Zaharova’dan Macron’a Fransa’daki müzeleri korumak için asker gönderme önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine ilişkin, Fransız lidere oraya birlik göndermek yerine müzeleri korumak için asker göndermesini tavsiye etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Fransa'da bin 123 müze var. Macron, iç güvenliğin vahim durumu göz önüne alındığında, Louvre’da olduğu gibi bir durumun yaşanmaması için bu askerleri kültürel alanları korumak üzere ikili gruplar halinde gönderse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

