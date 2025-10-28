Türkiye
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt: Bahis skandalı bir lağım, futbolda organize suç yapılanması var
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türk futbolunda hakemlerin bahis oynadığının ortaya çıktığı haberini yorumladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘aktif hakemlerin bahis hesapları var’ sözlerini canlı yayında değerlendirdi. Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde çalıştığını söyleyen Bozkurt, soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. ‘Bunun takibini yapacağız. Bu hakemler kendi yönettiği maçlarda bahis oynadı mı, bu önemli’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Ceyhun Bozkurt: Bahis skandalı bir lağım, futbolda organize suç yapılanması var

Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında Türk futbolunda hakemlerin bahis oynadığının ortaya çıktığı haberini yorumladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘aktif hakemlerin bahis hesapları var’ sözlerini canlı yayında değerlendirdi. Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde çalıştığını söyleyen Bozkurt, soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. ‘Bunun takibini yapacağız. Bu hakemler kendi yönettiği maçlarda bahis oynadı mı, bu önemli’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Yasadışı bahis meselesi hakkında 2-3 aydır araştırmalar yapıyordum. 1 ay önce 11 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Fedarasyonu’nu ziyaret etti. Bir dost ziyareti miydi bilmiyorum ancak bu ziyaret TFF’nin resmi sitesinden duyuruluyorsa resmi bir ziyarettir. Bir gün sonra yayında ‘bahis soruşturması derinleşiyor’ demiştim. Bugün bir bomba patladı, bir lağım patladı. Futbolda adalet isterim, hangi takım olursa olsun. Futbol içinde organize suç yapılanması var. Bir örgüt var. Bu örgütle mücadele yapmadan futbolda hiçbir şey yapamazsınız derim. TFF Başkanı bugün korkunç bir açıklama yaptı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı var dedi. 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor dedi. Üst klasman Süper Lig oluyor. 7 orta hakem ve 15 yardımcı hakemin bahis oynadığı tespit edilmiş. 1 hakem tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış. Bazı hakemler de tek seferlik oynamış. Bu bir depremdir. Dünya basınına da yansıyacaktır. Olumsuz propagandayı tetikleyecektir. Türk futbolunun içine düştüğü büyük batağı gösteriyor. Ne kadar ceza alacaklar? 1 yıla kadar müsabakadan men cezası öngörüyor disiplin talimatı. Aynı zamanda bu işin yargı boyutu da olacak. Başsavcılık’tan da açıklama geldi. Derinleşeceği söylendi. TFF’nin açıklaması da ihbar niteliğinde değerlendirildiği söylendi. Bunun takibini yapacağız. Bu hakemler kendi yönettiği maçlarda bahis oynadı mı, bu önemli.
