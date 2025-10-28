https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-jeopolitik-denklem-kurulmakta-1100550731.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil, takip edilen bir devletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil, takip edilen bir devletiz

Sputnik Türkiye

Erdoğani Altay tankları teslim töreninde konuştu ve "Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta" dedi. Erdoğan "Artık takip eden değil, takip edilen bir devleti"... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T15:37+0300

2025-10-28T15:37+0300

2025-10-28T16:06+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

türkiye

altay tankı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100552405_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2447b7734b735f4dd1b96aec27b9568a.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuştu:'Her ay 8 Altay Tankı''Bir toplu iğne üretemiyorduk'

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı erdoğan, erdoğan, altay tankı