Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'la Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad'la görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin iki taraf arasında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştiği bildirildi.
17:24 26.10.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
© AA / Ahmet Serdar Eser
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'la Ankara’da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin iki taraf arasında yürütülen diplomatik temaslar çerçevesinde Ankara'da gerçekleştiği bildirildi.
TÜRKİYE
