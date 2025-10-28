https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-artci-sarsintilar-10-agustos-depreminin-devami-degil-1100541959.html
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Beklenmedik bir depremdi
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Beklenmedik bir depremdi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 330 artçı sarsıntı kaydedildi. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T13:04+0300
2025-10-28T13:04+0300
2025-10-28T13:30+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
övgün ahmet ercan
sındırgı
i̇zmir
bursa
afad
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 ekim saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Ercan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede süren artçı sarsıntıları değerlendirdi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuya ilişkin şunları aktardı:“İlçe merkezi eski bir göl yatağına kuruldu, bu büyük bir hata”Depremin ardından ilçeye giderek gözlemlerde bulunduğunu anlatan Ercan, yer seçiminin hatalı olduğunu belirtti:Prof. Dr. Ercan, yeni depremin 10 Ağustos’taki ana şokun artçısı olmadığını söyledi:“Sındırgı’daki yapılar yorgun, küçük depremler bile hasar verebilir”Depremin ardından yapıların dayanıklılığının ciddi biçimde azaldığını söyleyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:Ercan, son sarsıntının beklediği büyüklüğün üzerinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:
sındırgı
i̇zmir
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, övgün ahmet ercan, sındırgı, i̇zmir, bursa, afad, radyo sputnik, radyo, radyo, deprem, deprem, türkçe
türkiye, övgün ahmet ercan, sındırgı, i̇zmir, bursa, afad, radyo sputnik, radyo, radyo, deprem, deprem, türkçe
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Beklenmedik bir depremdi
13:04 28.10.2025 (güncellendi: 13:30 28.10.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 330 artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 ekim saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Ercan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede süren artçı sarsıntıları değerlendirdi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, konuya ilişkin şunları aktardı:
Sındırgı, Türkçe anlamıyla çok kırık bir yer demektir. Burada sıcak su ve jeotermal çıkışları vardır. Eğer bir yerde sıcak su kaynağı varsa, oradan mutlaka bir kırık geçiyor demektir. Yani o bölge deprem bölgesidir. Türkiye’nin ılıcaları ve kaplıcaları bu kadar ünlüyse, bu da ülkenin çok kırıklı ve depremli bir yapıya sahip olmasındandır. Sındırgı da Balıkesir iliyle birlikte bu özelliği taşır. Sındırgı çok kırıklı, Balıkesir çok depremli yer demektir.
“İlçe merkezi eski bir göl yatağına kuruldu, bu büyük bir hata”
Depremin ardından ilçeye giderek gözlemlerde bulunduğunu anlatan Ercan, yer seçiminin hatalı olduğunu belirtti:
10 Ağustos’taki depremden sonra Sındırgı’ya gittim. Belediye Başkanı Serkan Bey’le görüştüm. Şu anda şehir merkezinin eski bir göl alanı üzerine kurulduğunu öğrendim. Göl tabanları gevşek zeminlerden oluşur. Bu nedenle yapılaşmaya uygun değildir. Hatay’da Amik Gölü’nün kurutularak üzerine havaalanı yapılması ne kadar yanlışsa, burada da aynı hata yapılmıştır. Sındırgı kırsal bir bölge, gelir düzeyi düşük. Mühendislik hizmeti almamış yapılar fazla. Kolon kesmeleri, kiriş kopmaları görüldü. Yani yapı stoğunun niteliği düşük. Bu tür yapılar depreme karşı nasıl davranacağını bilemez.
Prof. Dr. Ercan, yeni depremin 10 Ağustos’taki ana şokun artçısı olmadığını söyledi:
10 Ağustos’taki 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra oradaki gerginliğin büyük oranda boşaldığını düşünüyordum. Daha büyük bir deprem beklemiyordum. Ancak bu yeni sarsıntı, ilk kırığın üzerinde değil, güneydoğu yönünde yeni bir çatlakta gerçekleşti. Yani ilk kırığa eklenen ikinci bir kırık oluştu. Bu da kırık sisteminin uzadığını ve gerginliğin tam olarak boşalmadığını gösteriyor. Artık 10 Ağustos depremini değil, yeni bir deprem dizisini konuşuyoruz. Bu, artçıların ötesinde bir süreç. Bölgedeki gerilme tamamen boşalmadı. Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay daha artçılar devam edebilir.
“Sındırgı’daki yapılar yorgun, küçük depremler bile hasar verebilir”
Depremin ardından yapıların dayanıklılığının ciddi biçimde azaldığını söyleyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:
10 Ağustos depremi sırasında birçok bina hasar aldı. O zamandan beri bu yapılar yorgun. Dolayısıyla artık aynı büyüklükte bir deprem değil, 5,5 – 6 büyüklüğündeki bir sarsıntı bile ciddi hasar verebilir. Sındırgı’nın yıkım eşiği 6,1’den 6’ya düştü. Şu anda gerilme yönü güneydoğuya doğru kayıyor. Bu da Simav yönündeki jeotermal sahalara doğru bir hareket olabileceğini gösteriyor. Bu olağan bir durumdur çünkü sıcak su ve kırık sistemleri genellikle aynı hat üzerindedir.
Ercan, son sarsıntının beklediği büyüklüğün üzerinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:
6,1 büyüklüğündeki bu deprem beklediğimizin üzerindeydi. Daha küçük olmasını öngörüyorduk. Şu anda artık yorumlar değişti. Bu olay, sadece artçı bir sarsıntı değil, yeni bir kırığın başlangıcı. O bölge gerginliğini tam boşaltmadı. Bu nedenle yeni küçük sarsıntılarla gerginliğin dağıldığını izleyeceğiz.