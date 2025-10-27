https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kartalkaya-davasinda-ucuncu-durusma-yangindan-onceki-denetim-raporu-ortaya-cikti-1100505387.html
Kartalkaya davasında üçüncü duruşma: Yangından önceki denetim raporu ortaya çıktı
Kartalkaya davasında üçüncü duruşma: Yangından önceki denetim raporu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Kartalkaya faciasıyla ilgili yeni ortaya çıkan denetim raporunu değerlendirdi. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:03+0300
2025-10-27T13:03+0300
2025-10-27T13:03+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
kartalkaya
kültür ve turizm bakanlığı
grand kartal otel
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Oteli’nde 16 Aralık 2024 tarihinde yaptığı denetim raporu ortaya çıktı. 21 Ocak 2025'teki yangından bir gün sonra 'yazılan' ve kamuoyundan saklanan rapor, soruşturma dosyasına girdi. Raporda, otelde yangın güvenliğine ilişkin ciddi eksikliklere ilişkin herhangi bir tespit yer almaması dikkat çekti.Raporda yangın güvenliğiyle ilgili yalnızca “Otelin müşteri yatak odalarında; duman dedektörü, kıymetli eşya kasas, sandalye, valizlik, çamaşır torbası ve fiyat listesi bulunmaktadır” ifadesi yer aldı. Ancak denetim sırasında bu duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı dahi kontrol edilmedi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, grand kartal otel, yangın felaketi
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, grand kartal otel, yangın felaketi
Kartalkaya davasında üçüncü duruşma: Yangından önceki denetim raporu ortaya çıktı
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Kartalkaya faciasıyla ilgili yeni ortaya çıkan denetim raporunu değerlendirdi.
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Oteli’nde 16 Aralık 2024 tarihinde yaptığı denetim raporu ortaya çıktı. 21 Ocak 2025'teki yangından bir gün sonra 'yazılan' ve kamuoyundan saklanan rapor, soruşturma dosyasına girdi. Raporda, otelde yangın güvenliğine ilişkin ciddi eksikliklere ilişkin herhangi bir tespit yer almaması dikkat çekti.Raporda yangın güvenliğiyle ilgili yalnızca “Otelin müşteri yatak odalarında; duman dedektörü, kıymetli eşya kasas, sandalye, valizlik, çamaşır torbası ve fiyat listesi bulunmaktadır” ifadesi yer aldı. Ancak denetim sırasında bu duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı dahi kontrol edilmedi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“36’sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatına mal olan facianın üçüncü duruşması bugün. Üzerinden tam 279 gün geçti. Taraflar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını verecekler. Gazeteci Alican Uludağ’ın ulaştığı bir belgeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yangından 36 gün önce bir denetimde bulunduğu ve bu denetim sırasında ortada olan eksikliklerin pek çoğunun da fark edilmediği ortaya çıktı. Danıştay Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili soruşturma izni vermişti. O 9 kamu görevlisiyle ilgili de ayrıca soruşturma yürütülüyor. Bu konuda bir gelişme olacak mı bugün tanıklık edeceğiz. Ailelere destek verilmesi son derece önemli. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ‘Başka canımız yok’ hesaplarını takip ediniz. Hem ailelere destek olmak hem de süreci takip etmek önemli.”