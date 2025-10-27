Kemoterapiye alternatif çözüm: Nano ilaç sistemleri

“Nano teknoloji dediğimizde gözle görülmeyen çok küçük yapılardan bahsediyoruz. İnsan saç telinden bin kat daha küçük bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıları geliştirerek çeşitli sistemlerde kullanabiliyoruz. Biz de bunları kullanarak nano teknolojiyi sağlığa uyarlıyoruz buna da nano tıp diyoruz. Aslında şu an mevcut kanser tedavi yöntemlerinde klinikte kullanılan tedavi yöntemi kemoterapi. Kemoterapi ilaçları daha hızlı etki ediyor ama vücudumuzda çok hızlı büyüyen hücreler sadece kanser hücreleri değil. Sağlıklı hücrelerimiz de var. Kemoterapi bunlara da çok hızlı odaklanıyor ve maalesef hepimizin gördüğü yan etkiler görülüyor. Biz buna alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz”