https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ise-alim-sureclerinde-yapay-zeka-kullanimi-cvleri-yapay-zeka-mi-okuyacak-1100626961.html
İşe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı: CV'leri yapay zeka mı okuyacak?
İşe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı: CV'leri yapay zeka mı okuyacak?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu Ono kurucusu Tunç Erman oldu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T17:15+0300
2025-10-30T17:15+0300
2025-10-30T17:15+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
yapay zeka
serhat ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Serhat Ayan’la Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünün konuğu yapay zeka teknolojilerini insan kaynakları süreçlerinde kullanan Türk girişimi Ono’nun kurucusu Tunç Erman oldu. Erman, işe alım süreçlerinde yapay zeka asistanı kullanımının başvuru yapan adaylara daha fazla eşitlik şansı sağladığının altını çizdi.7 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Erman, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, yapay zeka, serhat ayan
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, yapay zeka, serhat ayan
İşe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı: CV'leri yapay zeka mı okuyacak?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu Ono kurucusu Tunç Erman oldu.
Serhat Ayan’la Yapay Zeka Günlüğü’nde bugünün konuğu yapay zeka teknolojilerini insan kaynakları süreçlerinde kullanan Türk girişimi Ono’nun kurucusu Tunç Erman oldu. Erman, işe alım süreçlerinde yapay zeka asistanı kullanımının başvuru yapan adaylara daha fazla eşitlik şansı sağladığının altını çizdi.
7 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Erman, şöyle aktardı:
“İnsan kaynakları alanında yapay zeka hizmeti veriyoruz. 2019’dan beri yapay zeka çok konuşulmazken Ar-Ge süreçlerine başladık. Şu anda ONO yapay zeka alanında yeteneği çekme ve geliştirme alanlarında 7 ülkeye ihracat yapan bir kurum olmuş durumda. Bence yapay zeka insanları işinden etmeyecek. Nasıl sanayi devriminde bugün İngiltere’de olan işlerin çoğu yoksa ama insanlar bir şekilde farklı işlerde çalışıyorsa aynı şekilde biz de yapay zekayı kullanarak farklı iş kollarımızı oluşturmaya başlayacağız. Yapay zeka işe alım konusunda aday eşitliği konusunda çok önemli. Bir ilana yaklaşık beş on bin civarında insan başvuruyor. Normal şartlarda eğitimli bir insan kaynakları uzmanının bir CV’yi analiz edebilmesi 30-35 saniyeyi buluyor. Her CV’ye aynı oranda bakmanız ise mümkün değil. Veya her biriyle mülakat yapmanız mümkün değil. Yapay zeka her adayı eşit değerlendirerek bir eşitlik şansı sağlıyor.”