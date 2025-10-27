https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kemoterapiye-alternatif-cozum-nano-ilac-sistemleri-1100513627.html
Kemoterapiye alternatif çözüm: Nano ilaç sistemleri
Kemoterapiye alternatif çözüm: Nano ilaç sistemleri
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T16:47+0300
2025-10-27T16:47+0300
2025-10-27T16:47+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
meme kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Üçlü negatif meme kanseri için, tamamen doğal biyomalzemelerden geliştirilerek, insan saç telinden yaklaşık bin kat daha küçük, çok işlevli ve akıllı nano ilaç sistemleri tasarlamak amaçlanıyor. Böylece mevcut tedavilere dirençli bu agresif kanser türünde tedavi etkinliğini artırmak, yan etkileri azaltmak ve sürdürülebilir yöntemlerle diğer kanser türlerine de uyarlanabilecek bir yeni nesil yaklaşım geliştirmek hedefleniyor.Konuyla ilgili Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu olan Doç. Dr. Banu İyisan, şunları aktardı:'Şu an odağımız meme kanseri'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, meme kanseri
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, meme kanseri
Kemoterapiye alternatif çözüm: Nano ilaç sistemleri
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden Doç. Dr. Banu İyisan oldu.
Üçlü negatif meme kanseri için, tamamen doğal biyomalzemelerden geliştirilerek, insan saç telinden yaklaşık bin kat daha küçük, çok işlevli ve akıllı nano ilaç sistemleri tasarlamak amaçlanıyor. Böylece mevcut tedavilere dirençli bu agresif kanser türünde tedavi etkinliğini artırmak, yan etkileri azaltmak ve sürdürülebilir yöntemlerle diğer kanser türlerine de uyarlanabilecek bir yeni nesil yaklaşım geliştirmek hedefleniyor.
Konuyla ilgili Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu olan Doç. Dr. Banu İyisan, şunları aktardı:
“Nano teknoloji dediğimizde gözle görülmeyen çok küçük yapılardan bahsediyoruz. İnsan saç telinden bin kat daha küçük bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıları geliştirerek çeşitli sistemlerde kullanabiliyoruz. Biz de bunları kullanarak nano teknolojiyi sağlığa uyarlıyoruz buna da nano tıp diyoruz. Aslında şu an mevcut kanser tedavi yöntemlerinde klinikte kullanılan tedavi yöntemi kemoterapi. Kemoterapi ilaçları daha hızlı etki ediyor ama vücudumuzda çok hızlı büyüyen hücreler sadece kanser hücreleri değil. Sağlıklı hücrelerimiz de var. Kemoterapi bunlara da çok hızlı odaklanıyor ve maalesef hepimizin gördüğü yan etkiler görülüyor. Biz buna alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz”
'Şu an odağımız meme kanseri'
“Nano yapıları yalnızca sağlıksız hücrelerle etkileşime girecek şekilde hazırlayabiliyoruz. Her kanser hücresine göre bu mekanizmalar değişiyor. Şu an odaklandığımız konu ise meme kanseri üzerine. Temel yapımız nano yapılar. Daha sonrasında bunu başka kanser türlerine de modifiye edebiliriz. İlk adımı sağlam atabilirsek sonrası daha hızlı gelir”