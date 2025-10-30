İşe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı: CV'leri yapay zeka mı okuyacak?

“İnsan kaynakları alanında yapay zeka hizmeti veriyoruz. 2019’dan beri yapay zeka çok konuşulmazken Ar-Ge süreçlerine başladık. Şu anda ONO yapay zeka alanında yeteneği çekme ve geliştirme alanlarında 7 ülkeye ihracat yapan bir kurum olmuş durumda. Bence yapay zeka insanları işinden etmeyecek. Nasıl sanayi devriminde bugün İngiltere’de olan işlerin çoğu yoksa ama insanlar bir şekilde farklı işlerde çalışıyorsa aynı şekilde biz de yapay zekayı kullanarak farklı iş kollarımızı oluşturmaya başlayacağız. Yapay zeka işe alım konusunda aday eşitliği konusunda çok önemli. Bir ilana yaklaşık beş on bin civarında insan başvuruyor. Normal şartlarda eğitimli bir insan kaynakları uzmanının bir CV’yi analiz edebilmesi 30-35 saniyeyi buluyor. Her CV’ye aynı oranda bakmanız ise mümkün değil. Veya her biriyle mülakat yapmanız mümkün değil. Yapay zeka her adayı eşit değerlendirerek bir eşitlik şansı sağlıyor.”