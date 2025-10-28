Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Karadeniz yaylaları sonbahar renklerine büründü: Yeşil, kızıl ve altın tonlarıyla buluştu
Karadeniz yaylaları sonbahar renklerine büründü: Yeşil, kızıl ve altın tonlarıyla buluştu
Sputnik Türkiye
Trabzon ve Artvin yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonları aldı. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde eşsiz bir... 28.10.2025
Karadeniz yaylaları sonbahar renklerine büründü: Yeşil, kızıl ve altın tonlarıyla buluştu

15:33 28.10.2025
Trabzon ve Artvin yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonları aldı. Karadeniz’in yüksek kesimlerinde eşsiz bir sonbahar atmosferi oluştu.
© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

© AA / Fatih Akçay

Ağaçlarda yeşil tonların yerini sarı, turuncu ve kızıl renklerin almasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi.

Ağaçlarda yeşil tonların yerini sarı, turuncu ve kızıl renklerin almasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Fatih Akçay

Ağaçlarda yeşil tonların yerini sarı, turuncu ve kızıl renklerin almasıyla bölge, doğa tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi.

© AA / Fatih Akçay

Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda etkili olan sis bulutları, renkli doğayla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda etkili olan sis bulutları, renkli doğayla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Fatih Akçay

Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda etkili olan sis bulutları, renkli doğayla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

© AA / Fatih Akçay

Özellikle Trabzon’un Hıdırnebi, Kadırga ve Kayabaşı ile Artvin’in Macahel ve Borçka Karagöl çevresi, sonbahar renklerini görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle Trabzon’un Hıdırnebi, Kadırga ve Kayabaşı ile Artvin’in Macahel ve Borçka Karagöl çevresi, sonbahar renklerini görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Fatih Akçay

Özellikle Trabzon’un Hıdırnebi, Kadırga ve Kayabaşı ile Artvin’in Macahel ve Borçka Karagöl çevresi, sonbahar renklerini görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

© AA / Fatih Akçay

Karadeniz’in yaylaları, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken, sonbaharda da renkli doğasıyla fotoğrafçılar ve doğa gezginleri için büyüleyici manzaralar sunuyor.

Karadeniz’in yaylaları, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken, sonbaharda da renkli doğasıyla fotoğrafçılar ve doğa gezginleri için büyüleyici manzaralar sunuyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Fatih Akçay

Karadeniz’in yaylaları, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken, sonbaharda da renkli doğasıyla fotoğrafçılar ve doğa gezginleri için büyüleyici manzaralar sunuyor.

© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Fatih Akçay

Trabzon ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

