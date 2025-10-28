https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-jeopolitik-denklem-kurulmakta-1100550731.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil, takip edilen bir devletiz
Erdoğani Altay tankları teslim töreninde konuştu ve "Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta" dedi. Erdoğan "Artık takip eden değil, takip edilen bir devleti"... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuştu:'Her ay 8 Altay Tankı''Bir toplu iğne üretemiyorduk'
15:37 28.10.2025 (güncellendi: 16:06 28.10.2025)
Erdoğani Altay tankları teslim töreninde konuştu ve "Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta" dedi. Erdoğan "Artık takip eden değil, takip edilen bir devleti" ifadelerini de kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuştu:
Uluslararası sistem kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Küresel sistemde ciddi kırılmalar yaşanmakta.
63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda her ay 8 Altay Tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 Altuğ üretilecek
'Bir toplu iğne üretemiyorduk'
Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Şu anda silahlarını
üreten bir Türkiye var