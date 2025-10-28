Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Beklenmedik bir depremdi

Sındırgı, Türkçe anlamıyla çok kırık bir yer demektir. Burada sıcak su ve jeotermal çıkışları vardır. Eğer bir yerde sıcak su kaynağı varsa, oradan mutlaka bir kırık geçiyor demektir. Yani o bölge deprem bölgesidir. Türkiye’nin ılıcaları ve kaplıcaları bu kadar ünlüyse, bu da ülkenin çok kırıklı ve depremli bir yapıya sahip olmasındandır. Sındırgı da Balıkesir iliyle birlikte bu özelliği taşır. Sındırgı çok kırıklı, Balıkesir çok depremli yer demektir.