Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit kalp krizinden vefat etti.Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle namazının ardından defnedilecek.
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

16:29 26.10.2025 (güncellendi: 16:45 26.10.2025)
© AA / Jandarma
Selami Akşit - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA / Jandarma
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit kalp krizinden vefat etti.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle namazının ardından defnedilecek.
