https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/jandarma-kom-daire-baskani-tuggeneral-selami-aksit-hayatini-kaybetti-1100487842.html
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T16:29+0300
2025-10-26T16:29+0300
2025-10-26T16:45+0300
türki̇ye
türkiye
jandarma
i̇l jandarma komutanlığı
jandarma genel komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100487669_0:123:770:556_1920x0_80_0_0_7b5d56571fe312ef7705078594f66b01.jpg
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit kalp krizinden vefat etti.Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle namazının ardından defnedilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kalp-krizi-riski-gece-artiyor-saat-0300-0700-arasina-dikkat--1099136262.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100487669_0:234:770:812_1920x0_80_0_0_b107b7bcad747d19e40703bdc91140f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı
türkiye, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
16:29 26.10.2025 (güncellendi: 16:45 26.10.2025)
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit kalp krizinden vefat etti.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle namazının ardından defnedilecek.