Kuş gribi Avrupa'da yayılıyor: Yumurta fiyatları yüzde 40 zamlanabilir
Kuş gribi Avrupa'da yayılıyor: Yumurta fiyatları yüzde 40 zamlanabilir
Sonbaharla birlikte Avrupa'da yeniden ortaya çıkan kuş gribi, özellikle Almanya'da endişe verici bir hızla yayılıyor. Ülkede şimdiye kadar 500 binden fazla... 28.10.2025
2025-10-28T23:25+0300
2025-10-28T23:25+0300
Avrupa’da görülen kuş gribi nedeniyle Almanya’da 500 binden fazla kanatlı itlaf edildi.Bavyera Kümes Hayvanları Birliği Başkanı Robert Schmack, kuş gribi salgının yumurta üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, yumurta fiyatlarında yüzde 40’a varan artış beklediklerini söyledi.Schmack, “Bir onlu paket yumurta 2.50 avrodan 3.50 avroya çıkabilir. Ayrıca market raflarında ürün çeşitliliğinde azalma yaşanabilir” dedi.Kuş gribi vakalarının artması üzerine İngiltere de yeni önlemler aldı. Ülkede kanatlı hayvan sahiplerine, sürülerini barınaklarda tutma zorunluluğu getirildi. Uygulama, 50’den fazla kuşa sahip yetiştiriciler ve tavuk ürünleri satan kişiler için geçerli olacak. Kuralların, İngiltere’nin Kuzey, Midlands ve Doğu bölgelerinde Perşembe günü yürürlüğe gireceği açıklandı.İngiliz Kanatlı Hayvan Konseyi CEO’su Richard Griffiths, alınan kararı desteklediklerini belirterek,“Güçlü adımlar atılması gerekiyor. Tüm kuş sahiplerinin sürülerini korumak ve bu yıkıcı hastalığın yayılmasını önlemek için biyogüvenlik önlemlerine uyması hayati önem taşıyor” dedi.
23:25 28.10.2025
Sonbaharla birlikte Avrupa’da yeniden ortaya çıkan kuş gribi, özellikle Almanya’da endişe verici bir hızla yayılıyor. Ülkede şimdiye kadar 500 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi. Yumurta fiyatlarında yüzde 40’a varan artış bekleniyor.
Avrupa’da görülen kuş gribi nedeniyle Almanya’da 500 binden fazla kanatlı itlaf edildi.
Bavyera Kümes Hayvanları Birliği Başkanı Robert Schmack, kuş gribi salgının yumurta üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, yumurta fiyatlarında yüzde 40’a varan artış beklediklerini söyledi.
Schmack, “Bir onlu paket yumurta 2.50 avrodan 3.50 avroya çıkabilir. Ayrıca market raflarında ürün çeşitliliğinde azalma yaşanabilir” dedi.
Kuş gribi vakalarının artması üzerine İngiltere de yeni önlemler aldı. Ülkede kanatlı hayvan sahiplerine, sürülerini barınaklarda tutma zorunluluğu getirildi. Uygulama, 50’den fazla kuşa sahip yetiştiriciler ve tavuk ürünleri satan kişiler için geçerli olacak. Kuralların, İngiltere’nin Kuzey, Midlands ve Doğu bölgelerinde Perşembe günü yürürlüğe gireceği açıklandı.
İngiliz Kanatlı Hayvan Konseyi CEO’su Richard Griffiths, alınan kararı desteklediklerini belirterek,
“Güçlü adımlar atılması gerekiyor. Tüm kuş sahiplerinin sürülerini korumak ve bu yıkıcı hastalığın yayılmasını önlemek için biyogüvenlik önlemlerine uyması hayati önem taşıyor” dedi.
