Çeşme'deki Monem batığı havadan görüntülendi
Çeşme'deki Monem batığı havadan görüntülendi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde 2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülürken batan Monem gemisi dronla görüntülendi. 26.10.2025
Çeşme'deki Monem batığı havadan görüntülendi

14:27 26.10.2025
İzmir'in Çeşme ilçesinde 2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülürken batan Monem gemisi dronla görüntülendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde 2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülürken batan Monem gemisi üstünden geçen yılların ardından su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştüğü belirtiliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülürken batan Monem gemisi üstünden geçen yılların ardından su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştüğü belirtiliyor.

Deniz Polisine bağlı bir grup "kurbağa adam" da batığa dalış yaptı.

Deniz Polisine bağlı bir grup "kurbağa adam" da batığa dalış yaptı.

Geçen yılların ardından Monem batığı, su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştü.

Geçen yılların ardından Monem batığı, su altı canlıları için bir resife ve dalgıçlar için de bir dalış noktasına dönüştü.

Deniz Polisine bağlı bir grup "kurbağa adam" da batığa dalış yaptı.

Deniz Polisine bağlı bir grup "kurbağa adam" da batığa dalış yaptı.

2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülen Monem gemisi, fırtınada halatın kopması sonucu batmıştı.

2004 yılında Aliağa'ya söküm için götürülen Monem gemisi, fırtınada halatın kopması sonucu batmıştı.

