‘Artık kimse malını Batı’ya kaptırmak istemiyor'

Gazeteci Sedat Aral'a göre Avrupa'nın savaş söylemlerini bırakıp ekonomiye odaklanması gerekiyor. Avrupa'nın mali sıkıntılarla boğuştuğunu dile getiren Aral... 27.10.2025

2025-10-27T12:12+0300

2025-10-27T12:12+0300

2025-10-27T12:12+0300

8 Ekim'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programına onay verdiği bildirildi.AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu'yla 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtildi. "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programının üye ülkelerce onaylandığı kaydedilen açıklamada, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği aktarıldı.Öte yandan 23 Ekim'de Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay verdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu. "AB üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketimizi onayladı." ifadesini kullanan von der Leyen, Rusya'ya baskı uygulamayı hedeflediklerini söyledi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konuyla ilgili paylaşımında "19'uncu yaptırım paketini kabul ettik." ifadesini kullandı. ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesine ilişkin konuşan Kallas, "Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili olarak ABD'den aldığımız sinyallerden çok memnunuz. Bu konuda aynı görüşte olmamızın önemli bir güç göstergesi olduğunu düşünüyorum." dedi.Kallas, liderlerin zirvede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını da ele alacağını belirterek, "Temel mesaj, Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu zararlardan sorumlu olduğu ve bu zararları ödemesi gerektiğidir. Bu, çok önemli 3 sinyal gönderiyor. Birincisi Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için destek verdiğimizi gösteriyor. Diğeri Rusya'ya bizi yenemeyeceklerini gösteriyor. Üçüncüsü ise ABD'ye, bizim de çok önemli adımlar attığımızı gösteriyor." diye konuştu.Ancak son 3 yılda Avrupa'nın Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar, Rus ekonomisine değil Avrupa'ya zarar verdi. Avrupa'nın bayrak gemisi olan birçok marka, üretimi durdurma veya fabrikaları Çin'e taşıma kararı aldı. Enerji maliyetlerinin 2-3 kat arttığı ve artık Avrupa'da üretimin kazançlı olmadığı belirtildi. Avrupa genelinde gıda enflasyonunun yüzde 6 bandını aştığı da verilere yansıdı.Avrupa'nın silahlanma çabalarını, Türkiye'ye olan ilgilerini, Avrupa ülkelerinde gerileyen ifade özgürlüğünü ve siyasi atmosferi, İngiltere'de yaşayan gazeteci ve belgeselci Sedat Aral ile konuştuk.‘Savaşlardan para kazanıp, bunlarla belirli sermaye gruplarını zengin edip oradan aldıkları vergileri çalışmasınlar diye insanlara dağıtıp bu şekilde bir sistem kurmuşlardı’Avrupa’nın tamamen şirketler tarafından kontrol edildiğini ve politikacıların da bu doğrultuda göreve geldiğini aktaran Sedat Aral, halkın artık durumu sorgulamaya başladığını kaydetti:‘Artık kimse malını Batı’ya kaptırmak istemiyor. Maymunun gözü açıldı’Avrupa’nın Rusya ve Çin’i karşısına aldıkça kendi ekonomisine zarar verdiğinin altını çizen Sedat Aral, şunları söyledi:‘Avrupa’daki siyasiler dünyayı okuyamıyor’Sedat Aral’a göre Avrupalı siyasetçiler dünyayı okuyamıyor:‘Amerikalı bir askeri stratejist, Rusya ve Çin’in birleşmesi halinde tüm dünyanın yenemeyeceğini söyledi’Avrupa’nın hala dünyayı yönettiğini sandığını fakat gerçeğin bambaşka olduğunu vurgulayan Sedat Aral, enerjide Rusya’nın, üretimde Çin’in dünyaya liderlik ettiğini söyledi:‘Avrupa halkı tarihinde hiç olmadığı kadar hesap soruyor’İngiltere’de sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan insanlar hakkında konuşan Sedat Aral, Avrupa’da siyasilerin otoriterleştiğini çünkü halkın sorgulamaya başladığını kaydetti:‘Avrupa yanlış at. Yanlış ata oynanıyor’Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Avrupa güvenliğine katılması yönünde artan ilgisini değerlendiren Sedat Aral, şunları söyledi:

2025

