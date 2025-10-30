https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/spor-hukukcusu-emin-ozkurt-turk-futbolunda-kirlenmislik-soz-konusu-1100614683.html
Spor hukukçusu Emin Özkurt: Türk futbolunda kirlenmişlik söz konusu
Spor hukukçusu Emin Özkurt: Türk futbolunda kirlenmişlik söz konusu
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu spor hukukçusu avukat Emin Özkurt oldu. 30.10.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalını açıklamasının ardından, aktif bahis oynayan 152 hakemin adı da duyuruldu. Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağı ve futbol ailesinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin de içinde bulunduğu ortaya çıktı.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren ve gazeteci Güçlü Özgan'ın sorularını yanıtlayan spor hukukçusu avukat Emin Özkurt, şunları aktardı:'Şampiyonlukların iptali söz konusu değil'
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalını açıklamasının ardından, aktif bahis oynayan 152 hakemin adı da duyuruldu. Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağı ve futbol ailesinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin de içinde bulunduğu ortaya çıktı.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren ve gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan spor hukukçusu avukat Emin Özkurt, şunları aktardı:
“Bu mesele tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Çünkü biz futbolu izlerken saha içindeki eylemlere yönelik bahis olmadığını bilmemiz lazım ki içimiz rahat etsin. Çünkü bahis işin içine giriyorsa konu başka yerlere de gidebilir. Şu an meselenin iki ayağı paralel yürüyecek. Disiplin yargısı işleyecek, onu TFF talimatları ve kurulları yönetiyor olacak. Geçtiğimiz gün yapılan PFDK sevkleri spor hukuku anlamında sürecin ilerleyeceği ayağını oluşturuyor. Paralelinde de savcılığın başlattığı soruşturma var. O soruşturmada da hesap hareketlerine kadar çeşitli boyutlarla inceleme altına alınacak. Belki oradan çıkacak olan neticelerle süreç daha farklı boyuta gidebilir. Ama şu an karşı karşıya kaldığımız konuya Türk futbol tarihinin en büyük soruşturması diyebiliriz. Türk futbolu kritik bir eşikte.”
“Aktif olarak bahis oynayan 152 hakem PDFK’ya sevk edildi. Çünkü hakemlerin bahis oynaması yasaktır. Büyük ihtimalle ellerinden hakemlikleri alınmış olacak. Konu sadece bununla sınırlı değil. Bu rakam inanılmaz bir rakam. Bu bir haftada üç haftada varılacak bir rakam değil. Bu şunu gösteriyor, Türk futbolunda yıllara sirayet eden bir kirlenmişlik söz konusu. Kulüpler haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlarsa o noktada tazminat talebinde bulunabilirler. Şampiyonlukların iptali söz konusu değil.”