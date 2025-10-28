'Mineraller ve madenler konusunda küresel rekabet çok farklı bir boyutta. Türkiye son derece önemli bir aktör'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/mineraller-ve-madenler-konusunda-kuresel-rekabet-cok-farkli-bir-boyutta-turkiye-son-derece-onemli-1100542387.html
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı imzaladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı. Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü. Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi. İkilinin, ülkeleri arasında temmuzda varılan 550 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına uyulmasını teyit eden diğer bir anlaşmayı daha imzalamasının ardından Takaiçi, Trump'a, Japonya'nın ABD'de yaptığı büyük yatırımların işaretli olduğu bir harita gösterdi.İki lider, görüşmenin ardından, Japonya'nın Yokosuka kentindeki donanma üssünde demirli USS George Washington uçak gemisini ziyaret ederek burada konuşma yaptı. Trump, konuşmasında, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetlerine F-35 savaş uçakları için teslim edilecek füzelerin ilk partisini onayladığını ve teslimatın bu hafta yapılacağını duyurdu. Japon otomotiv şirketi Toyota'nın da ABD'de büyük yatırımlar yapacağını duyduğunu söyleyen Trump, Takaiçi'nin "en iyi başbakanlardan biri olacağını" ifade etti.Nadir toprak elementlerinin önemini, Türkiye’nin üstlenebileceği rolü, Trump’ın bu konudaki ekonomik müdahalelerini, Trump’ın Asya turunu ve planladığı görüşmeleri, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.‘21’inci yüzyıl nadir toprak elementleri yüzyılı’Dünyanın artık “itici gücünün” nadir toprak elementleri ve mineraller olduğunu kaydeden Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, şu ifadeleri kullandı:‘Adam Smith’in görünmez elinden ziyade Trump’ın görünür eliyle ilerliyorlar’ABD’nin Trump’ın yeni dönemiyle birlikte ekonomiye devlet dokunuşunu artırdığını ve nadir elementler konusunda Çin modelini kopyalamaya çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Türkiye’nin de nadir elementlerde önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi ve şunları kaydetti:‘Trump, Çin’i sistemden bertaraf etmek isteyecek midir? Böyle bir şeyin sonuçları çok büyük olur’Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan’a göre Trump, Çin’e karşı yine geri adım atabilir ve uzlaşma yolunu seçebilir:‘Hiçbir ülke Rus enerjisi yerine ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz almak istemez’ABD’nin Rusya’nın enerji ihracatını tamamen durduramayacağını belirten Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, küresel sistemin buna izin vermeyeceğini söyledi:‘Trump, Çin lideri Şi Çinping ile görüşmesine Putin’i de davet edebilir’ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin lideri Şi Çinping görüşmesine Vladimir Putin’i de davet edebileceği değerlendirmesinde bulunan Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, dünyanın bu tür bir işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı:
'Mineraller ve madenler konusunda küresel rekabet çok farklı bir boyutta. Türkiye son derece önemli bir aktör'
Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan'a göre ABD Başkanı Donald Trump, piyasaya devlet eliyle müdahale ederek nadir elementler konusunda Çin'i yakalamak istiyor. Türkiye'nin de bu sektörde öne çıkabileceğini belirten Merve Suna Özel Özcan, ar-ge yatırımlarının ve çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.
İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı. Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.
Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü. Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi. İkilinin, ülkeleri arasında temmuzda varılan 550 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına uyulmasını teyit eden diğer bir anlaşmayı daha imzalamasının ardından Takaiçi, Trump'a, Japonya'nın ABD'de yaptığı büyük yatırımların işaretli olduğu bir harita gösterdi.
İki lider, görüşmenin ardından, Japonya'nın Yokosuka kentindeki donanma üssünde demirli USS George Washington uçak gemisini ziyaret ederek burada konuşma yaptı. Trump, konuşmasında, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetlerine F-35 savaş uçakları için teslim edilecek füzelerin ilk partisini onayladığını ve teslimatın bu hafta yapılacağını duyurdu. Japon otomotiv şirketi Toyota'nın da ABD'de büyük yatırımlar yapacağını duyduğunu söyleyen Trump, Takaiçi'nin "en iyi başbakanlardan biri olacağını" ifade etti.
Nadir toprak elementlerinin önemini, Türkiye’nin üstlenebileceği rolü, Trump’ın bu konudaki ekonomik müdahalelerini, Trump’ın Asya turunu ve planladığı görüşmeleri, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.
‘21’inci yüzyıl nadir toprak elementleri yüzyılı’
Dünyanın artık “itici gücünün” nadir toprak elementleri ve mineraller olduğunu kaydeden Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, şu ifadeleri kullandı:
“19’uncu yüzyıl sonları, yirminci yüzyıl başlarında, fosil yakıt ve petrol üzerinden büyük savaşların yaşandığını görüyorduk. O dönemin itici gücü petroldü. 21’inci yüzyıl ise nadir toprak elementleri yüzyılı. Çin bu konuda çok önemli bir örnek. 1950’lerden beri nadir toprak elementlerinin ve kritik minerallerin ne kadar önemli olduğunu bilen bir Çin var. Bayan Nur bölgesinde 18 civarında nadir toprak elementi ve mineral çalışması yaptılar. Peki bu elementler ve mineraller neden çok önemli? Herkes genelde askeri rekabete ve savunma sanayisine odaklanıyor. Buraya ilaç sektörü başlığını da eklememiz gerekiyor. Evet, çiplerin ve silahların yanı sıra ilaçlar da son derece önemli. Bu mineraller kullanılarak yapılan ilaçlar var. Çin’in yaklaşımı burada biraz daha önemli. Çin sistemde çipleri yasakladığında Almanya’daki otomotiv şirketlerinin düştüğü durumu görüyoruz. Trump’ın Çin’i dengelemesi söz konusu olabilir mi? Bence bu zor. Çin zaten 1950’lerden beri bu sistemi bilip buna göre ar-ge yapan bir aktör. Bununla rekabet için ABD’nin daha hızlı adım atması gerektiği gibi daha büyük ar-ge yatırımları yaparak tedarik zincirlerini küresel seviyeye çıkarması gerekiyor.”
‘Adam Smith’in görünmez elinden ziyade Trump’ın görünür eliyle ilerliyorlar’
ABD’nin Trump’ın yeni dönemiyle birlikte ekonomiye devlet dokunuşunu artırdığını ve nadir elementler konusunda Çin modelini kopyalamaya çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Türkiye’nin de nadir elementlerde önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi ve şunları kaydetti:
“Trump, Çin’in sistemini kopya etmeye çalışıyor. Adam Smith’in görünmez elinden ziyade Trump’ın görünür eliyle ilerliyorlar. Intel gibi şirketler başta olmak üzere devletleşme politikası var. Çok dikkat çekici. Bu ne kadar gerçekleşebilir, devlet kontrolünü bu liberal sisteme ne kadar entegre edebilirler? Bu tartışmalı. Fakat Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte ekonomide tanımlamalar değişmeye başladı. Bu biraz daha devlet kontrolünü öne çıkartan bir durum. Mineraller ve madenler konusunda küresel rekabet çok farklı bir boyutta. Türkiye son derece önemli bir aktör. Rezervlerimiz bakımından da potansiyeli yüksek bir ülke konumundayız. Ama bunları işlemek önemli. Ar-ge ve teknoloji aşaması kritik. Bence Türkiye bunu ortaklıklar ve işbirlikleriyle geliştirebilecek bir aktör. Bu sistemi öğrenmemiz gerekiyor. Tıpkı savunma sanayisinde yapılan atılım gibi bir atılım yapılması gerekiyor. 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin kullanımı için adımlar atılmalı. Belki önümüzdeki günlerde hızlı çalışmalar başlayacaktır. Neticede küresel sistemde yerinizi almanız, avantajınızı sağlamanız, bir pazar varsa bu pazara dahil olmanız gerekiyor. Zaten yirmi birinci dünyası, kapalı ekonomilere uygun bir yapı değil zaten. Buradan bunları yorumlayabiliriz. Çin çok ekstrem bir örnek. Çin’i yakalama konusunda hiçbir aktör tek başına bunu sağlayamaz. Bunun kabul edilmesi gerkeiyor. Hegemonya savaşı varsa bu askeri anlamda değil; nadir toprak elementleri ve enerji alanında karşımıza çıkıyor. Trump da bunu gösteriyor. ASEAN zirvesinde de Trump, buradaki Asya aktörlerini Çin’in ekonomik çekim alanından uzaklaştırmaya çalışıyor.”
‘Trump, Çin’i sistemden bertaraf etmek isteyecek midir? Böyle bir şeyin sonuçları çok büyük olur’
Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan’a göre Trump, Çin’e karşı yine geri adım atabilir ve uzlaşma yolunu seçebilir:
“Çin’in daha sakin kalması kendi yapısıyla ilgili. Çin, yüzyıllardır bu coğrafyada ve bu sistemin en önemli aktörlerinden birisi. Ne badireler atlatıldı, sistemler değişti. Şu anda da Trump dönemini dikkatli ve sakin bir şekilde okuyor. Çünkü önemli olan sistemde sakin kalıp buna uygun stratejiler geliştirmek. Trump her saniye açıklamalarını ve yaklaşımını değiştiren bir aktör formatında gözüküyor. Ama bence bunu bilerek yapıyor. Bilerek yapmazsa reklam ve gündem yaratamayacak. Bu artık bir PR aracı haline geldi. Trump ve Şi görüşmesi hakkında kesin konuşamam ama Trump’ın kafasında bir liderler sıralaması varsa, Şi Çinping en az Putin kadar önemli aktörlerden birisi. Hatta Kim Jong’u da buraya ekleyebiliriz. İlk başkanlığı döneminde bunun şifrelerini vermişti. Sistemde güç mücadelesinden ziyade güçlü liderlere ve paraya bakan bir Trump var. Jeostratejik enstrümanlarını değiştirdi. ‘America First’ doktrini, klasik icaret rekabetinden çok daha farklı bir boyutta. Bu nedenle Çin’le olan çatışmasında Tayvan üzerinden çok açıklama görmüyoruz. Ama yapay zeka, nadir elementler vs. üzerinden bir çatışma görüyoruz. Hatta Alaska’da Trump ve Putin görüştüğünde, rekabetin işbirliğine döneceği sinyallerini vermişlerdi. Burada Çin’in Kuzey Kutbu İpekyolu projesi kapsamında okunması gereken alt metinler olabilir. Trump, Çin’i sistemden bertaraf etmek isteyecek midir? Böyle bir şeyin sonuçları çok büyük olur. Ama bertaraf etmeden Çin ile sistem içerisinde işbirliği yapabilir ve bence bunu yapabilir. Trump için son dönemlerde ‘korkak tavuk’ diyenler var. Çünkü elini yüksekten açıp sonra geri adım atıyor yani ‘Trump tavuk gibi kaçar’ diye bir tanımlama başlamış. Peki bu geri adımlar ticaret için de geçerli olacak mı? Olabilir. Çünkü büyük tarifeler duyuruyor, piyasayi düşürüyor, geri adım atıyor, erteliyor, karar değiştiriyor. Çin’le müzakerelerde de tehditler ve geri çekilmeler kendini gösteriyor. Umalım ki liderler bir araya gelir ve bir çıkış yolu bulurlar. Çünkü aksi durumda piyasalar hep dalgalı ve endişeli kalıyor. Herkes tedirgin hale geliyor.”
‘Hiçbir ülke Rus enerjisi yerine ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz almak istemez’
ABD’nin Rusya’nın enerji ihracatını tamamen durduramayacağını belirten Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, küresel sistemin buna izin vermeyeceğini söyledi:
“Trump dedi diye özellikle son dönemde Çin’in de Rusya ile yapacağı enerji anlaşmalarında veya devam eden anlaşmalarda geri adım atacağına dair haberler var. Ben şuna inanıyorum: Kağıt üzerinde şirketlerle yapılan anlaşmalar durdurulup ‘Trump’ın yaptırımlarına uyuyoruz’ imajı verilebilir. Ama şunu belirtmek lazım: Rusya’nın sisteme kendi enerjisini satmaktan bahsederken gölge filoya dikkat etmeliyiz. Danimarka Boğazı, Rusya’nın Baltık çıkışıyla birlikte düşünülünce petrol ihracatının üçte biri gölge filoyla yapılıyor. Bu tankerlerin ilerlemesi nasıl sonlandırılacak? Bunu sorgulamak lazım. 21’inci yüzyılda her şey sistemde birebir akitlere uymuyor. Arka kapı diplomasisi olduğu gibi arka kapı ticareti de var. Rusya’nın Çin’le olan ilişkisinde kağıt üzerinde Amerika’yı mutlu etme konusunda açıklamalar yapılabilir. Fakat bu günün sonunda enerji piyasasını tamamen altüst eder. İkincisi, buradaki ilişkileri zedelemeyeceği gibi Amerika’ya yaklaşımı değiştirecek. Hiçbir ülke ABD’den LNG almaya çok gönüllü olmayacaktır. Hindistan’ın yıl sonuna kadar Rusya ile eneri anlaşmasını sonlandırmasını istiyor ABD. Ama hem Çin hem de Hindistan, Rusya’nın en büyük enerji alıcıları. Sistem böyle dönüyor. Bu döngü nasıl kırılacak? Karşılıklı bağımlılıklar dünyasında çoğu şey kağıt üstünde kalıyor.”
‘Trump, Çin lideri Şi Çinping ile görüşmesine Putin’i de davet edebilir’
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin lideri Şi Çinping görüşmesine Vladimir Putin’i de davet edebileceği değerlendirmesinde bulunan Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, dünyanın bu tür bir işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı:
“Trump’ın Kuzey Kore’ye ilgisi var. İşbirliği yapar mı emin değilim ama Kim Jong ile ilginç bir çekim alanı var. Belki önümüzdeki günlerde Kim Jong ile görüşebilir. ASEAN olduğunda aklıma şu geldi: Eylül ayının başında Şanghay İşbirliği Örgütü ve onu takiben 2. Dünya Savaşı geçit töreni vardı. Trump burada herkese trip attı. ‘Biz orada yokuz, arkamızdan iş çeviriyorlar’ dedi. Burada bir birlik var ve buraya katılmak istiyor imajı veriyor. Donald Turmp her ne kadar Güney Kore ile görüştüyse de son dakika Kim Jong Un ile de görüşebilir. Arasının kötü olmadığını söylüyor. Görüşebileceği aktörlerden birisi. Simgesel bir diplomasi devam ettiriyor. Eski başkanlarda Kuzey Kore hep şeytan imajıyla anıldı. Nükleer için sistemde tehdit oluşturan bir aktör. Kuzey Kore için nükleer silahlardan tamamen vazgeçmek söz konusu değil. Sistemde bu şekilde devam ediyor. Trump da bunu görüp adım atıyor. Trump, ilişkisinin kötü olmadığını söylediğine göre son dakika karar alıp görüşebilir Kim Jong Un ile. İlk döneminde de böyleydi. Tabii derinlemesine ilişkiler beklemiyorum ama görüşme mümkün. Öte yandan Trump, Çin lideri Şi Çinping ile görüşmesine Putin’i de davet edebilir. Putin’in Batı dünyasında gidebileceği çok yer yok çünkü yakalama kararı var. Üçlü bir zirve gerçekleşebilir ve bence gerçekleşmeli. Trump eğer sistemde çıkar yolu bulmak istiyorsa, yeni bir barış yolu oluşturmak istiyorsa, burada işbirliği sağlamalı. ABD hegemonyası 1990 sonrasında karşımıza çıkan dünyanın ürünüydü. Belli bir süre devam etti. Ama şu anda Afro-Avrasya içinde yükselen merkezler var. Ticaret bugün asıl çatışma alanı. Tedarik zincirlerinin güvenliğinden nadir toprak elementlerine kadar bunların güvenliğinin sağlanmasında tarafların provokasyon yerine işbirliğini tercih etmeleri daha iyi olur. Artık çok merkezli bir sisteme doğru geçiyoruz. Burada yapılabilecek temel şey stratejik uzlaşma ve esneklik. Trump dönemi magazinsel boyutlarıyla da ilerliyor. Kişisel diplomasiyle ilerliyor. Ama sahadaki gerçekler, reelpolitik çok farklı. Rubio ve Lavrov görüşmesi sonrası Budapeşte görüşmesinin iptal edilmesinin arka planını dikkatli okumak gerekiyor.”