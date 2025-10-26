Çeşme'deki Monem batığı havadan görüntülendi

İzmir’in Çeşme ilçesinde 2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülürken batan Monem gemisi üstünden geçen yılların ardından su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştüğü belirtiliyor.
Deniz Polisine bağlı bir grup “kurbağa adam” da batığa dalış yaptı.
Geçen yılların ardından Monem batığı, su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştü.
2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülen Monem gemisi, fırtınada halatın kopması sonucu batmıştı.
