Şehir Plancıları Odası Başkanı: Tutuklamalar tesadüf değil; tasfiye var
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Akif Burak Atlar ve Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği Genel Başkanı Mustafa Balık oldu.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Akif Burak Atlar, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan'ın tutuklanmasının detaylarını anlattı. Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği Genel Başkanı Mustafa Balık ise görevinden neden uzaklaştırıldığını canlı yayında aktardı.
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Akif Burak Atlar ve Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği Genel Başkanı Mustafa Balık oldu.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Akif Burak Atlar, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan’ın tutuklanmasının detaylarını anlattı. Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği Genel Başkanı Mustafa Balık ise görevinden neden uzaklaştırıldığını canlı yayında aktardı.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Akif Burak Atlar, şunları söyledi:
Nuri Cem Ceylan, Mart ayından beri tutuklanan şehir plancılarından sonuncusu oldu. Biz ilk günden beri dile getiriyoruz. Bu kadar şehir plancılarının tutuklu olması asla tesadüf değil. Dönüp baktığınızda tüm meslektaşlarımızın mesleğinin ilkesi gereği bu kentte yaşayanlar için ranta karşı sermayeye karşı kentsel değerleri korumak adına bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Nuri Cem meslektaşımız da tutuklanmış oldu. Özetle şunu söylemek lazım, ne yapılmak istendiğinin farkındayız. Yargının tamamen siyasallaştığı ve kentler üzerinden elde edilmek istenen faydanın karşısında bilimi sonuna kadar savunan meslektaşlarımızın bu nedenle tutuklandığını belirtmek lazım. Şu an tutuklanan şehir plancısı sayısı 9’a çıktı. Tutuklanan tüm meslektaşlarımızın icraatlerine baktığınızda kimleri hangi gerekçelerle rahatsız ettiklerini çok net görebilirsiniz. Bunun tesadüf olmadığını ifade edelim. Kentleri savunmak suç değildir. Bu tutuklamalara neden olan soruşturmalara baktığımızda kamuoyunun ikna olmadığını göreceksiniz. Yargının bağımsızlıkla ilgili duruşunu çoktan kaybettiğini görüyoruz. Asla bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Tasfiye oluyor, tutuklamalar tesadüf değil.