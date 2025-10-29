Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/1100574605.html
Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 91’e yükseldi
Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 91’e yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T10:22+0300
2025-10-29T10:22+0300
multi̇medya
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
hamas
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100573594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a5fee4bb8b33d27f9bd87bdc184fe70.jpg
gazze
gazze şeridi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100573594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87f3d9b3414732813574e48da2d7fd26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail
фото, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail

Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 91’e yükseldi

10:22 29.10.2025
Abone ol
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda evler, bir sivil araç, barınak ve hastane hedef alındı.
© AA / Khames Alrefi

İsrail’in, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne dün akşam başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İsrail’in, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne dün akşam başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Khames Alrefi

İsrail’in, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne dün akşam başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

© AA / Khames Alrefi

Sağlık yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Khames Alrefi

Sağlık yetkilileri, saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu 91 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

© AA / Khames Alrefi

Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bazı binalarda hasar meydana geldi.

Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi&#x27;ne düzenlenen saldırıda bazı binalarda hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Khames Alrefi

Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bazı binalarda hasar meydana geldi.

© AA / Khames Alrefi

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Khames Alrefi

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını aktardı.

© AA / Khames Alrefi

Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Khames Alrefi

Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

© AA / Khames Alrefi

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydetti. İsrail ordusu, önceki saldırılarda da ateşkesi ihlal etmiş, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydetti. İsrail ordusu, önceki saldırılarda da ateşkesi ihlal etmiş, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Khames Alrefi

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdüğünü kaydetti. İsrail ordusu, önceki saldırılarda da ateşkesi ihlal etmiş, 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

© AA / Khames Alrefi

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Khames Alrefi

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin İsrail işgali altındaki Refah bölgesinde dün düzenlenen ve “Hamas tarafından gerçekleştirildiğini” iddia ettiği saldırıda, bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddialarını reddetti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала