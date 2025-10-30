Ali Çağatay: Yeni bir fırsat penceresi açılıyor

Amerikan Merkez Bankası faiz indirince paranın fiyatı düşer, dolar ucuzlar. Powell yönetimindeki Fed, bu kararın ardından 1,5 trilyon dolar basacak. Dünyada bu paraya aç birçok ülke var. Dolayısıyla herkesin gözü bu kaynakta. Ancak Türkiye’ye bunun yalnızca küçük bir kısmı yansır. Yine de bu süreç bizim gibi ülkeler için bir fırsat yaratabilir.

Powell, şu anda görevinin sonuna geliyor, ekonomiyi darboğaza sokmadan süreci tamamlamak istiyor. Bence başarılı bir Merkez Bankası başkanlığı yürüttü ve dünyaya merkez bankacılığı dersi vererek görevi bırakacak. Amerikan Merkez Bankası’nın bilançosu 2008 yılında 875 milyar dolardı. Ardından para basmaya başladılar önce 4,5 trilyon, sonra 7,5, ardından 9 trilyon dolara çıktı. Para dünyaya yayıldı. O dönemde bu ucuz doların gittiği ülkelerden biri bizdik. Ancak Güney Kore, Çin, Hindistan gibi ülkeler bu parayı üretime, teknolojiye yatırırken biz betona gömdük. Şimdi yeni bir fırsat penceresi açılıyor ama doğru değerlendirmek şart.