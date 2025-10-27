Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/istanbul-buyuksehir-belediyesine-bir-kayyum-atanabilir-mi-1100497231.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T09:19+0300
2025-10-27T09:19+0300
seyi̇r hali̇
türkiye
haberler
ekrem i̇mamoğlu
necati özkan
cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanlığı
radyo sputnik
merdan yanardağ
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmanın yanı sıra casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği öne sürüldü.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, tutuklama kararı hakkında konuştu.Çağatay, yargı kararına saygılı olmakla birlikte, dosyanın siyasal niteliği olduğunu düşündüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:Tutuklamanın olası siyasi sonuçlarına dikkat çeken Çağatay, bunun bir siyasi kumpas davası gibi yürüdüğünü öne sürerek şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ekrem i̇mamoğlu, necati özkan, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı, radyo sputnik, merdan yanardağ, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
türkiye, haberler, ekrem i̇mamoğlu, necati özkan, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı, radyo sputnik, merdan yanardağ, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi?

09:19 27.10.2025
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı.
Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmanın yanı sıra casusluk eylemlerini de gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, tutuklama kararı hakkında konuştu.
Çağatay, yargı kararına saygılı olmakla birlikte, dosyanın siyasal niteliği olduğunu düşündüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi. Bu kararın yansıması son derece trajik, Türkiye'de siyasetin nasıl yürütüldüğünü aslında kanıtlayan olaylardan biridir. Elbette yargı kararlarına saygılıyız. Ancak bu davanın daha çok siyasal bir dava olduğunu elbette herkes, şu ya da bu şekilde, inanan ya da inanmayan. Hemen hemen herkes küçük çaplı bir şey olduğunu düşünüyor.
Tutuklamanın olası siyasi sonuçlarına dikkat çeken Çağatay, bunun bir siyasi kumpas davası gibi yürüdüğünü öne sürerek şunları söyledi:
Bu dava sonunda geleceğimiz nokta şu olabilir; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanabilir mi? Evet, şu anda bunun yavaş yavaş izlerini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun içeriden çıkmaması için cezaevinde kalması için bütün altyapı oluşturulmuş durumda. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı çerçevesinde bir süreç yürütemeyeceği ortada. Hukuk açısından, demokrasi açısından son derece yaralayıcı bir durum olduğunu görüyoruz. 16 milyonluk bir kenti temsil eden bir belediye başkanının siyasi casusluk gibi çok da böyle ipe sapa gelmez.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала