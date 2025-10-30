https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/fed-faiz-indirimi-yeni-bir-firsat-penceresi-aciliyor-1100607184.html
Ali Çağatay: Yeni bir fırsat penceresi açılıyor
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Amerikan Merkez Bankası'nın faizi 25 baz puan indirmesi hakkında konuştu.

Çağatay, Fed'in faiz indirimi kararının gelişmekte olan ülkeler açısından yeni bir finansal dönem başlatabileceğini belirterek şunları söyledi:

Çağatay, Fed'in adımının Türkiye açısından sınırlı da olsa olumlu etkiler yaratabileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:
Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Karar sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Powell, aralık toplantısında faizde daha fazla indirimin kesin olmadığını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Amerikan Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan indirmesi hakkında konuştu.
Çağatay, Fed’in faiz indirimi kararının gelişmekte olan ülkeler açısından yeni bir finansal dönem başlatabileceğini belirterek şunları söyledi:
Amerikan Merkez Bankası faiz indirince paranın fiyatı düşer, dolar ucuzlar. Powell yönetimindeki Fed, bu kararın ardından 1,5 trilyon dolar basacak. Dünyada bu paraya aç birçok ülke var. Dolayısıyla herkesin gözü bu kaynakta. Ancak Türkiye’ye bunun yalnızca küçük bir kısmı yansır. Yine de bu süreç bizim gibi ülkeler için bir fırsat yaratabilir.
Powell, şu anda görevinin sonuna geliyor, ekonomiyi darboğaza sokmadan süreci tamamlamak istiyor. Bence başarılı bir Merkez Bankası başkanlığı yürüttü ve dünyaya merkez bankacılığı dersi vererek görevi bırakacak. Amerikan Merkez Bankası’nın bilançosu 2008 yılında 875 milyar dolardı. Ardından para basmaya başladılar önce 4,5 trilyon, sonra 7,5, ardından 9 trilyon dolara çıktı. Para dünyaya yayıldı. O dönemde bu ucuz doların gittiği ülkelerden biri bizdik. Ancak Güney Kore, Çin, Hindistan gibi ülkeler bu parayı üretime, teknolojiye yatırırken biz betona gömdük. Şimdi yeni bir fırsat penceresi açılıyor ama doğru değerlendirmek şart.
Çağatay, Fed’in adımının Türkiye açısından sınırlı da olsa olumlu etkiler yaratabileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:
Bu gelişme Mehmet Şimşek için iyi bir dönem başlatabilir. Negatif faiz verdiğimiz günlerde bile Türkiye’ye sıcak para girişi olabilir. Hani derler ya komşuda pişer, bize de düşer. İşte o durum yaşanabilir.