Futbolda 'bahis' skandalı: 'TFF Başkanı, suçluların kaçmasına sebep olmuş olabilir'

Şu anda TFF Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda dönemsel bir bilgi verilmedi. Sadece bahis oynayan hakem sayısı verdi. Hangi liglerdeki maçlar için yapılmış bu konuda bir bilgi sahibi değiliz. Başsavcılık açıklama yaptı. Disiplin sevkleri gerçekleşeği bilgileri var. Orada hakemler ve maçlar ortaya çıkacaktır. Bu hakemlerin kendi müsabakaları için bahis oynaması söz konusuyla bu şikeye giriyor. Kendi yönettiği müsabakayı etkilemeye giriyor. Bu da bir suç. Öncelikle operasyonun yapılıp ilgililerin gözaltına alınıp sonra federasyonun idari işlem yapması gerekiyordu. TFF sadece açıklama yaptı. Şimdi herkes geçmişini temleyececek ya da ona göre pozisyon alacak. UEFA ve FIFA ülkeyi denetim ve gözetim altına alması gerekiyor. Onlar bu konularda çok hassaslar. Bu işe karışan bir hakem bu akşam ülkeyi terk edebilir. TFF Başkanı, suçluların kaçmasına sebep olmuş olabilir.