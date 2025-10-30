‘Trump’ın gözü hala Gazze’de’

“Trump ilk başta 20 maddelik bir plan ortaya koymuştu. Bunların ancak birkaçı aşamayla gerçekleşmeye başlıyor ve ben uzun vadede hepsinin gerçekleştirilebileceğini sanmıyorum. Tıkanmalar muhtemel ve oluyor da. Trump başrol olmayı, şov yapmayı seven bir insan. Şarm el-Şeyh’te de öyle yaptı. Şov yaparak kendisini iyi hissetti, övgüleri dinledi. Ama Netanyahu da 40 yıllık bir siyasetçi. O da derinden ve sessizce Trump’ı avcunun içinde oynatıyor gibi görünüyor. Trump buna bozuluyor ama ‘Barışı ben yaptım’ diyor. Zaten Nobel Barış Ödülü’nü kaçırdı bu sene. Muhtemelen seneye almaya çalışacak. Zaten bastırıyor. Ateşkesin bozulmaması için İsrail üstünde baskı oluşturuyor. Damadı Kushner’i gönderdi. Sonra Başkan Yardımcısı J.D. Vance gitti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gitti. Hepsi İsrail üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Tabii Hamas üstünde de tehditle baskı kurmaya çalışıyorlar. ‘Silahları bırakmazsanız biz gelip şiddetle ve hızla bunu yaparız’ dediler. Aslında Hamas zaten kabul etti. Gazze’yi Filistin yönetiminin yönetmesi halinde silahlarını Filistin yönetimine teslim edeceklerini söylediler. Rehineleri zaten bıraktılar. Hamas’ın elinde iki koz vardı: Rehineler ve silahlar. Rehineler gitti. Silahsızlanma da bir anda olabilecek bir şey değil. Bunun olabilmesi için garantör ülkelerin mevcut olması ve güven inşası lazım. Fakat iki taraf da birbirine güvenmiyor. Burada uluslararası bir gücün olması çok önemli. Garantörler konuşuluyor şimdi. Netanyahu, Türkiye’nin barış gücü içerisinde yer almasına dair ‘Kuvvetli fikirlerim var’ dedi. Yani İsrail, Türkiye’yi Gazze’de görmek istemiyor. Diğer Müslüman ülkeler de garantörlüğe talip. Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Katar, Mısır vs. Dolayısıyla Türkiye’nin rolü çok kritik bir parametre. Uluslararası güvenlik gücü için Türkiye en uygun aktörlerden birisi. Askeri kapasitesi yüksek, bölgesel kapasitesi var, Filistin halkıyla ilişkisi var ve Filistin’deki aktörler arasında barışı sağlayabilir. Birçok Filistinli grup var ve birleşmeleri önemli. Ancak İsrail, Türkiye’yi Gazze’de görmek istemiyor. Suriye’deki rekabet ve Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artması, İsrail için ciddi bir endişe kaynağı. Bu garantörlüğün belirlenmesi uzun sürebilir. Bir de uluslararası barış gücü kime bağlı olacak? Trump’a mı bağlı olacak? BM çatısı altında mı olacak? Daha ayrıntılı hale gelmesi gereken çok konu var. Masada iş farklı, sahada farklı oluyor. Göz önüne alınması gereken çok durum var. Şu anda İngiltere’den ve ABD’den birkaç yüz asker ve görevli var Gazze’de. Tabii Filistinlilerin de burada söz söyleme hakkı olmalı. Eğer İsrail garantör devletleri veto edebiliyorsa, Filistin halkının da söz hakkı olmalı. Filistinlilerin bir diğer talebi de uluslararası güçle Filistin’in sömürge haline gelmemesi, bu gücün kısa vadeli olması ve yönetimin Filistinlilere devredilmesi.”