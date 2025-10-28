Karadeniz yaylaları sonbahar renklerine büründü: Yeşil, kızıl ve altın tonlarıyla buluştu

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.
Ağaçlarda yeşil tonların yerini sarı, turuncu ve kızıl renklerin almasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi.
Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda etkili olan sis bulutları, renkli doğayla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.
Özellikle Trabzon’un Hıdırnebi, Kadırga ve Kayabaşı ile Artvin’in Macahel ve Borçka Karagöl çevresi, sonbahar renklerini görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Karadeniz’in yaylaları, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken, sonbaharda da renkli doğasıyla fotoğrafçılar ve doğa gezginleri için büyüleyici manzaralar sunuyor.
