Ali Çağatay: Nüfusun yaşından çok niteliği önemlidir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin düşen doğurganlık oranlarına dikkat çekerek, ileride genç iş gücünde ciddi bir azalma riski... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “çalışabilecek genç nüfus kalmayacak” açıklamasını değerlendirdi.Çağatay, Türkiye’nin “yaşlı nüfus” argümanıyla yönlendirildiğini savunarak şunları söyledi:Çağatay, “yaşlı nüfus teorisinin” Türkiye’de özellikle son dönemde sıkça gündeme getirildiğini belirterek, bu söylemin arkasındaki isimlerden biri olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun gösterildiğini ifade etti.Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin düşen doğurganlık oranlarına dikkat çekerek, ileride genç iş gücünde ciddi bir azalma riski bulunduğunu belirtti. Göktaş, durumu savunma sanayii kadar önemli bulduğunu ifade etti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “çalışabilecek genç nüfus kalmayacak” açıklamasını değerlendirdi.
Çağatay, Türkiye’nin “yaşlı nüfus” argümanıyla yönlendirildiğini savunarak şunları söyledi:
Türkiye yaşlı bir ülke değil. Eğer yaşlı nüfusa sahip ülkeler geri kalıyorsa, Japonya bugün üçüncü büyük ekonomi olamazdı. Nijerya ise dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip ama en geri kalmış ülkelerden biri. Genç nüfus otomatik olarak kalkınma demek değildir.
Çağatay, “yaşlı nüfus teorisinin” Türkiye’de özellikle son dönemde sıkça gündeme getirildiğini belirterek, bu söylemin arkasındaki isimlerden biri olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun gösterildiğini ifade etti.
Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yaşlı nüfus teorisinin propagandası yapılıyor. Ben bunun cehalet olduğunu düşünüyorum. Yaşlı nüfusa rağmen kalkınan ülkeler var: Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka… Buna karşılık genç nüfusa rağmen kalkınamayan ülkeler de var. Kalkınmışlık; eğitim, teknoloji, üretim ve verimlilikle olur. Nüfusun yaşından çok niteliği önemlidir.