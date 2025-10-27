47'nci İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar kapatılacak? İşte güzergah detayları...
Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisindeki İstanbul Maratonu, bu yıl 47'nci kez koşulacak. İki kıta arasında yapılan tek maraton olan organizasyon, binlerce sporcuyu buluşturacak. Peki, 2025 İstanbul Maratonu ne zaman? Parkur detayları neler? İşte tüm ayrıntılar...
Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisinde yer alan ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 47'nci kez gerçekleştirilecek. Binlerce sporcu ve sporseverin katılımıyla düzenlenecek organizasyon, kentin iki yakasını bir kez daha koşu adımlarıyla birleştirecek. Peki, 2025 İstanbul Maratonu ne zaman koşulacak? Parkur detayları neler? Hangi yollar kapatılacak?
47. İstanbul Maratonu ne zaman gerçekleşecek?
47'nci İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. Maraton, Anadolu Yakası'ndan başlayarak Avrupa Yakası'nda sona erecek.
2025 İstanbul Maratonu yarış günü programı
03.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
06.00 : Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
06.45 – 07.45 : Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
07.00 – 08.00 : Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
09.15 – 10.15 : Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
08.45 : Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
09.00 : 42K maraton yarış başlangıcı
09.10 : 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
09.19 : 15.5K yarış başlangıcı (1. start)
09.38 : 15.5K yarış başlangıcı (2. start)
10.05 : 15.5K yarış başlangıcı (3. start)
10.08 : 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
10.32 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
11.06 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
11.10 : 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
11.40 : Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
12.00 : 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
12.14 : Halk koşusu yarış başlangıcı
12.20 : 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
12.30 : 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
14.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
15.00 : Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
15.20 : 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
15.30 : Tüm parkurun trafiğe açılması
İstanbul Maratonu nedir?
İstanbul Maratonu, eski adıyla İstanbul Avrasya Maratonu, iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonudur. İstanbul’da her yıl düzenlenen bu köklü etkinliğin ilki, 46 yıl önce, 1 Nisan 1979 tarihinde gerçekleştirildi.