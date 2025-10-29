https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rio-de-janeiroda-tarihin-en-buyuk-polis-operasyonu-en-az-64-kisi-hayatini-kaybetti-1100594053.html
Rio de Janeiro’da tarihin en büyük polis operasyonu: En az 64 kişi hayatını kaybetti
Rio'da organize suç çetelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi öldü. Ölenler arasında dört polis memuru da bulunuyor.
2025-10-29T18:22+0300
Rio de Janeiro'da düzenlenen dev operasyon, kentin tarihindeki en kanlı polis baskını olarak kayıtlara geçti. Eyalet Valisi Claudio Castro, "Bu, Rio tarihinin en büyük operasyonudur" ifadelerini kullandı. Yetkililer, baskında iki bin 500'den fazla polis ve askerin görev aldığını belirtti.Çetelerle yıllar süren mücadele Operasyonun hedefinde, Brezilya'nın en eski suç örgütü Comando Vermelho (Kızıl Komutanlık) vardı. Yetkililer, grubun 'bölgesel genişlemesini durdurmak' amacıyla bir yıldır hazırlık yaptıklarını açıkladı. Çetenin uyuşturucu ve silah ticaretiyle uluslararası bağlantılar kurduğu biliniyor.Çatışmaların ortasında mahalleler Alemao bölgesinde çekilen görüntülerde, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, yanan arabalar ve barikatlar dikkat çekti. Yerel yönetim, çete üyelerinin drone kullanarak polise saldırı düzenlediğini aktardı. Vali Castro, "Artık bu yalnızca suç değil, narko-terörizm" dedi. Yetkililer, bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rio'nun kuzey kesimlerine seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.Uluslararası tepkiler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, operasyonun yol açtığı ölümler nedeniyle 'dehşete düştüklerini' açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu tür operasyonlar, Brezilya'nın yoksul mahallelerinde ölümcül sonuçlar doğuruyor. Yetkililer uluslararası hukuka uymalı" denildi.
Rio’da organize suç çetelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi öldü. Ölenler arasında dört polis memuru da bulunuyor. Yetkililer, yüzlerce silah ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Rio de Janeiro’da düzenlenen dev operasyon, kentin tarihindeki en kanlı polis baskını olarak kayıtlara geçti. Eyalet Valisi Claudio Castro, “Bu, Rio tarihinin en büyük operasyonudur” ifadelerini kullandı. Yetkililer, baskında iki bin 500’den fazla polis ve askerin görev aldığını belirtti.
Çetelerle yıllar süren mücadele
Operasyonun hedefinde, Brezilya’nın en eski suç örgütü Comando Vermelho (Kızıl Komutanlık) vardı. Yetkililer, grubun 'bölgesel genişlemesini durdurmak' amacıyla bir yıldır hazırlık yaptıklarını açıkladı. Çetenin uyuşturucu ve silah ticaretiyle uluslararası bağlantılar kurduğu biliniyor.
Çatışmaların ortasında mahalleler
Alemao bölgesinde çekilen görüntülerde, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, yanan arabalar ve barikatlar dikkat çekti. Yerel yönetim, çete üyelerinin drone kullanarak polise saldırı düzenlediğini aktardı. Vali Castro, “Artık bu yalnızca suç değil, narko-terörizm” dedi. Yetkililer, bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rio’nun kuzey kesimlerine seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, operasyonun yol açtığı ölümler nedeniyle 'dehşete düştüklerini' açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bu tür operasyonlar, Brezilya’nın yoksul mahallelerinde ölümcül sonuçlar doğuruyor. Yetkililer uluslararası hukuka uymalı” denildi.