Inter kalecisi kazaya karıştı: 1 ölü

Inter kalecisi kazaya karıştı: 1 ölü

Inter Milan’ın İspanyol kalecisi Josep Martinez, 81 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasına karıştı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

İtalya Ligi (Serie A) takımı Inter'in kalecisi Josep Martinez, trafik kazası geçirdi.27 yaşındaki Martinez’in, sabah 09.43 sıralarında Como kentinin Fenegro bölgesinde, Appiano Gentile’deki Inter tesislerine giderken kullandığı aracın, elektrikli tekerlekli sandalyeyle seyahat eden 81 yaşındaki bir adama çarptığı bildirildi. Polis raporuna göre, tekerlekli sandalye sürücüsü aniden Martinez’in bulunduğu şeride geçti. İspanyol kaleci, kazanın ardından hemen durarak acil servisleri aradı. Olay yerine kısa sürede ambulans ve helikopter sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.Como polisinden yapılan açıklamada, Martinez’in yara almadığı ancak şok geçirdiği ve kanında alkol veya uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için hastanede rutin testlerden geçirildiği belirtildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk bulgular elektrikli sandalyenin aniden yön değiştirdiğini gösteriyor.

