Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 91’e yükseldi

İsrail’in, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne dün akşam başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İsrail’in, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne dün akşam başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Sağlık yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sağlık yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bazı binalarda hasar meydana geldi.
Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bazı binalarda hasar meydana geldi.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı.
Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydetti. İsrail ordusu, önceki saldırılarda da ateşkesi ihlal etmiş, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydetti. İsrail ordusu, önceki saldırılarda da ateşkesi ihlal etmiş, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.
Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.
Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti.