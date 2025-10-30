https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/yavuz-selim-demirag-mhp-ile-saray-cilvelesiyor-1100629493.html
Yavuz Selim Demirağ: MHP ile Saray cilveleşiyor
Yavuz Selim Demirağ: MHP ile Saray cilveleşiyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve Güçlü Özgan ile Sine-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Vurgun oldu.
Gazeteci ve Yazar Yavuz Selim Demirağ, TBMM’deki 29 Ekim resepsiyonuna MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılmama kararını değerlendirdi. Bolu Kartalkaya Otel yangını davasını takip eden Gazeteci Güçlü Özgan da duruşmadan son bilgileri aktardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizide ücretlerini alamayan set emekçileri iş bıraktı, yönetim işçilerin istifa ettiğini iddia etti. Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Vurgun, yaşanan gelişmenin son detaylarını canlı yayında aktardı.Gazeteci Ve Yazar Yavuz Selim Demirağ, şunları söyledi:
Gazeteci ve Yazar Yavuz Selim Demirağ, TBMM’deki 29 Ekim resepsiyonuna MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılmama kararını değerlendirdi. Bolu Kartalkaya Otel yangını davasını takip eden Gazeteci Güçlü Özgan da duruşmadan son bilgileri aktardı. Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizide ücretlerini alamayan set emekçileri iş bıraktı, yönetim işçilerin istifa ettiğini iddia etti. Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Vurgun, yaşanan gelişmenin son detaylarını canlı yayında aktardı.
Gazeteci Ve Yazar Yavuz Selim Demirağ, şunları söyledi:
Cumhur İttifakı çatlamaz. Yaklaşık 3 yıldır bir çalışmanın içindeyim: ‘Devlet Bahçeli’yi anlama kılavuzu’ adı altında bir kitap yazmayı tasarlıyordum. Fakat ne siyaset bilimciler ne tarihçiler ne tıp doktorları bu konuda bir görüş beyan edemiyorlar çünkü onlar da Devlet Bahçeli’nin ne yaptığını bilimsel ve siyasi anlamda bir teşhiste bulunamadı. Devlet Bahçeli görevini yapıyor.Dün resepsiyona katılmadı, Anıtkabir’e gitmedi. Gidecek mecali de yok.Son derece zayıflamış, sağlığı hiç müsait değil. Takviye gıda ve ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Haftada bir gün promterdan bir şeyler okuyor. Böyle bir kişi. Şunu Ankara kulislerinden öğrendim. Bahçeli, 29 Ekim’den bir gün önce ‘acil görüşmemiz gerekiyor’ diye Saray’dan görüşme talep ediyor. ‘Vaktimiz yok, daha sonra’ cevabı gelince küsüyor. Buna siyasetin cilvesi derler. Cilveleşiyorlar. Unutulmasın ki en sağlam ortaklık suç ortaklığıdır. Bunların ortaklığı bozulmaz. KKTC ile ilgili Bahçeli’nin çıkışı Saray’ı rahatsız etti. Kıbrıs sözleri Saray’ı sıkıntıya soktu. AKP, MHP'lileşti; MHP AKP'lileşti. Bahçeli sonrası birtakım hesaplar var. O zaman tartışılabilir. Bahçeli sonrası konusu ayrı konu. Erdoğan kararını verdi. Sonrası için gelecek isim Bilal Erdoğan. Ona emanet edilecek ve kendisi söyleyecek. Belki önümüzdeki yıl bunu duyabiliriz. Partinin başına geçirecek. Hakan Fidan’ı önümüzdeki günlerde değiştirebilir.