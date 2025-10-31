Ali Çağatay: Nüfusun yaşından çok niteliği önemlidir

Yaşlı nüfus teorisinin propagandası yapılıyor. Ben bunun cehalet olduğunu düşünüyorum. Yaşlı nüfusa rağmen kalkınan ülkeler var: Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka… Buna karşılık genç nüfusa rağmen kalkınamayan ülkeler de var. Kalkınmışlık; eğitim, teknoloji, üretim ve verimlilikle olur. Nüfusun yaşından çok niteliği önemlidir.