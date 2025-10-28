https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/inter-kalecisi-kazaya-karisti-1-olu-1100558088.html
Inter kalecisi kazaya karıştı: 1 ölü
Inter kalecisi kazaya karıştı: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Inter Milan’ın İspanyol kalecisi Josep Martinez, 81 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasına karıştı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T18:39+0300
2025-10-28T18:39+0300
2025-10-28T18:42+0300
spor
inter
i̇talya
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100557917_0:49:930:572_1920x0_80_0_0_a6d96785562a39cd475e3cfafb70036a.jpg
İtalya Ligi (Serie A) takımı Inter'in kalecisi Josep Martinez, trafik kazası geçirdi.27 yaşındaki Martinez’in, sabah 09.43 sıralarında Como kentinin Fenegro bölgesinde, Appiano Gentile’deki Inter tesislerine giderken kullandığı aracın, elektrikli tekerlekli sandalyeyle seyahat eden 81 yaşındaki bir adama çarptığı bildirildi. Polis raporuna göre, tekerlekli sandalye sürücüsü aniden Martinez’in bulunduğu şeride geçti. İspanyol kaleci, kazanın ardından hemen durarak acil servisleri aradı. Olay yerine kısa sürede ambulans ve helikopter sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.Como polisinden yapılan açıklamada, Martinez’in yara almadığı ancak şok geçirdiği ve kanında alkol veya uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için hastanede rutin testlerden geçirildiği belirtildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk bulgular elektrikli sandalyenin aniden yön değiştirdiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/toprak-razgatlioglu-en-yakin-rakibinin-temasiyla-kaza-yapti-yaris-disi-kaldi-1100301005.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100557917_52:0:879:620_1920x0_80_0_0_31f0bf5002d2c6ece057ad623a93ce5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
inter, i̇talya, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi
inter, i̇talya, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi
Inter kalecisi kazaya karıştı: 1 ölü
18:39 28.10.2025 (güncellendi: 18:42 28.10.2025)
Inter Milan’ın İspanyol kalecisi Josep Martinez, 81 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasına karıştı.
İtalya Ligi (Serie A) takımı Inter'in kalecisi Josep Martinez, trafik kazası geçirdi.
27 yaşındaki Martinez’in, sabah 09.43 sıralarında Como kentinin Fenegro bölgesinde, Appiano Gentile’deki Inter tesislerine giderken kullandığı aracın, elektrikli tekerlekli sandalyeyle seyahat eden 81 yaşındaki bir adama çarptığı bildirildi.
Polis raporuna göre, tekerlekli sandalye sürücüsü aniden Martinez’in bulunduğu şeride geçti. İspanyol kaleci, kazanın ardından hemen durarak acil servisleri aradı. Olay yerine kısa sürede ambulans ve helikopter sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.
Como polisinden yapılan açıklamada, Martinez’in yara almadığı ancak şok geçirdiği ve kanında alkol veya uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için hastanede rutin testlerden geçirildiği belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk bulgular elektrikli sandalyenin aniden yön değiştirdiğini gösteriyor.