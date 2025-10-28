https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dunyaca-unlu-gelinlikci-turkiye-pazarindan-cekildi-14-yildir-faaliyet-gosteriyordu-1100540217.html
Dünyaca ünlü gelinlikçi Türkiye pazarından çekildi: 14 yıldır faaliyet gösteriyordu
Dünyaca ünlü gelinlikçi Türkiye pazarından çekildi: 14 yıldır faaliyet gösteriyordu
28.10.2025
Gelinlik ve abiye tasarımlarıyla Türkiye'de tanınan Oleg Cassini, 14 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Markadan yapılan açıklamada markanın Türkiye macerasının sona erdiği duyuruldu. Teşekkürler Türkiye sözleriyle veda ettiOleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 14 yıllık faaliyet sürecinde markaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, "Türkiye'deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız" ifadeleri kullanıldı. Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak "Teşekkürler Türkiye" sözleriyle veda edildi.Türkiye'de birçok şehirde mağazası bulunuyorduAmerikalı tasarımcı Oleg Cassini markası, gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle tanınıyordu. Şirket, Türkiye operasyonlarını neden sonlandırdığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.
Gelinlik ve abiye tasarımlarıyla Türkiye'de tanınan Oleg Cassini, 14 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Markadan yapılan açıklamada markanın Türkiye macerasının sona erdiği duyuruldu.
Teşekkürler Türkiye sözleriyle veda etti
Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 14 yıllık faaliyet sürecinde markaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı. Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak “Teşekkürler Türkiye” sözleriyle veda edildi.
Türkiye’de birçok şehirde mağazası bulunuyordu
Amerikalı tasarımcı Oleg Cassini markası, gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle tanınıyordu. Şirket, Türkiye operasyonlarını neden sonlandırdığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.