İsmail Arı: Cemaatin toplam ekonomik büyüklüğünün 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor

Menzil lideri Abdülbaki el-Hüseyni’nin (Erol) Temmuz 2023’teki vefatının ardından üç oğlu arasında derin bir saflaşma yaşandı. En büyük kardeş Muhammed Saki, yıllarca babasının yanında bulunduğu için veliaht olarak görülüyordu ve müritlerin büyük çoğunluğunun desteğini elinde tutuyor. Ortanca kardeş Muhammed Fettah cemaatin yurtdışı yapılanmasından, küçük kardeş Muhammed Mübarek ise bürokrasi ve ticari ilişkilerden sorumlu olarak biliniyor. İstanbul’daki çatışmada saldırganın Fettah–Mübarek çizgisine yakın, yaralıların ise Saki kanadından olduğu aktarılıyor. Cemaat içi belgelerde 17 milyar TL’lik bir paylaşım krizinden söz ediliyor. Ancak gayrimenkuller, şirketler, hastaneler ve yurtdışı ağlarla birlikte cemaatin toplam ekonomik büyüklüğünün 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu mülkiyetlerin büyük kısmı cemaat mensuplarının kişisel üzerine kayıtlı olduğundan, taraf değişiklikleri yeni tapu ve şirket kavgalarına yol açıyor. Taraflardan biri ‘burası bizim emeğimizle alınmış, cemaat malıdır’ derken, diğer taraf şahsi mülkiyet hakkını öne sürüyor. Bu durum, dini temelli bir yapının nasıl bir ekonomik holdinge dönüştüğünü açık biçimde gösteriyor.