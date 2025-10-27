https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/47nci-istanbul-maratonu-ne-zaman-yapilacak-hangi-yollar-kapali-maraton-guzerghi-nereden-gececek-1100508247.html

47'nci İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar kapatılacak? İşte güzergah detayları...

Sputnik Türkiye

Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisindeki İstanbul Maratonu, bu yıl 47'nci kez koşulacak. İki kıta arasında yapılan tek maraton olan... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisinde yer alan ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 47'nci kez gerçekleştirilecek. Binlerce sporcu ve sporseverin katılımıyla düzenlenecek organizasyon, kentin iki yakasını bir kez daha koşu adımlarıyla birleştirecek. Peki, 2025 İstanbul Maratonu ne zaman koşulacak? Parkur detayları neler? Hangi yollar kapatılacak?47. İstanbul Maratonu ne zaman gerçekleşecek?47'nci İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. Maraton, Anadolu Yakası'ndan başlayarak Avrupa Yakası'nda sona erecek.2025 İstanbul Maratonu yarış günü programı İstanbul Maratonu nedir?İstanbul Maratonu, eski adıyla İstanbul Avrasya Maratonu, iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonudur. İstanbul’da her yıl düzenlenen bu köklü etkinliğin ilki, 46 yıl önce, 1 Nisan 1979 tarihinde gerçekleştirildi.

