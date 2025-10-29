Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 91’e yükseldi

© AA / Khames Alrefi

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti.