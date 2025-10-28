Türk futbolunda bahis krizi: Yusuf Namoğlu ve Ayhan Şensoy yorumladı

Avrupa’da da mafyanın baskı kurduğunu bizzat duydum. Dünyanın pek çok yerinde örgütlü yapılar var. Sorumlulukta futbolcu ve hakem birinci sırayı paylaşır. Ardından yöneticiler ve menajerler gelir. Federasyon yönetmeliği bu tür fiillere üç aydan bir yıla kadar men öngörüyor ama bu yetersiz daha ağır cezalar ve gerekirse Interpol düzeyinde iş birliği şart.

Federasyonun paylaştığı rakamlar arasında 571 hakemden 351’inin hesabı olduğu, 152’sinin aktif oynadığı görülüyor. 219 kişi kendi yönettiği maçları izlemek için yayın kanallarına üye olmuş olabilir. Bu hususlar savcılıkça netleştirilmeli.

UEFA bu meseleyi Türkiye’nin iç soruşturması olarak görür, sonucu izler; ama bizde daha caydırıcı bir yasal çerçeve kurulmadan bu manipülasyonlar bitmez.