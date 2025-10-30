Spor hukukçusu Emin Özkurt: Türk futbolunda kirlenmişlik söz konusu

“Bu mesele tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Çünkü biz futbolu izlerken saha içindeki eylemlere yönelik bahis olmadığını bilmemiz lazım ki içimiz rahat etsin. Çünkü bahis işin içine giriyorsa konu başka yerlere de gidebilir. Şu an meselenin iki ayağı paralel yürüyecek. Disiplin yargısı işleyecek, onu TFF talimatları ve kurulları yönetiyor olacak. Geçtiğimiz gün yapılan PFDK sevkleri spor hukuku anlamında sürecin ilerleyeceği ayağını oluşturuyor. Paralelinde de savcılığın başlattığı soruşturma var. O soruşturmada da hesap hareketlerine kadar çeşitli boyutlarla inceleme altına alınacak. Belki oradan çıkacak olan neticelerle süreç daha farklı boyuta gidebilir. Ama şu an karşı karşıya kaldığımız konuya Türk futbol tarihinin en büyük soruşturması diyebiliriz. Türk futbolu kritik bir eşikte.”