İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi?

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi. Bu kararın yansıması son derece trajik, Türkiye'de siyasetin nasıl yürütüldüğünü aslında kanıtlayan olaylardan biridir. Elbette yargı kararlarına saygılıyız. Ancak bu davanın daha çok siyasal bir dava olduğunu elbette herkes, şu ya da bu şekilde, inanan ya da inanmayan. Hemen hemen herkes küçük çaplı bir şey olduğunu düşünüyor.