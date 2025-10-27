Futbolda 'bahis' skandalı: 'TFF Başkanı, suçluların kaçmasına sebep olmuş olabilir'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Murat Ağırel ve Karadağ’da Türk iş insanı Çınar Şahin oldu.
Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘152 hakem aktif olarak bahis oynuyor’ açıklamasını yorumladı. Karadağ’daki Türk iş insanı Çınar Şahin ise dün gece Karadağ’da yaşanan olayları anlattı.
Spor Hukukçusu Avukat İrfan Coşkun şu ifadeleri kullandı:
Şu anda TFF Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda dönemsel bir bilgi verilmedi. Sadece bahis oynayan hakem sayısı verdi. Hangi liglerdeki maçlar için yapılmış bu konuda bir bilgi sahibi değiliz. Başsavcılık açıklama yaptı. Disiplin sevkleri gerçekleşeği bilgileri var. Orada hakemler ve maçlar ortaya çıkacaktır. Bu hakemlerin kendi müsabakaları için bahis oynaması söz konusuyla bu şikeye giriyor. Kendi yönettiği müsabakayı etkilemeye giriyor. Bu da bir suç. Öncelikle operasyonun yapılıp ilgililerin gözaltına alınıp sonra federasyonun idari işlem yapması gerekiyordu. TFF sadece açıklama yaptı. Şimdi herkes geçmişini temleyececek ya da ona göre pozisyon alacak. UEFA ve FIFA ülkeyi denetim ve gözetim altına alması gerekiyor. Onlar bu konularda çok hassaslar. Bu işe karışan bir hakem bu akşam ülkeyi terk edebilir. TFF Başkanı, suçluların kaçmasına sebep olmuş olabilir.
Gazeteci Murat Ağırel şunları söyledi:
TFF Başkanını çok büyük bir skandalı açıkladı. Tüm hakemlerin bahis oynadığından bahsediyor. TFF’nin yürüttüğü soruşturmanın çıkardığı tablo. Savcılık ile karşılaştırıldığında durum daha vahim olur. Bir kişinin kendi maçına bahis oynayıp oynamadığını nasıl tespit edeceksiniz? Bu tespit edilen legal bahis sitelerine üye olanlar. Bu kişilerin yasadışı bahis sitelerinde oynamadığını tespit edebilir misiniz? TFF’ye ‘sizin adım atacağınız süreç olacak mı?’ diye sordum. Şu cevabı aldım: ‘Hakem kurulu bu isimleri bilmiyormuş. Ligde ara verme olmayacak. Var olan hakem havuzundan hakem ataması yapılacak’
Karadağ’daki Türk iş insanı Çınar Şahin, şöyle konuştu:
Gündüz sakin ama akşam yine toplaşacaklar. Gruplarda konuşarak birlik oluyorlar. Akşam çok kötü olaylar oldu. Evlere şu an bir şey yapmıyorlar ama sokakta Türk vatandaşı görünce saldırıyorlar. Bir Türk vatandaşının arabasını yaktılar, diğerinin iş yerine saldırdılar. Burada Türkler birbiri arasında konuşuyor. Vizesiz olduğu için Türkler çok kolay geliyor. Oturum izni olmasa da polis yakalayınca sınırdışı edemiyor. Burada kaçak giren bir Türk bıçaklama olayına karışmış. 45 kişi tespit edilmiş. Başbakan açıklama yaptı. Meclis, Türklere vize uygulamasını yüzde yüz oy oranıyla kabul etti. Sadece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bugün ülkeye gelen Türkler kapıda sorun yaşadı, sorguya çekildiler. Buradaki halk, bizim zamanında ‘Suriyeliler’ diye algı yaptıysak Karadağ’da da ‘Türkler’ diye bir algı var.