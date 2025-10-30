https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/okan-aslan-tedbir-alinmadikca-benzer-olaylarin-yasanmasi-kacinilmaz-1100615778.html
Okan Aslan: Tedbir alınmadıkça benzer olayların yaşanması kaçınılmaz
Okan Aslan: Tedbir alınmadıkça benzer olayların yaşanması kaçınılmaz
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yedi katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında beş... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T13:24+0300
2025-10-30T13:24+0300
2025-10-30T13:49+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
gebze
hatay
radyo sputnik
radyo
radyo
deprem
bina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
gebze
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, gebze, hatay, radyo sputnik, radyo, radyo, deprem, bina, bina çökmesi
türkiye, haberler, gebze, hatay, radyo sputnik, radyo, radyo, deprem, bina, bina çökmesi
Okan Aslan: Tedbir alınmadıkça benzer olayların yaşanması kaçınılmaz
13:24 30.10.2025 (güncellendi: 13:49 30.10.2025)
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yedi katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında beş kişilik Bilir ailesinden dört kişi hayatını kaybetti, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak çıkarıldı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Bir kez daha ihmaller zinciriyle karşı karşıyayız. Beş kişilik bir aile yok oldu. Çarşamba sabahı saat 07.30 sıralarında çöken binanın altında önce iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Gece yarısı ise anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir’in cansız bedenleri çıkarıldı. Ülkemiz deprem kuşağında ama yapıların hali ortada. Her depremden, her çökmeden sonra aynı cümleleri kuruyoruz. Depremde can verenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da barınma, işsizlik ve yoksullukla mücadele ediyor. Kahramanmaraş’tan Hatay’a uzanan bölgede bir dokunuyorsunuz, bin ah işitiyorsunuz. Bilim insanları yıllardır uyarıyor ama tedbirler hâlâ kâğıt üzerinde kalıyor. Biz hala tatbikatlarda nasıl çömelip başımızı kapatacağımızı öğretiyoruz. Bu kadar basit değil. Deprem anında dua etmek değil, deprem olmadan önce önlem almak gerekir. ‘Sen tedbiri al, takdir Allah’ın’ deriz ama bizde sadece ikinci kısmı uygulanıyor. Eğer gerçekten insan hayatı kıymetliyse, bu ülkenin bütçesi önce güvenli binalara ayrılmalı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıkladığı gibi olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı ama soruşturmalardan önce önlemleri konuşur hale gelmemiz gerekiyor.