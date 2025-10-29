İktisatçı Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz: Cumhuriyet’in sanayi hamlesinde Lenin modeli ve Sovyet desteği
'Cumhuriyet’i gözümüz gibi sakınmalı ve yarınlara aynı felsefeyle taşımakla görevli olduğumuzu unutmamalıyız'
Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı kadın-erkek, genç-yaşlı topyekûn verilen ulusal bağımsızlık savaşıyla kurulmuş ve 15 yıl içinde kesintisiz devrimlerle çağ atlamış, dünyadaki cumhuriyetlerden bu yönleriyle ayrılan yegâne devlettir. Cumhuriyet, kadının insan olarak eşitliği, çocuğun korunması, gençlere gelecek güvencesi; üniter, laik ve bağımsız bir ulus-devlet olarak tüm yurttaşlarını etnik kökeni, dini, inancı, rengi ve cinsiyeti gözetmeksizin eşit gören bir yönetim anlayışıdır. Bu rejim, ‘kuruluş felsefesiyle’ yaşatılmalıdır bu da bütün yurttaşların eşitliğinin hukuk ve yaşamda karşılık bulması demektir.
Cumhuriyet sayesinde Selanikli bir yetimden, Afyonlu bir memur çocuğuna, Kayserili bir torna ustasının evladından Malatyalı bir yoksulun çocuğuna kadar pek çok insan en üst makamlara gelebilmiştir; kadınlar yurttaşlık ve eğitim hakkına kavuşmuş, toplumun her alanında yer almıştır. En büyük kazanım, bu ülkenin kadın-erkek, genç-yaşlı bütün evlatlarını eşit kılmasıdır. Bu nedenle 102. yılda hepimiz, farklı görüş ve inançlardan tüm yurttaşlar olarak Cumhuriyet’i gözümüz gibi sakınmalı ve yarınlara aynı felsefeyle taşımakla görevli olduğumuzu unutmamalıyız.
'Mustafa Kemal Atatürk’ün adı ve kurduğu Cumhuriyet hep yaşasın'
En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı ve kurduğu Cumhuriyet hep yaşasın. Ne mutlu bize ki biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nde doğmuşuz. Bunu çocukken çok fark edemiyorduk, ama büyüdükçe, okudukça, Atatürk’ü ve yaptıklarını anladıkça, özellikle bir kadın olarak başka ülkelerde kadınların ne kadar geç hak kazandığını gördükçe hayranlığımız, saygımız ve minnetimiz kat kat arttı. Ona ne yapsak ne kadar çalışsak borcumuzu ödeyemeyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin efsane genel başkanı Türkan Saylan hep derdi ki: ‘Ben bir kadın olarak bu konuma geldiysem, bunu Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyet’e borçluyum.’ O yüzden her eğitimli kadının Cumhuriyet’e borcu vardır. Ben de bu borcu ödüyorum. Kadınıyla erkeğiyle hepimizin Atatürk’e borcu var. Bu borç, bilgi ve yeteneklerimizi ülke için gönüllü çalışarak ödemekle olur. Ben de başta kız çocukları olmak üzere eğitimde eşitlik, laik, kamusal ve karma eğitim için emek veriyorum.
'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalistlerin hedef aldığı her ülkeyle kardeşlik bağları kurdu'
Cumhuriyet, binlerce yıllık tarihi olan bir milletin imhasına karşı direncinin adıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son iki yüz yılında yaşanan gerileme, Türklerin Anadolu’dan atılmasına zemin hazırlamıştı. Cumhuriyet, bu yıkılışa karşı doğan iradenin sembolüdür. Türk milleti, emperyalizme karşı çarıksız, imkânsızlıklarla ama onurla mücadele etmiştir. Ancak esas mesele, bir cihan imparatorluğunun nasıl bu kadar güçsüz hale geldiğini sorgulamaktır. Sanayileşmeyi, bilimi, matbaayı ıskalamak bizi bu hale getirdi. Cumhuriyet, işte bu döngüyü tersine çeviren aklın, bilimin, sanayileşmenin, laikliğin ve özgürlüğün yeniden hâkim olmasını sağlayan büyük devrimdir. Cumhuriyet, Türklerin geri bırakıldığı her alanda ‘artık ben de varım’ demesidir. Üretimde, siyasette, ekonomide, eğitimde, toplum hayatının her alanında bu irade yeniden doğmuştur. Bugün ne yapabiliyorsak, o dönemde atılan temeller sayesindedir. Eğer o irade olmasaydı, Türkler tarihte bir dipnot olarak kalırdı. Sevr gibi bir dayatmayı çöpe atan, milletin iradesiyle emperyalizmi yenen güç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki Cumhuriyet’tir.
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde verilen mücadelenin en önemli unsurlarından biri de doğru ittifaklardı. Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalizmin çatıştırmak istediği halklar arasında barış ve dayanışma sağlandı. Türklerle Araplar, Türklerle Ruslar arasındaki uçurumları kapatan bir stratejik akıl vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalistlerin hedef aldığı her ülkeyle kardeşlik bağları kurdu. Senusiler Libya’dan gelip Kuvayı Milliye’ye destek verdi, bölgeden birçok halk dayanışma gösterdi. En önemlisi, Sovyetler Birliği ile kurulan ittifak sayesinde Doğu cephesi güvence altına alındı. O destekle birlikte Batı cephesinde İngiliz emperyalizminin desteklediği Yunan ordusuna karşı zafer kazanıldı. Ardından Lozan Anlaşması’yla diplomatik zafer geldi ve Cumhuriyet ilan edildi. Lozan bir zaferdir.
Boğazların uluslararası komisyon tarafından yönetildiği dönemde bile Türkiye, Montrö süreciyle kendi egemenliğini tesis etmiştir. Cumhuriyet, mazlum milletlerin ortak iradesinin sembolüdür ve bu bağlamda Sovyetlerle yapılan ittifak, mazlum halkların dayanışmasının simgesidir. Taksim Cumhuriyet Anıtı bu dayanışmayı simgeler. O anıtta Mustafa Kemal’in yanında iki Sovyet komutan, Voroshilov ve Frunze’nin yer alması boşuna değildir. Bu, emperyalizme karşı ortak mücadelenin sembolüdür. Bugün o anıtın anlamı unutulmaya, silikleştirilmeye çalışılıyor ama aynı zamanda o iradeyi hatırlatan yeni sesler de yükseliyor. 100 yıl önceki mücadele aslında bugün de sürüyor.
Emperyalist saldırılar biçim değiştirdi. O gün İngiliz emperyalizmi vardı, bugün Amerikan emperyalizmi var. Ama hedef aynı: Türkiye’yi kuşatmak, parçalamak. Bu saldırılara karşı yeniden doğru ittifakları kurmak zorundayız. Türkiye-Rusya ilişkilerinin, Türkiye-Çin iş birliklerinin stratejik önemi tam da buradan geliyor. Tarih bize bir gerçeği hatırlatıyor. Türklerin bağımsızlık iradesi hiçbir zaman tam bağımlılığa izin vermez. Bugün Taksim Anıtı’ndaki o irade biraz silikleşmiş gibi görünse de yeniden canlanacaktır. Çünkü tarih, Türk milletini yine o doğru yola, o dayanışma ruhuna yönlendiriyor. Emperyalizmin hedefindeki ülkeler aynı yöntemlerle kuşatılıyor; askeri, ekonomik, etnik ve mezhepsel saldırılarla. Ama tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, o irade yine var olacak.
'Atatürk ile Lenin müttefik ve dosttu'
Cumhuriyet, vatandaşlık birliği ve halk egemenliğidir; ortak vatan, ortak ülkü, ortak sevinç ve acılar etrafında birleşen insanların kendi kendini yönetmesidir. Atatürk’ün Meclis’e yazdırdığı ‘Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ sözü bunun özüdür. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük—yani düşünce ve inanç hürriyeti, sosyal adalet ve fırsat eşitliği—cumhuriyetin ana sloganıdır. Cumhuriyet aynı zamanda bağımsızlıktır: İçeride tiranlığa, dışarıda emperyalizme karşı duruş demektir. Bugün dünyadaki gelişmeler ortadayken, Türkiye gibi milli devletlerin kendi varlıklarını korumaları en tabii haklarıdır. Atatürk olmasaydı cumhuriyet olmazdı; o, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı andan itibaren cumhuriyeti hedeflemiş, padişahlığın ‘meşruti’ biçimde sürmesini isteyenlere rağmen bu rejimi kurmuştur. Osmanlı’nın son döneminde yarı sömürge bir yapı, sanayisiz bir ekonomi ve dağınık bir altyapı vardı. Cumhuriyet, bu tabloyu tersine çevirdi. Atatürk döneminde tarım ıslah edildi, demir yolları, limanlar ve madenler millîleştirildi. Tarıma dayalı sanayi önceliklendirildi. Sümerbank, Etibank gibi kamu kuruluşları kuruldu, İş Bankası ilk özel banka olarak sermaye birikimine öncülük etti. Bu dönemde Türkiye’nin kalkınma modeli, dönemin koşulları içinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Lenin’in uyguladığı planlı sanayileşme hamleleriyle de benzerlik gösteriyordu.
Atatürk ile Lenin müttefik ve dosttu; iki lider de halkın emeğiyle üretime dayalı, devletin yönlendirdiği bir kalkınma anlayışını savunuyordu. Türkiye’de Sümerbank, Etibank, maden işletmeleri ve kamu fabrikaları gibi kurumlar da bu düşüncenin somut yansımaları oldu. Cumhuriyet’in ilk sanayi politikaları, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak hem de halkın refahını yükseltmek için planlı şekilde kurgulandı. Cumhuriyet bize yalnızca ‘Türk olma’ ve ‘yurttaş olma’ bilinci değil, müreffeh bir toplum olma ülküsünü de kazandırdı. Atatürk dönemi kısa olmasına, ardından dünya savaşları ve Soğuk Savaş şartları nedeniyle stratejilerde zorunlu değişiklikler yaşanmasına rağmen, temel hedef değişmedi: Bağımsız, kalkınan, özgür ve eşit yurttaşlardan oluşan bir ulus. Bugün bu ideali, kuralları ve kurumlarıyla işleyen bir demokrasiyle taçlandırmak hepimizin görevidir.
'Cumhuriyet bir kadın devrimidir'
Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Çünkü yaklaşık yedi yüz yıl boyunca kadın, Osmanlı toplum düzeninde adı bile anılmayan, varlığı kabul edilmeyen bir konumdaydı. Osmanlı döneminde nüfus sayımlarında hayvanlar bile sayılırken, kadınlar sayılmıyordu. Bu bile kadının insan olarak nasıl bir yokluk içinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet’le birlikte kadınlar yalnızca var olmadı, aynı zamanda erkeklerle eşit yurttaş statüsüne kavuştu. 1926 tarihli Medeni Kanun bizim özgürlük belgemizdir. Lozan nasıl Türkiye’nin tapusuysa, Medeni Kanun da kadınların kimlik ve eşitlik belgesidir. Cumhuriyet’in kuruluşundan üç yıl sonra, kadınların eşit yurttaşlığa kavuşması bir mucizedir. Eğitimde fırsat eşitliği, laik ve bilimsel eğitim, karma sınıflarda kızlarla erkeklerin yan yana eğitim alması devrimdir. Bu yüzden Cumhuriyet, temelde bir kadın devrimidir; çünkü toplumsal dönüşümün özü kadının özgürleşmesinden geçer. Kadın kamusal alanda var olabildi, meslek sahibi oldu, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamaya başladı.
Cumhuriyet önce ve özellikle biz kadınlar için hayati önemdedir. Bu tarih içinde sayısız öncü kadın vardır. Türkiye’nin ilk kadın astronomu Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan bunlardan biridir. 1928’de Cumhuriyet’in yurt dışına öğrenci gönderme programıyla Fransa’ya gitmiştir. Ancak orada fen bilimlerinin yalnızca erkeklere açık olduğunu öğrenmiştir. Kız öğrencilerin bilim eğitimi alması yasaktı. Buna rağmen özel izinle derslere girmiş, zorluklara rağmen eğitimini tamamlamış ve Türkiye’ye dönerek astronomi alanında öncülük etmiştir. Düşünün, 1928 yılında Fransa’da kızlar fen bilimleri okuyamıyordu ama 1924’te Atatürk Türkiye’sinde kız çocukları erkeklerle aynı sınıfta bilimsel eğitim alabiliyordu. Bu fark, Cumhuriyet’in nasıl bir devrim olduğunu gösteriyor. Bir diğer örnek Atatürk’ün manevi kızı ve Türkiye’nin ilk kadın tarih profesörü Afet İnan’dır. Kadın haklarının kazanılmasında öncülük etmiş, 1930’da kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmesine zemin hazırlayan araştırmaları yapmıştır. Bir öğrencisinin ‘Kadınların seçme hakkı yok ki!’ sözü üzerine büyük üzüntü yaşamış ve Atatürk’e ‘Erkek öğrencimle aynı haklara sahip olana kadar öğretmenlik yapmam’ demiştir. Atatürk de ona ‘Bu konuda çalış, dünyadaki örnekleri araştır’ demiş, Afet İnan bir yıl süren çalışmaları sonucunda Türk kadınının seçme-seçilme hakkına giden yolu açmıştır.
Bilimin öncü kadınlarından biri de NASA’da görev yapmış astrofizikçi Dilhan Eryurt’tur. Türkiye’de bilgisayarı hiç görmeden üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans için gittiği ABD’de kütüphanede çalışarak bilgisayar öğrenmiştir. Güneş’in sıcaklığının artmadığını, aksine soğuduğunu keşfetmiş ve bu buluşuyla Apollo programına katkı sağlamıştır. O dönemde Avrupa’da bile fen bilimleri erkeklerin hâkimiyetindeyken, Cumhuriyet Türkiye’si kız çocuklarını dünyanın en iyi üniversitelerine gönderiyordu. Bu, Atatürk devrimlerinin ne kadar vizyoner olduğunun göstergesidir. Biz bugün ne yapıyorsak, o öncü kadınların cesareti, kararlılığı ve çalışkanlığı sayesinde yapıyoruz. Onların çoğu yoksul ailelerin çocuklarıydı, çoğunun ayağında ayakkabı bile yoktu. Buna rağmen bilime, sanata, eğitime, topluma yön verdiler. Bugün de kız çocuklarının onların hikâyelerini bilmesi çok önemli. Çünkü ‘ben de yapabilirim’ diyebilmeleri için bu kadınların örnek alınması gerekiyor. Cumhuriyet bizim için özellikle kadınlar için yaşamsal bir değerdir. Atatürk’e ve kurduğu Cumhuriyet’e minnetle borçluyuz. Ama bu borcu ödemek için daha çok çalışmalıyız. Kız çocuklarını okutmak, eşitliği savunmak, laik ve bilimsel eğitimi korumak zorundayız. Bu Cumhuriyet önce bize, kadınlara lazım. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk Cumhuriyeti!