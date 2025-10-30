Okan Aslan: Tedbir alınmadıkça benzer olayların yaşanması kaçınılmaz

Bir kez daha ihmaller zinciriyle karşı karşıyayız. Beş kişilik bir aile yok oldu. Çarşamba sabahı saat 07.30 sıralarında çöken binanın altında önce iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Gece yarısı ise anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir’in cansız bedenleri çıkarıldı. Ülkemiz deprem kuşağında ama yapıların hali ortada. Her depremden, her çökmeden sonra aynı cümleleri kuruyoruz. Depremde can verenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da barınma, işsizlik ve yoksullukla mücadele ediyor. Kahramanmaraş’tan Hatay’a uzanan bölgede bir dokunuyorsunuz, bin ah işitiyorsunuz. Bilim insanları yıllardır uyarıyor ama tedbirler hâlâ kâğıt üzerinde kalıyor. Biz hala tatbikatlarda nasıl çömelip başımızı kapatacağımızı öğretiyoruz. Bu kadar basit değil. Deprem anında dua etmek değil, deprem olmadan önce önlem almak gerekir. ‘Sen tedbiri al, takdir Allah’ın’ deriz ama bizde sadece ikinci kısmı uygulanıyor. Eğer gerçekten insan hayatı kıymetliyse, bu ülkenin bütçesi önce güvenli binalara ayrılmalı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıkladığı gibi olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı ama soruşturmalardan önce önlemleri konuşur hale gelmemiz gerekiyor.