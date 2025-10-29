TGB Genel Başkanı Çetin: 29 Ekim’de Atatürk devrimini tamamlama iddiasındayız

“Son bir yılda özellikle bu konuda bir atılım içine girildi NATO açısından. Mesela Mayıs ayında belli üniversitelerde staj imkanı adı altında bazı toplantılar örgütlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde... Yani ambalajı şu; ‘Size NATO'da kariyer imkanı veriyoruz’ Bu Türk gençliğini devşirme operasyonuydu. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan toplantıyı, demokratik hakkımızı kullanıp protesto ettik. Çünkü tam da İsrail'in İran'a saldırdığı, Filistin'deki soykırımın ağırlaştığı, Amerika'nın da buraya hem silah hem para anlamında sponsor olduğu bir dönemde, Boğaziçi'nin ortasında NATO'ya eleman devşirme toplantısı yapmaya kalktılar. Protesto ettik ve toplantı iptal edildi. Daha sonra bazı başka üniversitelerde de bunu denediler. Bir yandan bazı gençlik örgütleri kuruyorlar. Bunlar belli başlı siyasi partilerle de etkinler. YATA adlı bir örgüt var mesela. NATO'nun gençlik örgütü bu. Galiba çoğu İyi Parti'de. Hatta İyi Parti'nin eski gençlik kolları yöneticileri, şu ankilerden de var. Bu bir utanç olayı. NATO bugüne kadar Türkiye'ye hangi meselede bir fayda sunmuş? Aksine hep düşmanlık etmiş. Böyle bir organizasyonun gençlik ayağının içerisinde görev alıp daha sonra belli siyasi partilerle Türkiye'yi yönetmeye aday olmaya kalkmak şaka gibi bir şey. Bunu kimse kabul etmez. Bunlar NATO'nun devşirme örgütleri. Biz bunlara hiçbir üniversitede faaliyet yürütmesini kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Üniversite yönetimlerinin, rektörlüklerin bu konuda daha uyanık ve dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. NATO'ya devşirttiğiniz genç, aynı FETÖ'cü hainler gibi yarın Ankara ve İstanbul'a bomba atmaktan çekinmeyecek. Türkiye'nin çıkarları ile NATO'nun çıkarları çeliştiğinde ki hep çelişiyor; NATO'nun çıkarlarını takip edecekler. Buna izin vermemeliyiz. NATO'ya tavır almadan Türkiye için iyi bir şey yapamayız.”