'Mineraller ve madenler konusunda küresel rekabet çok farklı bir boyutta. Türkiye son derece önemli bir aktör'

“Çin’in daha sakin kalması kendi yapısıyla ilgili. Çin, yüzyıllardır bu coğrafyada ve bu sistemin en önemli aktörlerinden birisi. Ne badireler atlatıldı, sistemler değişti. Şu anda da Trump dönemini dikkatli ve sakin bir şekilde okuyor. Çünkü önemli olan sistemde sakin kalıp buna uygun stratejiler geliştirmek. Trump her saniye açıklamalarını ve yaklaşımını değiştiren bir aktör formatında gözüküyor. Ama bence bunu bilerek yapıyor. Bilerek yapmazsa reklam ve gündem yaratamayacak. Bu artık bir PR aracı haline geldi. Trump ve Şi görüşmesi hakkında kesin konuşamam ama Trump’ın kafasında bir liderler sıralaması varsa, Şi Çinping en az Putin kadar önemli aktörlerden birisi. Hatta Kim Jong’u da buraya ekleyebiliriz. İlk başkanlığı döneminde bunun şifrelerini vermişti. Sistemde güç mücadelesinden ziyade güçlü liderlere ve paraya bakan bir Trump var. Jeostratejik enstrümanlarını değiştirdi. ‘America First’ doktrini, klasik icaret rekabetinden çok daha farklı bir boyutta. Bu nedenle Çin’le olan çatışmasında Tayvan üzerinden çok açıklama görmüyoruz. Ama yapay zeka, nadir elementler vs. üzerinden bir çatışma görüyoruz. Hatta Alaska’da Trump ve Putin görüştüğünde, rekabetin işbirliğine döneceği sinyallerini vermişlerdi. Burada Çin’in Kuzey Kutbu İpekyolu projesi kapsamında okunması gereken alt metinler olabilir. Trump, Çin’i sistemden bertaraf etmek isteyecek midir? Böyle bir şeyin sonuçları çok büyük olur. Ama bertaraf etmeden Çin ile sistem içerisinde işbirliği yapabilir ve bence bunu yapabilir. Trump için son dönemlerde ‘korkak tavuk’ diyenler var. Çünkü elini yüksekten açıp sonra geri adım atıyor yani ‘Trump tavuk gibi kaçar’ diye bir tanımlama başlamış. Peki bu geri adımlar ticaret için de geçerli olacak mı? Olabilir. Çünkü büyük tarifeler duyuruyor, piyasayi düşürüyor, geri adım atıyor, erteliyor, karar değiştiriyor. Çin’le müzakerelerde de tehditler ve geri çekilmeler kendini gösteriyor. Umalım ki liderler bir araya gelir ve bir çıkış yolu bulurlar. Çünkü aksi durumda piyasalar hep dalgalı ve endişeli kalıyor. Herkes tedirgin hale geliyor.”