İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmanın yanı sıra casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği öne sürüldü.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, tutuklama kararı hakkında konuştu.Çağatay, yargı kararına saygılı olmakla birlikte, dosyanın siyasal niteliği olduğunu düşündüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:Tutuklamanın olası siyasi sonuçlarına dikkat çeken Çağatay, bunun bir siyasi kumpas davası gibi yürüdüğünü öne sürerek şunları söyledi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı.
Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmanın yanı sıra casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, tutuklama kararı hakkında konuştu.
Çağatay, yargı kararına saygılı olmakla birlikte, dosyanın siyasal niteliği olduğunu düşündüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi. Bu kararın yansıması son derece trajik, Türkiye'de siyasetin nasıl yürütüldüğünü aslında kanıtlayan olaylardan biridir. Elbette yargı kararlarına saygılıyız. Ancak bu davanın daha çok siyasal bir dava olduğunu elbette herkes, şu ya da bu şekilde, inanan ya da inanmayan. Hemen hemen herkes küçük çaplı bir şey olduğunu düşünüyor.
Tutuklamanın olası siyasi sonuçlarına dikkat çeken Çağatay, bunun bir siyasi kumpas davası gibi yürüdüğünü öne sürerek şunları söyledi:
Bu dava sonunda geleceğimiz nokta şu olabilir; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi? Evet, şu anda bunun yavaş yavaş izlerini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun içeriden çıkmaması için cezaevinde kalması için bütün altyapı oluşturulmuş durumda. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı çerçevesinde bir süreç yürütemeyeceği ortada. Hukuk açısından, demokrasi açısından son derece yaralayıcı bir durum olduğunu görüyoruz. 16 milyonluk bir kenti temsil eden bir belediye başkanının siyasi casusluk gibi çok da böyle ipe sapa gelmez.