İktisatçı Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz: Cumhuriyet’in sanayi hamlesinde Lenin modeli ve Sovyet desteği

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı kadın-erkek, genç-yaşlı topyekûn verilen ulusal bağımsızlık savaşıyla kurulmuş ve 15 yıl içinde kesintisiz devrimlerle çağ atlamış, dünyadaki cumhuriyetlerden bu yönleriyle ayrılan yegâne devlettir. Cumhuriyet, kadının insan olarak eşitliği, çocuğun korunması, gençlere gelecek güvencesi; üniter, laik ve bağımsız bir ulus-devlet olarak tüm yurttaşlarını etnik kökeni, dini, inancı, rengi ve cinsiyeti gözetmeksizin eşit gören bir yönetim anlayışıdır. Bu rejim, ‘kuruluş felsefesiyle’ yaşatılmalıdır bu da bütün yurttaşların eşitliğinin hukuk ve yaşamda karşılık bulması demektir.

Cumhuriyet sayesinde Selanikli bir yetimden, Afyonlu bir memur çocuğuna, Kayserili bir torna ustasının evladından Malatyalı bir yoksulun çocuğuna kadar pek çok insan en üst makamlara gelebilmiştir; kadınlar yurttaşlık ve eğitim hakkına kavuşmuş, toplumun her alanında yer almıştır. En büyük kazanım, bu ülkenin kadın-erkek, genç-yaşlı bütün evlatlarını eşit kılmasıdır. Bu nedenle 102. yılda hepimiz, farklı görüş ve inançlardan tüm yurttaşlar olarak Cumhuriyet’i gözümüz gibi sakınmalı ve yarınlara aynı felsefeyle taşımakla görevli olduğumuzu unutmamalıyız.