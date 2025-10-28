https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turkiye-futbolunda-bahis-krizi-yusuf-namoglu-ve-ayhan-sensoy-yorumladi--1100533855.html
Türk futbolunda bahis krizi: Yusuf Namoğlu ve Ayhan Şensoy yorumladı
Türk futbolunda bahis krizi: Yusuf Namoğlu ve Ayhan Şensoy yorumladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Yusuf Namoğlu ve Spor yazarı Ayhan Şensoy, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Ali Çağatay'ın konuğu oldu.
09:35 28.10.2025 (güncellendi: 09:39 28.10.2025)
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Yusuf Namoğlu ve Spor yazarı Ayhan Şensoy, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ali Çağatay’ın konuğu oldu.
'UEFA bu meseleyi Türkiye’nin iç soruşturması olarak görür'
Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasını "geç kalınmış bir açıklama" olarak nitelendirdi ve bahis olaylarının "çok evvelinden beri gelen bir oynanan bir oyun" olduğunu belirtti.
Avrupa’da da mafyanın baskı kurduğunu bizzat duydum. Dünyanın pek çok yerinde örgütlü yapılar var. Sorumlulukta futbolcu ve hakem birinci sırayı paylaşır. Ardından yöneticiler ve menajerler gelir. Federasyon yönetmeliği bu tür fiillere üç aydan bir yıla kadar men öngörüyor ama bu yetersiz daha ağır cezalar ve gerekirse Interpol düzeyinde iş birliği şart.
Federasyonun paylaştığı rakamlar arasında 571 hakemden 351’inin hesabı olduğu, 152’sinin aktif oynadığı görülüyor. 219 kişi kendi yönettiği maçları izlemek için yayın kanallarına üye olmuş olabilir. Bu hususlar savcılıkça netleştirilmeli.
UEFA bu meseleyi Türkiye’nin iç soruşturması olarak görür, sonucu izler; ama bizde daha caydırıcı bir yasal çerçeve kurulmadan bu manipülasyonlar bitmez.
'152 hakemin kokartları alınacak'
Ayhan Şensoy, konuya ilişkin şunları söyledi:
2023 Nisan’daki Ankara Spor–Nazilli Spor maçı golsüz biterken, sonucunun önceden bağlandığı iddiası üzerine PFDK 55 isim hakkında ceza açıkladı. Bu sürecin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 2025 Nisan’da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yasal beş bahis sitesinden gelen inceleme sonucu 571 hakemin hesabı, 300’ün üzerinde işlemi ve 152’sinin aktif olarak bu işin içinde olduğu ortaya kondu. Bu 152 hakemin kokartlarının alınacağını ve kamu görevini kötüye kullanma kapsamında adli sürecin de gündemde olduğunu söyleyebilirim.
Soruşturma yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacak. Futbolcular, antrenörler, sağlık ekipleri, kulüp başkanları ve yöneticiler dahil yaklaşık 3 bin 700 kişi hakkında inceleme talep ediliyor. Alt liglerde sistem ciddi biçimde suistimal ediliyor. Bazı kulüpler gerçekçi olmayan maaşlar açıklayarak kara para aklama riski yaratıyor. Türkiye’de profesyonel takım sayısı 170-180’lere çıkmış durumda. Bu sayının kademeli olarak 90’a indirilmesi gerektiği de dile getirildi.
UEFA ve FIFA, listeleri talep etti. Uluslararası görev alan Türk hakemlerden bu işe karışanlar varsa listeden çıkartılacak. Bu sezon, savcılığa başvuru sonrası yabancı VAR/hakem uygulamasıyla başlanmalıydı. Yerli hakemlerle devam edilmesi hataydı. Kapsamlı bir temizlik ve daha güçlü bir yasal düzenleme olmadan sorun çözülmeyecek.