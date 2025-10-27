Kartalkaya davasında üçüncü duruşma: Yangından önceki denetim raporu ortaya çıktı

“36’sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatına mal olan facianın üçüncü duruşması bugün. Üzerinden tam 279 gün geçti. Taraflar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını verecekler. Gazeteci Alican Uludağ’ın ulaştığı bir belgeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yangından 36 gün önce bir denetimde bulunduğu ve bu denetim sırasında ortada olan eksikliklerin pek çoğunun da fark edilmediği ortaya çıktı. Danıştay Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili soruşturma izni vermişti. O 9 kamu görevlisiyle ilgili de ayrıca soruşturma yürütülüyor. Bu konuda bir gelişme olacak mı bugün tanıklık edeceğiz. Ailelere destek verilmesi son derece önemli. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ‘Başka canımız yok’ hesaplarını takip ediniz. Hem ailelere destek olmak hem de süreci takip etmek önemli.”