https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/gazeteci-mehmet-ayan-sorusturma-hakemlerle-sinirli-kalmayacak--1100505113.html
Gazeteci Mehmet Ayan: Soruşturma hakemlerle sınırlı kalmayacak
Gazeteci Mehmet Ayan: Soruşturma hakemlerle sınırlı kalmayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T13:02+0300
2025-10-27T13:02+0300
2025-10-27T13:07+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
mehmet ayan
türkiye futbol federasyonu (tff)
radyo sputnik
var
radyo
radyo
futbol
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Gazeteci Mehmet Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması hakkında konuştu.Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:Ayan, bu olayın Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının kanıtı olduğunu vurguladı. Bahis oynayan hakemlerin futbol hayatlarının bitirileceğini belirten Ayan, işin yasadışı bahis boyutunun soruşturmayı çok daha büyüteceğini ifade etti:'Bir devlet projesi, devlet operasyonu'Hakemlerin yönettiği maçların durumunun sorulması üzerine Ayan, isim isim gidildikten sonra legal sitelerde oynanmışsa geçmiş bahislerin kolayca ortaya çıkarılabileceğini söyledi. Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Ayan, bu durumu "bir devlet projesi, devlet operasyonu" olarak değerlendirdi:Ayan, TFF'nin tescil mekanizması nedeniyle geçmişteki maçların sonuçlarıyla ilgili bir durumun söz konusu olmasının zorluğuna dikkat çekerek, yaşanan skandalın Türk futboluna Avrupa nezdinde büyük zarar vereceğini belirtti. Sorunun temelinin "ahlak" ve "insan bozukluğu" olduğunu vurgulayan Ayan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, mehmet ayan, türkiye futbol federasyonu (tff), radyo sputnik, var, radyo, radyo, futbol, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, i̇brahim hacıosmanoğlu
haberler, mehmet ayan, türkiye futbol federasyonu (tff), radyo sputnik, var, radyo, radyo, futbol, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, i̇brahim hacıosmanoğlu
Gazeteci Mehmet Ayan: Soruşturma hakemlerle sınırlı kalmayacak
13:02 27.10.2025 (güncellendi: 13:07 27.10.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.
Gazeteci Mehmet Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması hakkında konuştu.
Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Bir federasyon başkanının futbol gibi çok popüler ve Türkiye gibi en popüler olduğu bir ülkede çıkıp açık açık rakamlar vererek 'şu kadar hakemimiz bahis oynamış, şu kadar bahis yapılmış 10 bin küsur' demesi büyük haber. Ben bunun çok daha ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu spor haberi değil, bu hukuk haberi, toplumsal gündemin manşeti.
Ayan, bu olayın Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının kanıtı olduğunu vurguladı. Bahis oynayan hakemlerin futbol hayatlarının bitirileceğini belirten Ayan, işin yasadışı bahis boyutunun soruşturmayı çok daha büyüteceğini ifade etti:
Rakamlar korkunç. Bahis oynamayı niyet eden bir adam bunu her şekilde yapar. Ama biz demek ki düdükleri, bayrakları, belki VAR hakemlerini kendi hesabından bahis açacak kadar ebleklere teslim etmişiz.
'Bir devlet projesi, devlet operasyonu'
Hakemlerin yönettiği maçların durumunun sorulması üzerine Ayan, isim isim gidildikten sonra legal sitelerde oynanmışsa geçmiş bahislerin kolayca ortaya çıkarılabileceğini söyledi.
Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Ayan, bu durumu "bir devlet projesi, devlet operasyonu" olarak değerlendirdi:
Bu işin daha da soruşturmanın devam edeceğini, hakemlerle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bir devlet projesi, devlet operasyonu olarak çok daha geliştireceğini düşünüyorum. Bu sadece ve sadece yüzlerce hakemin bahis oynamasından öte bir hale gidebilir.
Ayan, TFF'nin tescil mekanizması nedeniyle geçmişteki maçların sonuçlarıyla ilgili bir durumun söz konusu olmasının zorluğuna dikkat çekerek, yaşanan skandalın Türk futboluna Avrupa nezdinde büyük zarar vereceğini belirtti.
Sorunun temelinin "ahlak" ve "insan bozukluğu" olduğunu vurgulayan Ayan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
İnsan bozulduktan ve bir kötülüğe niyet ettikten sonra, hiçbir hukuki yaptırımdan çekinmeden her türlü kötülüğü yapmaya devam eder.