https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/cin-elektrik-kapasitesini-zirveye-tasidi-enerjide-9-ayda-yuzde-175-artis-1100489847.html
Çin, elektrik kapasitesini zirveye taşıdı: Enerjide 9 ayda yüzde 17.5 artış
Çin, elektrik kapasitesini zirveye taşıdı: Enerjide 9 ayda yüzde 17.5 artış
Çin'in elektrik üretim kapasitesi, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata ulaştı. Ulusal Enerji İdaresi... 26.10.2025
dünya
güneş enerjisi
rüzgar
rüzgar enerjisi
elektrik
elektrik hattı
elektrik santrali
çin
çin ticaret bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103085/77/1030857754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f1e4ea7b7e06663ed7b987b3c704b3b2.jpg
Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, Çin'de elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 9 ayında hızla artış gösterdi.Ülkenin kurulu elektrik kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata yükselirken, yenilenebilir enerji alanında da dikkat çekici bir büyüme kaydedildi. Güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 45.7, rüzgar enerjisinden ise yüzde 21.3 oranında yükseldi.Ocak–Eylül 2025 döneminde enerji altyapısına yapılan yatırımlar da arttı. Güç kaynağı projelerine yatırımlar yüzde 0.6, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 9.9 artış kaydetti.
güneş enerjisi, rüzgar, rüzgar enerjisi, elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
19:57 26.10.2025
© AARüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Çin’in elektrik üretim kapasitesi, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata ulaştı. Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, artışın büyük kısmı yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklandı.
Ulusal Enerji İdaresi (NEA) verilerine göre, Çin'de elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 9 ayında hızla artış gösterdi.
Ülkenin kurulu elektrik kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 artarak 3.72 milyar kilovata yükselirken, yenilenebilir enerji alanında da dikkat çekici bir büyüme kaydedildi. Güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 45.7, rüzgar enerjisinden ise yüzde 21.3 oranında yükseldi.
Ocak–Eylül 2025 döneminde enerji altyapısına yapılan yatırımlar da arttı. Güç kaynağı projelerine yatırımlar yüzde 0.6, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 9.9 artış kaydetti.
