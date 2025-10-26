https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/cin-elektrik-kapasitesini-zirveye-tasidi-enerjide-9-ayda-yuzde-175-artis-1100489847.html

Çin, elektrik kapasitesini zirveye taşıdı: Enerjide 9 ayda yüzde 17.5 artış

Sputnik Türkiye

Çin'in elektrik üretim kapasitesi, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata ulaştı. Ulusal Enerji İdaresi... 26.10.2025

Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, Çin'de elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 9 ayında hızla artış gösterdi.Ülkenin kurulu elektrik kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata yükselirken, yenilenebilir enerji alanında da dikkat çekici bir büyüme kaydedildi. Güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 45.7, rüzgar enerjisinden ise yüzde 21.3 oranında yükseldi.Ocak–Eylül 2025 döneminde enerji altyapısına yapılan yatırımlar da arttı. Güç kaynağı projelerine yatırımlar yüzde 0.6, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 9.9 artış kaydetti.

2025

