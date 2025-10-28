https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/zaharovadan-macrona-fransadaki-muzeleri-korumak-icin-asker-gonderme-onerisi-1100541250.html
Zaharova’dan Macron’a Fransa’daki müzeleri korumak için asker gönderme önerisi
Zaharova’dan Macron’a Fransa’daki müzeleri korumak için asker gönderme önerisi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T12:40+0300
2025-10-28T12:40+0300
2025-10-28T12:40+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
fransa
emmanuel macron
ukrayna
asker
louvre müzesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine ilişkin, Fransız lidere oraya birlik göndermek yerine müzeleri korumak için asker göndermesini tavsiye etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Fransa'da bin 123 müze var. Macron, iç güvenliğin vahim durumu göz önüne alındığında, Louvre’da olduğu gibi bir durumun yaşanmaması için bu askerleri kültürel alanları korumak üzere ikili gruplar halinde gönderse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
rusya
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, emmanuel macron, ukrayna, asker, louvre müzesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, emmanuel macron, ukrayna, asker, louvre müzesi
Zaharova’dan Macron’a Fransa’daki müzeleri korumak için asker gönderme önerisi
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine ilişkin, Fransız lidere oraya birlik göndermek yerine müzeleri korumak için asker göndermesini tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planlarını ifşa etmesine ilişkin, Fransız lidere oraya birlik göndermek yerine müzeleri korumak için asker göndermesini tavsiye etti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Fransa'da bin 123 müze var. Macron, iç güvenliğin vahim durumu göz önüne alındığında, Louvre’da olduğu gibi bir durumun yaşanmaması için bu askerleri kültürel alanları korumak üzere ikili gruplar halinde gönderse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.