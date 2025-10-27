Türkiye
Ayhan Bilgen: Seçime kadar CHP tartışılmaya devam edilecek
Ayhan Bilgen: Seçime kadar CHP tartışılmaya devam edilecek
Siyasetçi Ayhan Bilgen, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'mutlak...
Eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, şunları söyledi:
10:55 27.10.2025
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
Siyasetçi Ayhan Bilgen, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘mutlak butlan’ davası hakkındaki görüşlerini aktardı.
Eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, şunları söyledi:
Siyasi partilerin sorunlarının çözüm yerleri yine partilerin kendi iç mekanizmalarıdır. Bir ihtilaf var ve kurultay sırasında delege iradesini etkileyecek birtakım hediyeler kullanıldığına dair iddialar var. Böyle bir iddia olduğu zaman bir partinin bu soruşturmayı kendisi işletmesi gerekir. Bu iş yargı marifetiyle çözülmesin deniyorsa olması gereken budur. Bu mekanizmayı ısrarla işletmemek, aylardır tartışmak sorunun sebebine dair yanlış zeminde durmaktır. Bu meseleyi yargı üzerinden yürütmek başından beri sorunluydu. Yargı üzerinden yürüyorsa yargının tüm aşamalarını kabul edeceksiniz. Seçime kadar CHP tartışılmaya devam edilecek. Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, toplumun sorunlarını siyaset konuşması gerekirken, toplum siyasetin sorunlarını konuşuyor. Çözüm odağı, kendisi sorun haline gelmiş. Belediye davaları, ceza davaları ve mahkeme kararları bu süreci etkileyecek. Konusuz kalmak ne demektir? Parti yönetimi öldürtseydi de dava düşecekti. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışmışsınız. Yargı içindeki gerilimler de iktidar içindeki hesaplar da tüm bunların sonucudur. Borsayı düşünmek yargıcın görevi değil.
