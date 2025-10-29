TGB Genel Başkanı Çetin: 29 Ekim’de Atatürk devrimini tamamlama iddiasındayız
TGB Genel Başkanı Çetin, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Anıtkabir yürüyüşünün anlamını anlattı. Çetin, yürüyüşün “Devrim zamanı, gençlik zamanı” sloganıyla Atatürk devrimini tamamlama iddiasını taşıyacağını söyledi.
Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşe ülke genelinden üniversite topluluklarının katılacak.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, Türkiye’nin mevcut durumunu gençlerin bakışı ile değerlendirdi. Çetin, şu mesajları verdi:
‘Yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler katılıyor’
“Birinci Meclisten, Kurucu Meclisimizin önünden Anıtkabir'e yürüyüşümüz olacak. Esas olarak Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği düzenliyor yürüyüşü. Tabii sadece Ankara'dan değil, Türkiye genelinden ciddi bir katılım olacak. Biz burada bir özel slogan belirledik, devrim zamanı, gençlik zamanı. İddialı bir slogan olduğunun farkındayız. Neden devrim? Çünkü Cumhuriyet Devrimi'nin 102. yılı, bu Cumhuriyetin ilanının 102. yılı ve buluştuğumuz yer Birinci Meclis. Aslında orası kuruluşun ve kurtuluşun karargahıydı. İstanbul hükümetinden bağımsız yeni bir devlet ve yeni bir hükümetin kurulduğu yer orasıydı. İlanı da 29 Ekim 1923 oldu. Bu yürüyüşün bir iddiası ve sloganı olmalı diye düşündük. Çünkü ABD merkezli dünya sisteminin, bu Atlantik sistemi diye adlandırdığımız 1980'den beri Türkiye'de uygulanan dayatmanın sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Biz bir gençlik örgütüyüz. Üniversitelerden, Türkiye'nin çok çeşitli üniversitelerinden, öğrenci topluluklarıyla bu yürüyüş düzenleniyor.”
‘Diplomalarımızın karşılığı yok’
“Şu anda gençliğin bütün özlemleri, kaygıları, geleceğe dair sahip olduğu bazı karamsarlıklar, umutsuzluklar var. Hepsi bu sistemden kaynaklanıyor. Özellikle 12 Eylül 1980'den beri süregelen, bizim açımızdan da üretimle eğitimin bütün ilişkisini kopartan, üniversiteden mezun olduktan sonra elimize verilen kağıt diplomaların hayatta hiçbir karşılığının olmadığı, insanların bir meslek ve gelecek kazanmadığı aksine, her ile açılan üniversitelerle bir diplomalı işsiz ordusu haline getirildiği bir düzenin içerisindeyiz. Yani diplomalarımızın karşılığı yok. Son yılların üniversiteden ayrılma, üniversiteyi yarım bırakma verilerine bakarsanız, her yıl yükseldiğini görürsünüz. Çünkü gençlik artık üniversite eğitimi almaya dair umutsuzlaşmış durumda. Bir yandan sürekli muhatap olduğumuz başka gündemler, biliyorsunuz özellikle büyükşehirlerin köşe başlarında mafyalar, çeteler pıtrak gibi boy veriyor. Ve artık 15-16 yaşında gençleri kendi tetikçisi, satıcısı haline getiriyor. Sürekli bu tabloyla karşılaşıyoruz. Bu da aslında sistemin yıkımının göstergesi. Türkiye'nin gençliğin ve Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarına göre değil, küresel merkezlerin, New York, Londra bankerlerinin ihtiyacına göre dizayn edilmiş bir sistemin o yüzden bir sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. O yüzden devrim zamanı diyoruz ve burada Cumhuriyet Devrimi'nden esinleniyoruz. Atatürk Devrimi'ni tamamlama gibi bir iddiamız var. İşin temeli bu.”
‘Ülkemiz değil, sistem çıkmazda’
“Ülkemizden değil, sistemden umudu kesmek lazım. Çünkü her sistem, her düzen kendi insanını yetiştirir. 1920'li, 1930'lu yılların o cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemde özgüvenli, çağdaş köy enstitülerini kuran, Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini başaran o kuşağı da yetiştiren bu topraklar. Bugün spordan, ekonomiye, gençlikten, eğitime kadar çürümeye muhatap olan da bu toprakların insanı. Demek ki burada bir sistem problemi var. O yüzden biz ülkeden umudu kesmeye karşıyız. Bu yürüyüşü de aslında umutsuzluğa kapılan, ‘Türkiye nereye gidiyor, bu bir işin sonu ne?’ diye kaygılanan tüm vatandaşlarımız için hem genç hem yetişkin bir umut yürüyüşü olmasını istiyoruz.”
‘Kurulan yeni dünyada Türkiye de yerini almalı’
“Türkiye Rusya Çin İran ittifakı diye geçtiğimiz günlerde de ifade edilmişti. Burada bir yeni dünya kuruluyor. Türkiye'nin burada yerini alması lazım. Türkiye'nin burada en başta vatan ve üretim temelli olarak hem vatan bütünlüğünü sağlayacağı hem de üreten, gerçekten gençlerine iş ve gelecek sağlayan bir ekonomik düzene geçmesi lazım. Bu da devrim demektir. Bu bir sistem değişimi demek. Bu da devrim ama bunun bir kökü var. Yani bizim yüz elli, iki yüz yıllık bir devrim tarihimiz var. Namık Kemallerden Talat Paşalara, Enver Paşalara, Mustafa Kemallere, 68'lere uzanan bir geleneğimiz var. Aslında biz sırtımızı buna yaslıyoruz. Ve iddiamız şu, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin özellikle NATO'ya girdiği 1950'li yıllar, küçük Amerika sürecinin başlamasıyla beraber bir devrim kaybedildi, yarım bırakıldı. Bizim bugün görevimiz onu tamamlamak. O sebeple aslında devrim iddiamız böyle soyut bulutlarının üstünde bir iddia değil. Bu toprakların içinden çıkmış, yetiştirdiği en büyük devrimci önderin, Atatürk'ün bizlere bıraktığı bir sorumluluk, miras olarak görüyoruz.”
‘Filistin davası Türkiye’nin davası’
“Türkiye'nin bütün üniversitelerinde büyük Filistin eylemleri, Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı ve her kesinden insan buraya katıldı. Bu aynı zamanda bir buluşma noktası. Tabii biz hep şunu ön plana çıkarmaya çalıştık; Filistin davası, Türkiye davasıdır. Yani bugün Filistin'in İsrail'e karşı dik durması, bağımsız bir Filistin devletinin Gazze'de, Batı Şeria’da Doğu Kudüs merkezli olarak kurulabilmesi Türkiye açısından belirleyici, Kıbrıs açısından belirleyici. Çünkü Amerika ve İsrail'in güçleri Güney Kıbrıs'a da yığınak yapıyorlar. ABD silah ambargosunu kaldırdı, el altından Güney Kıbrıs'ı silahlandırıyor. Aynı şekilde İsrail orada istihbarat üsleri kuruyor, hava savunma silahları veriyor. Bunlar bir hazırlığın göstergesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını uzun yıllardır istemiyorlar. Kıbrıs'tan Türk ordusunun çekilmesi uzun yıllardır ABD'nin en önemli taleplerinden biri. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Filistin'e yönelen tehdit, Filistin'e uygulanan soykırım Türkiye'den bağımsız değil. Oradaki silahlar aynı zamanda Türkiye'ye de dönük. Biz özellikle bugün Kuzey Kıbrıslık Cumhuriyeti'yle Filistin'in kader birliğini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.”
‘Ukrayna çatışmasının nedeni NATO yayılmacılığı’
“Meselenin bir NATO meselesi olduğunu, NATO'nun yayılmacılığı meselesi olduğunu oturttuğumuz zaman bütün mesele aydınlanıyor. Burada meselenin özünü anlamak lazım. Rusya kaç kere söyledi, ‘NATO'yu benim sınırlarıma doğru yaymayın, NATO'yu genişletmeyin’ diye. Doğu Avrupa konusunda uyarmıştı, Batı dinlemedi, Doğu Avrupa ülkelerini NATO'ya aldı. En sonunda Ukrayna'yı bir kırmızı çizgi olarak belirledi. Ukrayna'nın NATO üyesi olması demek, Moskova'yı rahatlıkla vurabilecek, Moskova'yı tehdit edebilecek bir kapasiteye ulaşması anlamına geliyor. Rusya en sonunda hem kendi vatandaşlarını savunmak hem kendi başkentinin dibine gelmiş olan tehdide karşı bir hareket başlattı. Şimdi bu yanı Türkiye'nin de başına gelebilir ve Suriye'nin kuzeyinde yaşadığımız şey, orada silah bırakmayan, artık İsrail'in bir uzantısı haline gelmiş YPG-PYD varlığı, Kıbrıs'taki olay, kuşatma farklı değil. ABD ve İsrail bir tarafta, karşısında da kendi bütünlüğünü ve birliğini korumaya çalışan devletler var. Rusya da, İran da, Türkiye de bunun içinde.”
‘NATO üniversitelerde adam devşirme çabası içinde’
“Son bir yılda özellikle bu konuda bir atılım içine girildi NATO açısından. Mesela Mayıs ayında belli üniversitelerde staj imkanı adı altında bazı toplantılar örgütlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde... Yani ambalajı şu; ‘Size NATO'da kariyer imkanı veriyoruz’ Bu Türk gençliğini devşirme operasyonuydu. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan toplantıyı, demokratik hakkımızı kullanıp protesto ettik. Çünkü tam da İsrail'in İran'a saldırdığı, Filistin'deki soykırımın ağırlaştığı, Amerika'nın da buraya hem silah hem para anlamında sponsor olduğu bir dönemde, Boğaziçi'nin ortasında NATO'ya eleman devşirme toplantısı yapmaya kalktılar. Protesto ettik ve toplantı iptal edildi. Daha sonra bazı başka üniversitelerde de bunu denediler. Bir yandan bazı gençlik örgütleri kuruyorlar. Bunlar belli başlı siyasi partilerle de etkinler. YATA adlı bir örgüt var mesela. NATO'nun gençlik örgütü bu. Galiba çoğu İyi Parti'de. Hatta İyi Parti'nin eski gençlik kolları yöneticileri, şu ankilerden de var. Bu bir utanç olayı. NATO bugüne kadar Türkiye'ye hangi meselede bir fayda sunmuş? Aksine hep düşmanlık etmiş. Böyle bir organizasyonun gençlik ayağının içerisinde görev alıp daha sonra belli siyasi partilerle Türkiye'yi yönetmeye aday olmaya kalkmak şaka gibi bir şey. Bunu kimse kabul etmez. Bunlar NATO'nun devşirme örgütleri. Biz bunlara hiçbir üniversitede faaliyet yürütmesini kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Üniversite yönetimlerinin, rektörlüklerin bu konuda daha uyanık ve dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. NATO'ya devşirttiğiniz genç, aynı FETÖ'cü hainler gibi yarın Ankara ve İstanbul'a bomba atmaktan çekinmeyecek. Türkiye'nin çıkarları ile NATO'nun çıkarları çeliştiğinde ki hep çelişiyor; NATO'nun çıkarlarını takip edecekler. Buna izin vermemeliyiz. NATO'ya tavır almadan Türkiye için iyi bir şey yapamayız.”
‘Üniversiteleri çatışma alanı haline getirmek isteyenler var’
“Üniversiteleri kim terörize ediyor? Şu anda uzun yıllardır, PKK hükmünde olan bölücü bazı örgütlemeler, sol adını kullanan ama bizim sahte sol dediğimiz, sol adına ayrılıkçılık, bölücülük yapan belli örgütlemeler var. Bunlar uzun süredir aslında etkisizlerdi. Bir kavga ve çalışma ortamını sürüklemek isteyenler, özellikle bu DEM Parti içerisinde, PKK içerisinde silah bırakmama taraftarı olan, ‘İsrail'e sırtımızı dayayalım, silah bırakmayalım’ çizgisindeki takım aynı takım. Burada milliyetçi, ülkücü gençlere dönük bazı provokasyonlar yapılıyor. Aynı şekilde tabii karşı tarafta hep kendi kitlesini diri tutmak, konsolide etmek için sürekli kavga ortamını sürdürmeye çalışıyor. Biz bu kavga ortamının bitmesi gerektiğini, üniversitelerde vatanseverliğin ve bilimin hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne karşı olmadığı müddetçe her türlü fikir üniversitede söylenebilir, her türlü siyaset kendini ifade edebilir. Üniversitelerde siyaset olmalıdır. Çünkü gençlik siyasetten koparsa, gençlik ülkesinin geleceğine dair konuları tartışmaktan koparsa bu ülkenin hayat damarlarının kopması demektir.”