26.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad'la görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin iki taraf arasında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştiği bildirildi.
