Kurtuluş Savaşı’nın gizli kahramanı Albay Mümin Aksoy

“Cumhuriyet’imizin 102. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Elbette Cumhuriyet’i bize hediye eden kurucu lideri konuşuyoruz, Mustafa Kemal’in yanında olan diğer isimleri de konuşmaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da Kurtuluş Savaşı’nın gizli kahramanları denilebilecek ve hikayeleri paylaşılacak isimler var. ‘Vatanın için en fazla ne yapabilirsin?’ sorusuna yanıt olan bir hayat öyküsünden bahsedeceğim. Bu öykü Albay Mümin Aksoy’un yaşam öyküsü. 1892 yılında İzmir’de doğuyor ve oldukça varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. İzmir’de çok iyi bir eğitim alıyor ve teğmen olarak Osmanlı ordusuna katılıyor. Balkan Harbi’nde Çatalca mevziilerinde, 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de, sonrasında ise Süveyş Harekatı’nda çarpışan bir isim. 1919 İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgali öncesinde İstanbul’dan İzmir’e gönderiliyor. O dönemde yüzbaşı rütbesinde bulunuyor. Yunanlıların işgal sırasında Türk halkına karşı işledikleri suçları da ayrıntılı bir rapor halinde İstanbul’a bildiriyor. Bunun bir insanlık suçu olduğunu ve tüm dünyaya duyurulması gerektiğini söylüyor ve bunu sağlıyor.”