643956.html

Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin: 'Adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar'

Bolu'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin: 'Adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar'

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin "Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." diye konuştu.Davanın seyrini değiştirecek iki husus konusunda talepte bulunduklarını belirten Gültekin, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin konuşmasını içeren videonun salonda izletilmesini istediklerini kaydetti.Gültekin, sanık vekillerine saatlerce söz hakkı veren mahkeme heyetinin 30 saniyelik görüntünün izlenmesine tahammül edemediğini savunarak, "Niye? Kamuoyunda infial oluşturacak diye. Kamuoyunda infial oluşturmadan, sessiz sedasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz." dedi.'Acele karar verilmemeli'"Acelecilik ve yangından mal kaçırma anlayışıyla adil bir karar verilemeyeceği" görüşünü dile getiren Gültekin, "Emine (Murtezaoğlu Ergül) ve kızlarıyla ilgili, bu personelle ilgili 'olası kast'tan değil, başka bir şey çıkarsa, adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar." dedi.Yangının ardından yürütülen adli süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ilişkin gelişmelere de değinen Gültekin, "Pazartesi günü bu konuyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacağım ve taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydır diğer meslektaşlarımın taleplerine cevap verilmemiş. Bu talepleri yenileyeceğim." diye konuştu.Verilecek kararın basit bir karar olmadığını vurgulayan Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği davada adil bir sonucun çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

