https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rio-de-janeiroda-tarihin-en-buyuk-polis-operasyonu-en-az-64-kisi-hayatini-kaybetti-1100594053.html

Rio de Janeiro’da tarihin en büyük polis operasyonu: En az 64 kişi hayatını kaybetti

Rio de Janeiro’da tarihin en büyük polis operasyonu: En az 64 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rio’da organize suç çetelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda en az 64 kişi öldü. Ölenler arasında dört polis memuru da bulunuyor... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T18:22+0300

2025-10-29T18:22+0300

2025-10-29T18:22+0300

dünya

rio de janeiro

favelalar

narko-terör operasyonu

polis

polis baskını

çatışma

silahlı çatışma

brezilya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100594012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af28cc5477578dfb293b4b62b4619bf1.jpg

Rio de Janeiro’da düzenlenen dev operasyon, kentin tarihindeki en kanlı polis baskını olarak kayıtlara geçti. Eyalet Valisi Claudio Castro, “Bu, Rio tarihinin en büyük operasyonudur” ifadelerini kullandı. Yetkililer, baskında iki bin 500’den fazla polis ve askerin görev aldığını belirtti.Çetelerle yıllar süren mücadele Operasyonun hedefinde, Brezilya’nın en eski suç örgütü Comando Vermelho (Kızıl Komutanlık) vardı. Yetkililer, grubun 'bölgesel genişlemesini durdurmak' amacıyla bir yıldır hazırlık yaptıklarını açıkladı. Çetenin uyuşturucu ve silah ticaretiyle uluslararası bağlantılar kurduğu biliniyor.Çatışmaların ortasında mahalleler Alemao bölgesinde çekilen görüntülerde, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, yanan arabalar ve barikatlar dikkat çekti. Yerel yönetim, çete üyelerinin drone kullanarak polise saldırı düzenlediğini aktardı. Vali Castro, “Artık bu yalnızca suç değil, narko-terörizm” dedi. Yetkililer, bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rio’nun kuzey kesimlerine seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.Uluslararası tepkiler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, operasyonun yol açtığı ölümler nedeniyle 'dehşete düştüklerini' açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bu tür operasyonlar, Brezilya’nın yoksul mahallelerinde ölümcül sonuçlar doğuruyor. Yetkililer uluslararası hukuka uymalı” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210506/rio-de-janeiroda-uyusturucu-operasyonunda-silahli-catisma-cikti-en-az-23-olu-1044441208.html

rio de janeiro

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rio de janeiro, favelalar, narko-terör operasyonu, polis, polis baskını, çatışma, silahlı çatışma, brezilya