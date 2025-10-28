https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/prof-dr-okan-tuysuz-nagazakiye-atilan-bir-atom-bombasi-kadar-bir-enerji-yaymis-1100543183.html

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Dün olan deprem Nagazaki'ye atılan bir atom bombası kadar bir enerji yaymış

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Dün olan deprem Nagazaki'ye atılan bir atom bombası kadar bir enerji yaymış

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin bir enerji boşalması olduğunu... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T14:07+0300

2025-10-28T14:07+0300

2025-10-28T14:17+0300

son depremler

deprem

okan tüysüz

i̇stanbul

tüysüz

mehmet fatih altan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098805602_0:324:2047:1475_1920x0_80_0_0_38fab5531b0c04f02ec05f2fee8e88f5.jpg

Balıkesir'in yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremi değerlendiren jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin bir enerji boşalması olduğunu söyledi.'Nagazaki'ye atılan bomba enerjisi yaymış'Bu enerji miktarını kıyaslamak adına dinamit ya da atom bombası benzetmelerinin yapılabileceğini aktaran Tüysüz, "Dün olan deprem, 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer. Aynı zamanda Nagazaki'ye atılan bir atom bombası kadar bir enerji yaymış. 10 Ağustos'tan bu zamana kadar 12 bindi, bugün aldığım bilgi 14 bin kadar deprem oldu. Bu depremden sonra da bu aktivite sürecektir." ifadelerini kullandı.Depremler sürecek mi?Tüysüz, bu depremlerin en az birkaç hafta süreceğini dile getirerek, şöyle devam etti:Depremlerin yıkıcılığını etkileyen faktörlerin başında büyüklüğü geldiğini aktaran Tüysüz, şöyle konuştu:Prof. Dr. Tüysüz, depremin Sındırgı fayı kollarından birinde meydana geldiğini ve olası Marmara depremini tetiklemeyeceğini belirterek, "Yüzeyde görünen bir fay değil. Büyük olasılıkla yer altında mevcut. Ege Bölgesi özellikle dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. Önemli olan depreme hazır olmak. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu tür depremlerde hiç bizim hasar görmememiz lazım, görmeyecek şekilde kendimizi, toplumumuzu ve yapı stokumuzu hazır etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

i̇stanbul

tüysüz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prof. dr. okan tüysüz: nagazaki'ye atılan bir atom bombası kadar bir enerji yaymış