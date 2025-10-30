https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ismail-ari-cemaatin-toplam-ekonomik-buyuklugunun-50-milyar-tlye-ulastigi-tahmin-ediliyor-1100615466.html
İsmail Arı: Cemaatin toplam ekonomik büyüklüğünün 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor
Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni'nin 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasındaki miras...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3510abc6c8f2ab090fac76af2c7aa492.jpg
Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları arasındaki miras kavgası İstanbul Sancaktepe’de silahlı çatışmaya dönüştü. Dört cemaat mensubu yaralandı, polis olay yerinde inceleme başlattı.Gazeteci İsmail Arı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Arı, Menzil Cemaatindeki silahlı kavganın ayrıntılarını anlattı.İsmail Arı şunları söyledi: İsmail Arı, sözlerini şöyle devam ettirdi:'15 Temmuz’dan ders çıkarılmadı'Son haftalarda Üsküdar Meydanı’nda cemaat mensupları ‘Vakıf malı miras değildir’ pankartlarıyla yürüyüşler düzenlediğini belirten Arı, sözlerini şöyle noktaladı:
İsmail Arı: Cemaatin toplam ekonomik büyüklüğünün 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor
Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasındaki miras kavgası devam ediyor.
Gazeteci İsmail Arı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Arı, Menzil Cemaatindeki silahlı kavganın ayrıntılarını anlattı.
İsmail Arı şunları söyledi:
İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan semtinde, Menzil Cemaati’ne ait olduğu belirtilen bir dergâh binasında bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sırasında ve sonrasında ikiye bölünen cemaat mensupları arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Bilirkişi heyeti ve polis ekipleri bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra, Oğuzhan T. isimli bir cemaat mensubunun silah çekerek karşı tarafa ateş açtığı, dört kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade ediliyor. Olayın ardından polis olay yerinde kapsamlı bir inceleme yaptı, çok sayıda boş kovan toplandı. Cemaat içi sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında Oğuzhan T.’nin tutuklandığı bilgisi dolaşıyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği veya Emniyet Müdürlüğü’nden resmî bir açıklama yapılmadı. Azmettiricinin kim olduğu, olayın organize bir saldırı mı yoksa bireysel bir eylem mi olduğu hâlâ belirsiz.
İsmail Arı, sözlerini şöyle devam ettirdi:
Menzil lideri Abdülbaki el-Hüseyni’nin (Erol) Temmuz 2023’teki vefatının ardından üç oğlu arasında derin bir saflaşma yaşandı. En büyük kardeş Muhammed Saki, yıllarca babasının yanında bulunduğu için veliaht olarak görülüyordu ve müritlerin büyük çoğunluğunun desteğini elinde tutuyor. Ortanca kardeş Muhammed Fettah cemaatin yurtdışı yapılanmasından, küçük kardeş Muhammed Mübarek ise bürokrasi ve ticari ilişkilerden sorumlu olarak biliniyor. İstanbul’daki çatışmada saldırganın Fettah–Mübarek çizgisine yakın, yaralıların ise Saki kanadından olduğu aktarılıyor. Cemaat içi belgelerde 17 milyar TL’lik bir paylaşım krizinden söz ediliyor. Ancak gayrimenkuller, şirketler, hastaneler ve yurtdışı ağlarla birlikte cemaatin toplam ekonomik büyüklüğünün 50 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu mülkiyetlerin büyük kısmı cemaat mensuplarının kişisel üzerine kayıtlı olduğundan, taraf değişiklikleri yeni tapu ve şirket kavgalarına yol açıyor. Taraflardan biri ‘burası bizim emeğimizle alınmış, cemaat malıdır’ derken, diğer taraf şahsi mülkiyet hakkını öne sürüyor. Bu durum, dini temelli bir yapının nasıl bir ekonomik holdinge dönüştüğünü açık biçimde gösteriyor.
'15 Temmuz’dan ders çıkarılmadı'
Son haftalarda Üsküdar Meydanı’nda cemaat mensupları ‘Vakıf malı miras değildir’ pankartlarıyla yürüyüşler düzenlediğini belirten Arı, sözlerini şöyle noktaladı:
Bu eylemler cemaat tarihindeki ilk kamusal protestolar olarak dikkat çekti. Adıyaman’daki Menzil Köyü’nde geçen yaz kazmalı, taşlı kavgalara sahne olan olaylarda jandarma bölgeye TOMA konuşlandırmak zorunda kaldı. Jandarma ve emniyet içinde Menzil bağlantılı kadroların varlığı uzun süredir tartışma konusu. Emniyetin bazı kritik ve gizli birimlerinde Menzil’e yakın isimlerle MHP’li kadrolar arasında bir ‘koltuk savaşı’ yaşandığı öne sürülüyor. Aynı şekilde yargı içinde de benzer hizipleşmelerden bahsediliyor; Yargıtay seçimlerinde cemaat bağlantılı grupların farklı adayları desteklediği iddia edilmişti. 15 Temmuz’dan ders çıkarılmadı, benzer bir yapı yeniden güç kazanıyor. Sosyal medya gruplarında bir yanda sükûnet çağrıları, diğer yanda ‘kana kan’ ifadeleriyle intikam söylemleri dolaşıyor. Cemaatin dergâhlarında ve vakıf binalarında tarafların sık sık karşı karşıya geldi. Paylaşılamayan 50 milyar TL’lik servet ve tarikatın iç rekabeti nedeniyle önümüzdeki dönemde daha büyük çatışmalara tanık olabiliriz.