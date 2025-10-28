Şehir Plancıları Odası Başkanı: Tutuklamalar tesadüf değil; tasfiye var

Nuri Cem Ceylan, Mart ayından beri tutuklanan şehir plancılarından sonuncusu oldu. Biz ilk günden beri dile getiriyoruz. Bu kadar şehir plancılarının tutuklu olması asla tesadüf değil. Dönüp baktığınızda tüm meslektaşlarımızın mesleğinin ilkesi gereği bu kentte yaşayanlar için ranta karşı sermayeye karşı kentsel değerleri korumak adına bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Nuri Cem meslektaşımız da tutuklanmış oldu. Özetle şunu söylemek lazım, ne yapılmak istendiğinin farkındayız. Yargının tamamen siyasallaştığı ve kentler üzerinden elde edilmek istenen faydanın karşısında bilimi sonuna kadar savunan meslektaşlarımızın bu nedenle tutuklandığını belirtmek lazım. Şu an tutuklanan şehir plancısı sayısı 9’a çıktı. Tutuklanan tüm meslektaşlarımızın icraatlerine baktığınızda kimleri hangi gerekçelerle rahatsız ettiklerini çok net görebilirsiniz. Bunun tesadüf olmadığını ifade edelim. Kentleri savunmak suç değildir. Bu tutuklamalara neden olan soruşturmalara baktığımızda kamuoyunun ikna olmadığını göreceksiniz. Yargının bağımsızlıkla ilgili duruşunu çoktan kaybettiğini görüyoruz. Asla bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Tasfiye oluyor, tutuklamalar tesadüf değil.